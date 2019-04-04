親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

倫敦政經學院地圖將台灣、中國標同一色 校友林飛帆表遺憾

日職／王柏融再遭鄉民狠酸：不下二軍調整嗎？

準！寂寞是一種病？探索12星座的單身症狀

2019-04-04 17:01聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

單身久了，漸漸也習慣了一個人的感覺。然而，太久沒嘗到感情的甜蜜與痛苦，很可能會有以下的併發症狀！雖然不至於影響生活，卻很可能影響你下一段戀情喔。科技紫微網秉持早發現早預防的觀念，提醒你單身久了務必要小心的症狀是什麼？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

牡羊座

易患：狂躁症

症狀：有對象了不起啊，看見秀恩愛就不爽。

內心OS：「你到底在哪？趕緊給我滾出來。」

　

金牛座

易患：勢利眼症

症狀：對沒能力給另一半幸福的人，各種白眼。

內心OS：「沒有錢，有什麼資格說愛我？」

　

雙子座

易患：焦慮症

症狀：一參加別人婚禮，就著急心慌。

內心OS：「我能遇到那個人嗎？我會有姻緣嗎？」

　

巨蟹座

易患：迷失症

症狀：前任是我放不下的傷。

內心OS：「我也恨這樣的自己，可就怕重蹈覆轍。」

　

獅子座

易患：搞小團體症

症狀：排擠戀情甜蜜的朋友，只約其他人出去玩。

內心OS：「有異性沒人性的朋友，不希罕！」

　

處女座

易患：脫俗症

症狀：愛情觀太過完美脫俗，完全不堪忍受任何現實侵擾。

內心OS：「想要一份純粹的愛情，有那麼難嗎？」

　

天秤座

易患：心花怒放症

症狀：遇見不錯的對象就心跳加速，特別想表現自己。

內心OS：「快看我，快看我！」

　

天蠍座

易患：裝沒事症

症狀：第二杯半價，我一個人能喝兩杯！誰說一定要兩個人喝？

內心OS：「那個人不來，我能怎麼辦？我也很絕望！」

　

射手座

易患：盲目症

症狀：以飛蛾撲火的姿態，為錯的人燃燒。

內心OS：「愛不就是要勇往直前嗎，勇敢去愛才愛得無悔！」

　

摩羯座

易患：愛無能症

症狀：單身太久，已失去愛人的能力。

內心OS：「誰能拯救我這顆孤獨寂寞的心？」

　

水瓶座

易患：漸凍症

症狀：對愛情越來越理性，可有可無。

內心OS：「又不是朋友不好，還是自由滋味太差，我幹嘛要愛情？」

　

雙魚座

易患：被動症

症狀：永遠不敢踏出第一步。

內心OS：「我們不就應該矜持，等著被追嗎？」

　

