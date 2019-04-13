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什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有時候，人的夢境是一種善意的提醒，類似於一種自我防禦啟動的反應，身心承載過度壓力的警訊。在遭遇一些夢境之後，行事要更加小心，謹慎防範「飛來橫禍」。科技紫微網這就來為大家解說這些夢境！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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一、夢見牙齒掉光

在夢境中掉牙可不是個好徵兆，一般來說，成年以後只有逐漸踏入衰老的過程中，才會掉牙。夢見這個要對自己的身體健康引起重視，注意養生，規律性的身體檢查，謹防重大疾病這個「橫禍」。

　

二、夢見被狗咬傷

狗在夢境中一般是比較兇猛的動物，夢見自己被狗咬傷，健康人或有遭遇疾病甚至車禍的可能性，孕婦則要多加注意，切勿過於勞累，謹防流產。

　

三、夢見與人打架並打輸

睡夢中夢見與人打架，那有可能是身體在跟某種疾病抗爭。打架打輸，或許意味著被某種疾病入侵，平時自己要對身體多加注意，一旦發現不良徵兆，及時就醫。

　

四、夢見被球砸中

夢見這一夢境，則是提醒你應該在日常生活裡多加注意高空的懸掛物，它們或有掉下來砸到你的危機。因此走路的時候多留心，不要隨意走在施工大樓外或者巨大廣告牌下。

　

五、夢見和好朋友反目成仇

這個夢境預示著近期有可能被自己較為信任的人背叛，因此不要對身邊朋友太過掏心掏肺。多觀察朋友的狀態，發現苗頭不對之後要能即時抽身而退，避免被惡意抹黑甚至傷害。

　

如果真夢見了這些不好的事情，也別心慌焦急，多注意多提防，一樣可以避開這些凶險。

　

【延伸閱讀】

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