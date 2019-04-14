每日星座運勢／摩羯春風滿面的一天 錢財勿太急進

2019-04-14 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-14

牡羊座

總運良好，有機會遇到貴人。

整體運：★★★★☆

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

愛情運：★★★★☆

戀愛機會不多，可將重心放在興趣愛好及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★★☆

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

財運：★★★☆☆

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00青金石藍

開運方位：東南方向

金牛座

不太能得到他人認同，少說為宜。

整體運：★★★☆☆

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

事業運：★★☆☆☆

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

財運：★★★★☆

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

雙子座

受到眾人的關注，有被重視的感覺。

整體運：★★★★☆

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券信息看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。

事業運：★★★☆☆

內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。

財運：★★★★☆

財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩的支援或協助，也有機會收到禮物或禮金。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00寶石藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

充滿創意的空間。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資信息哦！

愛情運：★★★★☆

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

事業運：★★★☆☆

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

財運：★★★★☆

懂得開源節流者，進財豐厚。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00碧空藍

開運方位：正北方向

獅子座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以瞭解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

事業運：★★☆☆☆

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

財運：★★★☆☆

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00竹葉青

開運方位：西南方向

處女座

行動力十足。

整體運：★★★☆☆

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

愛情運：★★☆☆☆

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

財運：★★★★☆

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

天秤座

參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

整體運：★★★☆☆

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝上一杯飲料，可以增強自信。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

事業運：★★☆☆☆

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

財運：★★★☆☆

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00石榴紅

開運方位：東南方向

天蠍座

善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

整體運：★★★☆☆

開朗活潑的一面突顯，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

愛情運：★★★☆☆

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

事業運：★★☆☆☆

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

財運：★★★☆☆

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00玉髓紅

開運方位：西南方向

射手座

有話就大膽表達。

整體運：★★★☆☆

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己博客或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

愛情運：★★★☆☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

事業運：★★★★☆

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

財運：★★★☆☆

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00秋葵綠

開運方位：西北方向

摩羯座

對生活充滿自信，春風滿面的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者與另一半進行了深層次的交談，把生活中的小矛盾化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

事業運：★★★★☆

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00鉑金灰

開運方位：東南方向

水瓶座

愛情甜美的日子，心情舒暢。

整體運：★★★★★

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是積累財富的好幫手哦！

愛情運：★★★★★

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。

事業運：★★★☆☆

與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。

財運：★★★★☆

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00遠洋藍

開運方位：正東方向

雙魚座

保留隱私並非壞事。

整體運：★★★★☆

戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方瞭解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的秘密；如自己有車，找個較安全地段狂飆一番，能讓你感到刺激興奮。

愛情運：★★★☆☆

有機會參與很不錯的學習團體，在活動以及學習過程中，可以遇到心靈契合的良師益友。

事業運：★★★★☆

風趣幽默的一面突顯，感染了身邊的人，給他人帶來了歡樂，你內心也得到了極大的滿足。

財運：★★★★☆

賺錢比較輕鬆，能夠靈活運用腦筋，以智慧謀財。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00苔蘚綠

開運方位：東南方向