【延伸閱讀】

塔羅占卜，你最近能擺脫單身？

峇里島秘術，測出真心愛你的人

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

自認平凡 但在別人眼中超有魅力的5個生肖

2019-04-04 08:00

每日星座運勢／雙魚桃花極強財運佳 求職機會良好

2019-04-04 00:00

2019十二生肖「夏季姻緣感情運勢」大解析

2019-04-03 17:45

12生肖財運速報：點亮4月財庫的代表字出爐

2019-04-03 16:11

【最多人問的關鍵字】如何才能找到自己的真命天子（女）？

2019-04-03 15:45

心酸肚裡吞！報喜不報憂的TOP5 你上榜了嗎？

2019-04-02 08:00

再忙也要聚一下！今年帶給你好運的生肖朋友

2019-04-02 07:00

【測字】千金難買早知道！最近你該警惕的是...？

2019-04-01 15:22

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

4月星座塔羅運勢：天秤事業財運有驚喜 天蠍桃花運多

2019-03-30 06:30

居家配色大學問！不只穩定心情還能開運

2019-03-29 11:26

小孟塔羅：清明節我怎麼拜能轉運？

2019-03-29 11:23

小心月底吃土！心情不好就想亂花錢的5個星座

2019-03-29 10:54

別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37

等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24

不會被愛沖昏頭！友情第一感情第二的生肖

2019-03-28 09:12

梧桐塔羅占卜：2019年4月運勢公開

2019-03-27 08:00

4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

標準太高、寧缺勿濫？超難脫魯｢星座前五名｣曝光

2019-03-20 12:04

離不開？容易陷入分分合合的3個星座配對

2019-03-20 08:00

遇上這5個星座 妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12

梧桐塔羅占卜：目前我有哪些缺點呢？

2019-03-19 10:55

其實財帛宮並沒有你想像的那麼重要！影響一生財富的三個宮位

2019-03-19 09:35

12星座必學！今年讓你越愛越甜的小秘訣

2019-03-19 08:48

【塔羅】最近想跳槽？抽牌測你會遇上哪些問題

2019-03-18 10:00

雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦

2019-03-15 20:18

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00
看更多

熱門文章

婚事連遇喪事拖3年 富家女閨密竟「帶球」逼走正宮

2019-04-04 10:52

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

國5「紫爆」！ 國3接國5動彈不得 會持續塞到下午

2019-04-04 08:16

太嚇人了！連假首日 蘇澳市區到蘇花改狂塞13公里

2019-04-04 08:55

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

太準時了吧！ 台東連兩天地震都在9點50分左右

2019-04-04 11:18

連假塞爆！國道3號中投段超龜速 車流綿延17公里

2019-04-04 11:20

美團隊來台拍大甲媽遶境、馬祖藍眼淚 入圍艾美獎

2019-04-04 09:37

傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 00:15

南下車潮湧現！明清晨開始塞 避開6大地雷路線

2019-04-03 19:14

蒼井優御用攝影師「橫浪修」來台個展 鏡頭下的童趣超療癒

2019-04-03 20:24

透過員工宿舍體驗人間佛教 佛光山妙慧樓獲建築園治獎

2019-04-03 22:54

每日星座運勢／雙魚桃花極強財運佳 求職機會良好

2019-04-04 00:00

買都買不到的天梭Seastar 1000腕表 2019年新款搶先秀給你看！

2019-04-04 00:29

【主婦心情】林姝／我的買鍋史

2019-04-04 06:00

清明節冷知識 為什麼必吃兩種食物？

2019-04-04 07:09

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

柬埔寨爆非洲豬瘟 今起帶豬肉製品入境罰20萬元

2019-04-03 23:08

全台唯一彩色海芋季明起登場 花海愛之船花漾迎賓

2019-04-03 18:31

台東密集4次餘震 氣象局：不排除再出現規模5餘震

2019-04-04 11:54

清明連假國道好塞！ 國5南向行速最低22公里

2019-04-04 07:24

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／放牛班的指揮家

2019-04-04 06:00

住院4天1萬嫌貴 網友：美國洗牙也1萬

2019-04-04 11:23

自認平凡 但在別人眼中超有魅力的5個生肖

2019-04-04 08:00

「水原牛肋排炸雞」開賣！炸雞買1送1 2人同行再送和牛

2019-04-04 12:21

新店警清明連假配合高乘載管制 北宜區間科技執法上路

2019-04-03 18:49

【思念之情】王景新／父親的饅頭

2019-04-04 06:00

清明連假好天氣！ 吳德榮：直至下周三才轉變

2019-04-04 07:16

連假首日今南下最塞！ 時速不到20公里走走停停

2019-04-04 10:53

清明連假國道 6大地雷路段耐心開

2019-04-04 00:54

恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

2019-04-04 13:51

好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41

小孩腦活力降低 研究：貧窮惹的禍

2019-04-03 19:35

東半部防雨！ 連假4天一天比一天暖

2019-04-04 04:50

哭哭快囤貨！BANILA CO.「結束出清唯一搶購場」下殺2折起　須預約登記

2019-04-03 19:42

女性注意！ 長庚：45歲以下女性心絞痛盛行率高於男性

2019-04-03 19:03

清明時節掃墓 4隻汗蜂衝入眼讓她腫成鹹蛋超人

2019-04-04 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top