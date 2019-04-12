每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-12

牡羊座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中心中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

財運：★★★☆☆

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00大理石灰

開運方位：正東方向

金牛座

需端正工作的態度。

整體運：★☆☆☆☆

單身者想獲取愛情的時機尚不成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的質量將大打折扣。

愛情運：★☆☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★☆☆☆

提防他人的煽動而投資錯誤。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

雙子座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有所幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

事業運：★★☆☆☆

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠質量。

財運：★★★☆☆

心情不好不妨購物，眼光很不錯。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00湖水綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

充滿自信的笑容是帶來好運的法寶。

整體運：★★★★☆

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00寶石藍

開運方位：正東方向

獅子座

愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，則會牽怒於你，工作應謹慎些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

事業運：★★★☆☆

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來戶名單中。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00金桔綠

開運方位：東北方向

處女座

飲食注意營養搭配。

整體運：★★★★☆

感情的暖流來襲，戀人之間一句知心的話就能化解先前積壓的矛盾，在彼此眼中依然是對方最好。財運上升明顯，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入賬的錢財大幅增多。多開動腦筋，吸引客源是首要之急哦！

愛情運：★★★★☆

交友圈不斷擴大，單身者有機會交到不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00辣椒紅

開運方位：東南方向

天秤座

運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

整體運：★★★★★

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯咧，多與人接觸你會感受到自己是很有魅力的喔！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00鈦晶金

開運方位：西南方向

天蠍座

對生活挺滿意，顯得信心十足。

整體運：★★☆☆☆

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

愛情運：★★☆☆☆

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。

事業運：★★☆☆☆

如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神躲得遠遠，還可能招來掃把星光臨！

財運：★★★☆☆

存肥己之心，無利他人之意，恐因「失人心」而自檔財路！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00羽絨白

開運方位：東北方向

射手座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你給出的方案與建議，會獲得領導、同事的肯定。但財運還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

事業運：★★★☆☆

工作維持現狀，沒有明顯進步。閒暇之時不妨多思考近期目標，重新確立一個追求方向。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

上進心強烈，對事物充滿好奇心。

整體運：★★★★☆

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜的瞬間是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子運用到實踐中，易有意想不到的出色效果出現。財運高漲，理財用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

愛情運：★★★☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸及發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜是很多，可是只要冷靜的思考，就能找出捷徑提高辦事效率。

財運：★★★★☆

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

水瓶座

困難來了也不要慌亂，應泰然處之。

整體運：★★☆☆☆

今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力。財運一般，因業務來往破費不少，善於發現挖金機會的人可望轉虧為盈。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大做，更別吃醋吃過頭唷！

事業運：★★☆☆☆

顯得有些孤僻，「事不關己，高高掛起」，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問。

財運：★★★☆☆

看到別人賺大錢，心裡有些不平衡。財運不太好，避免草率投資，小心有陷阱喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00象牙白

開運方位：正北方向

雙魚座

珍惜眼前幸福。

整體運：★★★☆☆

今天有些抱怨的情緒，與家人有失融洽，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶約會浪漫。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖囉，愈是亂想會愈孤單的咧！

事業運：★★★★☆

凡事靠自己，對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，以免偏激。

財運：★★★☆☆

財氣時好時壞，不夠穩定。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00燻鮭紅

開運方位：正北方向





