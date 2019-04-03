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12生肖財運速報：點亮4月財庫的代表字出爐

2019-04-03 16:11聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

4月你的財運如何？有哪些變化與發展？該怎樣逢凶化吉？科技紫微網為你一字解財運，找出點亮財庫的關鍵所在！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠：食

「食」預示著本月財運不濟，為了溫飽而苦苦求財，財路艱辛。不過從另一個角度來看，食不果腹之時，也多能激發出求財的慾望和決心，讓你痛定思痛，積極求財。

求財指數：43%

守財指數：71%

漏財指數：49%

財運貴人：生肖豬

財運小人：生肖鼠

　

生肖牛：衣

填飽了肚子，就會想到穿衣打扮。人要溫飽，還要體面。「衣」預示著本月財運普通，需要有動力開發新財源。若只為溫飽可能就會原地踏步；若要提升水平，可就得想方設法開發財源。

求財指數：49%

守財指數：98%

漏財指數：41%

財運貴人：生肖豬

財運小人：生肖雞

　

生肖虎：縮

「縮」字預示著本月財運會需要節衣縮食。出現這種狀況，多半會是因為現有收入縮水，因客觀因素而導致財源不得不收緊。

求財指數：35%

守財指數：70%

漏財指數：61%

財運貴人：生肖虎

財運小人：生肖馬

　

生肖兔：奢

「奢」預示著本月賺得多也花得多。花錢時欠考慮，事後又後悔沒有合理安排收支。此外，賭運不濟，十賭九輸，少參加牌類娛樂就可省錢。

求財指數：80%

守財指數：34%

漏財指數：87%

財運貴人：生肖豬

財運小人：生肖猴

　

生肖龍：源

此月財運普通，但守財上倒是下足了功夫。只是，源頭不濟，再省也沒用。「源」字預示著，本月的重中之重就是需要去開發新財源，不然賺的錢就僅夠填飽肚子，一點也談不上生活品質。

求財指數：52%

守財指數：90%

漏財指數：25%

財運貴人：生肖虎

財運小人：生肖鼠

　

生肖蛇：迷

「迷」字預示財運不明朗，並且非常容易因迷糊而破財。切不可衝動投資，誤聽小道消息而大金額或大量買入商品，會因屯積而損財。

求財指數：62%

守財指數：78%

漏財指數：72%

財運貴人：生肖馬

財運小人：生肖狗

　

生肖馬：玉

本月財運如「玉」，代表財運旺盛。除了正財收入，還有不錯的偏財運，而且日常開支之外更有不少節餘可玩樂享受，過著如玉般的生活。只要能知足，就會很滋潤滿足。

求財指數：89%

守財指數：51%

漏財指數：78%

財運貴人：生肖牛

財運小人：生肖馬

　

生肖羊：壓

一看這個字，就知道本月有財務壓力要來臨了。此月花錢的地方多，即便自己再省，也難免會要加大日常開支。若不事先做好預算與資金準備，很容易感到壓力。

求財指數：48%

守財指數：96%

漏財指數：89%

財運貴人：生肖虎

財運小人：生肖蛇

　

生肖猴：足

此月之「足」字，雖不表示富足之象，卻也有知足之意。所得之財，用於衣食住行、日常開支均已足夠，只要慾望不是特別高，此月能過得愜意滿足。

求財指數：56%

守財指數：96%

漏財指數：27%

財運貴人：生肖兔

財運小人：生肖雞

　

生肖雞：動

此字預示著財運波動大。不僅錢財的進出較為頻繁，投資市場或生意變化的情況也都動盪不安。若沒有足夠的風險承受力與控制局面能力，很可能出現入不敷出的現象。

求財指數：44%

守財指數：46%

漏財指數：58%

財運貴人：生肖狗

財運小人：生肖蛇

　

生肖狗：儉

「儉」預示著本月財運進入節儉狀態。支出超過預期，易受錢財困擾，會為了一些小錢而斤斤計較。

求財指數：25%

守財指數：82%

漏財指數：59%

財運貴人：生肖鼠

財運小人：生肖猴

　

生肖豬：錦

盛如繁花謂之「錦」，表示華麗中有幾分奢侈。此字預示著本月你有錦上添花的旺盛財運，求財多能心想財到。不過，也要小心得財快速造成你過多的冒險心態。

求財指數：85%

守財指數：55%

漏財指數：69%

財運貴人：生肖兔

財運小人：生肖猴

　

【延伸閱讀】

財庫能量弱，全靠你姓名帶財？

烏庫占術，看穿你天生的財運！

　



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