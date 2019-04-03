【最多人問的關鍵字】如何才能找到自己的真命天子（女）？

2019-04-03 15:45 聯合新聞網 普羅米修士



圖／Stocksnap 分享 facebook 「最多人問的關鍵字」系列文章的主題，就是網路使用者用來搜尋答案的關鍵字。這些關鍵字背後並沒有署名，但是它們代表了使用者的某些疑惑或是遭遇的問題…..

如果你感同身受，希望我的回答能解決你的問題或疑惑。

如果這不是你所要問的問題，”Sit Back and Relax!” 笑看這些「我朋友的問題」!

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「如何才能找到自己的真命天子(女)?」

這個問題其實已經超越了「網路關鍵字」的等級，而是在講座、課程、論命、閒聊的過程中隨時會竄出來的問題。它出現的頻繁程度，有點像是走在人行道上，常常碰到迎面而來的二輪車要你讓路的狀況。

如果是已婚者，這個問題就會有個變形的問法: 「我怎麼知道他(她)究竟是不是我的真命天子(女)?」。問題的背後彷彿隱藏著一個蓄勢待發的行動: 如果確定他(她)不是，我就要準備放生了! 就好像買了一張辦公椅坐了兩年，還是要理直氣壯地拿去賣場退貨! (誰教它品質不良呢?)

這的確是一個難以回答的問題!

這就好像挑選電子產品時，你會看商品規格及功能，然後比價錢、看CP值。商品規格通常就是硬體的規格: CPU是什麼等級? 記憶體有多大? 可以儲存的容量有多大? 相機鏡頭的畫素是多少? 外形是否具有美感、是不是符合人體工學?

挑選對象的外在條件，心態似乎也差不多: 學歷如何? 做什麼工作? 收入有多少? 有沒有房產? 存款多不多? 財產有多少? 再來就是外型、身材、容貌、氣質好不好?

功能就比較複雜一些了!

通常需要先實際體驗一下，才知道電子產品的功能好不好用? 挑選對象的邏輯也是一樣! 首先要透過交往、溝通、觀察，才能覺察對方的個性、脾氣、喜好。就好像要實際操作一下電子產品，才知道溝通介面(UI)設計的好不好?(輕輕地按一個鍵，就知道你想做什麼!) 夠不夠貼心?(你沒有想到的，它都替你解決了!) 有沒有防呆設計? (在你以一種無厘頭、無理取鬧的狀態下使用時，仍然不會當機!)

當然，光是體驗、試用仍會不放心，不知道這商品會不會有什麼重大缺陷或是隱藏的設計缺失，或是某些功能或設計正好踩到你的雷點? 所以你就會去找相關的「專業評鑑」來參考，看看能不能一解心中的疑惑與不安?

那麼，擇偶的「專業評鑑」是什麼?

從技術的角度來看，自古以來就有不同的工具來協助解決這個問題: 從簡單的中國生肖、血型，到八字命理、西洋星座；三十多年前，某大學甚至利用大型電腦系統(真的很大，大到佔滿好幾個房間的電腦系統)進行男女篩選配對的「電腦擇友」，可以說是五花八門，各有擅場。

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每個人對於理想伴侶及親密關係的喜好與需求不同: 有的人希望與另外一半的個性、價值觀相近；但也有人卻是被另一半擁有自己所沒有的個性、特質所吸引。就像iOS與Android各有所好，喜歡它就可以找到300個喜歡的理由，不喜歡也同樣可以有300個不喜歡的理由。

但是無論用什麼工具來解決，大都只能解決問題的一半。

電子商品的長期使用，通常會有兩個問題需要考量: 「是否耐用」和「是否實用」。「耐用」較偏向於硬體、外觀，「實用」則偏向整體功能。而「實用」最大的挑戰是商品是否能夠與時俱進，滿足使用者的需求。「耐用而不實用」就會像某些商品，受限於硬體的限制或是軟體的設計而無法升級，提供與時俱進的功能。

那麼經過精挑細選的「真命天子(女)」，是否也會有「耐用而不實用」的情況?

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從另一個角度來看，「身宮在夫妻宮的人」在婚姻感情中，品質較穩定，使用期限較長。

身宮只會處在六個宮位：命宮、夫妻宮、財帛宮、遷移宮、事業宮和福德宮，這些宮位都是和自我連結較深、較密切的宮位。因此身宮位在何宮，就表示坐命當事者較注重該宮的相關事務，是一種相對比較的結果。

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在實際的案例中，身宮在夫妻宮的未婚者會將婚姻感情當作人生的大事來處理。當資源或是時間上產生衝突時，他們會認真地思考重新調整順位及資源的可能性，努力地去滿足自己在婚姻感情的需求。

而這種需求是以自我的角度出發，經過仔細評估或確認之後所做出的結論。相對於其他人或以滿足物質條件(期望配偶分擔生活經濟上的壓力)、或滿足親情上的需求(期望配偶能和自己一起取悅、滿足父母)作為婚姻的考量，身宮在夫妻宮的未婚者有著較成熟且符合目標(婚姻)的思考邏輯，並且勇敢地去面對自己的需求。

身宮在夫妻宮，並不意味著當事者一天到晚要向伴侶索取感情上的依靠或是慰藉。而是在做人生重大決策時，會將另一半的需求或是與另一半的關係列為重要考量因素，而不是一意孤行。同時，他們重視伴侶的意見，將它當作一回事來處理；縱使在遇到相處上的難題時，他們也較其他人有著更多的耐性來面對與處理。就像如果擁有一支可以隨時軟體升級而且維持運作順暢的智慧型手機，相信大部分的人就不會想要大費周章地去換新機，徒增自己的煩惱。

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話雖如此，身宮在夫妻宮的同時，宮內的主星也要是穩定性強，並具有正面積極的特質，才能確保坐命者得以提供這種在婚姻感情中穩定與安定的力量。

再者，如果幸運地找到「身宮在夫妻宮」的伴侶，你也要確定自己是那個對的人選!

這麼說吧，如果你的伴侶是查爾斯，你要確定自己是卡蜜拉而不是黛安娜!

畢竟，在感情中「不被愛的那一個才是第三者」!

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