每日星座運勢／牡羊財運突出好日子 愛情運勢良好
2019-04-11
牡羊座
財運特別突出，是個好日子。
整體運：★★★★★
前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿缽而歸，令你樂開了花。愛情運勢頭良好，心情好自然情人無論怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。
愛情運：★★★★☆
試著表達你感性的一面，沒事就對著心上人傻笑會有出乎意料的效果產生喔！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！
財運：★★★★★
財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
金牛座
焦灼的事情能出現轉折。
整體運：★★★★☆
單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能得到新靈感。
愛情運：★★★★☆
桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，好好把握這個千載難逢的機會。
事業運：★★★★☆
運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧，爭取主動一些，你會有更好的表現。
財運：★★★☆☆
實質的財務收益增加。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-18:00蜜瓜黃
開運方位：西北方向
雙子座
愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。
整體運：★★☆☆☆
跟單員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但獨愛情運勢挺好，有考慮結婚的在今天進行求婚，成功的機會比較大。
愛情運：★★★★☆
與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。
事業運：★★☆☆☆
面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。
財運：★★☆☆☆
投資宜多方考量，以免因小失大。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-09:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
巨蟹座
運勢不太均衡，失之東籬，收之桑榆。
整體運：★★★☆☆
愛情上容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間做一場運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。
事業運：★★★★☆
沉著冷靜的工作態度，會使你今天在工作上易有突出表現。
財運：★★★☆☆
可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-15:00蕃茄紅
開運方位：東南方向
獅子座
頭腦清醒，分析事情相當理性。
整體運：★★★★☆
愛情平淡和睦，雙方都保持著一種平和的心境相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會可一蹴而就。財運佳，能從市場動態中洞察到不錯的商機，雖有較大風險，但利潤豐厚。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人多說甜言蜜語。
事業運：★★★★★
今日事業運旺旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財物、業務工作者，付出與回收會成正比喔！
財運：★★★★☆
奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-08:00玫瑰紅
開運方位：正東方向
處女座
舉棋難定。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者，面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。
事業運：★★☆☆☆
做事比較的拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。
財運：★★★☆☆
小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00雪花銀
開運方位：正西方向
天秤座
戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。
整體運：★★★☆☆
今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動合參，少點自我防衛；人口老齡化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人球會有不錯的開運效果。
愛情運：★★☆☆☆
外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。
事業運：★★★☆☆
適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。
財運：★★★★☆
做好錢財規劃，可望看到錢財升值。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：16:00-18:00乳酪白
開運方位：西北方向
天蠍座
包容度是愛情的重要維持力量。
整體運：★★★☆☆
你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。
愛情運：★★★★☆
單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。
事業運：★★★☆☆
以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。
財運：★★★☆☆
缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00蕃茄紅
開運方位：東北方向
射手座
切勿貪得無厭。
整體運：★★★☆☆
和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。
愛情運：★★★☆☆
在社交場合有機會結識對你工作有助益的異性朋友，可成為很好的合作夥伴。
事業運：★★★☆☆
表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。
財運：★★☆☆☆
把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉
開運方位：東北方向
摩羯座
工作進展緩慢，壓力較大。
整體運：★★☆☆☆
工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。
愛情運：★★☆☆☆
感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。
事業運：★★☆☆☆
情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。
財運：★★★☆☆
有貪小便宜的傾向，免錢，不要錢的多多益善。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：23:00-24:00薰衣草紫
開運方位：東南方向
水瓶座
運勢旺盛，諸事順利的一天。
整體運：★★★★☆
適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預想，但頗為平衡。
愛情運：★★★★☆
今日是表現溫柔體貼的時刻，他想要怎樣就順著他的意思吧！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！
財運：★★★☆☆
愛花錢的一天，不要在外面逗留，逗留愈久荷包愈空！
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00杜鵑粉
開運方位：西北方向
雙魚座
在另一半面前易動怒。
整體運：★☆☆☆☆
對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收穫；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。
愛情運：★★☆☆☆
容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多咧，成熟點，別意氣用事！
財運：★★☆☆☆
少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙
開運方位：西北方向
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