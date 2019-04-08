【圖片心測】從你嚮往的客廳 看出你的職場翻身運！

2019-04-08 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

客廳是居家重要的共用空間，在風水上象徵居住者的事業前途。你嚮往什麼風格的客廳？簡單的？古樸的？清新的？其實，不同的風格含有著不同的寓意，就讓科技紫微網從你嚮往的客廳風格，剖析你的職場翻身運吧。

請選擇一個你最嚮往的客廳：

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結果分析：

選擇圖一：你選擇的是「純白極簡風」

職場翻身指數90%：化繁為簡，翻身運旺。

從你的選擇來看，你的職場翻身運非常旺盛唷。你頗懂得自己想要的是什麼，在職場中，只要你保持一顆真誠之心，不因一時的挫折而氣餒，以化繁為簡的要訣來提高工作效率，就能撐過風雨或低潮期。等到有機會一展所長時，你將會能力爆發，地位翻身，成為眾人矚目的焦點。

選擇圖二：你選擇的是「木質大地風」

職場翻身指數70%：向下紮根，蓄勢翻身。

你的選擇表達出溫馨而執著的氛圍。這說明你是一個頗為踏實穩重的人，遇到職場低谷時，總能冷靜理性對待。只要繼續保持韌性與毅力，低調行事，翻身的機會頗大。別以為向下紮根的動作不會被人看見，當你能夠好好反省失敗，學習教訓，蓄積能量，很快就能盼來翻身機會。

選擇圖三：你選擇的是「翠綠清新風」

職場翻身指數30%：求新求變，翻身不易。

喜歡被嫩綠色系的植物包圍，享受清新空氣？從潛意識層面來說，這其實暗示著你喜歡新鮮刺激，在職場中不易穩定下來，機運也常有起伏。在職場中，一旦遇到問題和挫折，就跳來跳去，或是眼高手低，想要翻身自然就會比較難了。話說回來，若能在幾度波折後有所體悟，定下心來明確方向，沉潛一段時間，還是有機會翻身的。

選擇圖四：你選擇的是「和式古典風」

職場翻身指數60%：運用貴人，翻身有望。

你的選擇顯示的是，在職場中你多是中規中矩，默默付出，以和為貴。這樣的發展多半平穩而不易有波動，但一遇到挫折，你便易陷入各種負面情緒中，自憐自艾，抱怨連連，感覺很難翻身。不過你有一個很重要的優勢，也就是貴人運很強。在你落難時，往往會出現貴人助你一臂之力，讓你藉此翻身。

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