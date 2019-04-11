每日星座運勢／牡羊財運突出好日子 愛情運勢良好

2019-04-11 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-11

牡羊座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿缽而歸，令你樂開了花。愛情運勢頭良好，心情好自然情人無論怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

試著表達你感性的一面，沒事就對著心上人傻笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！

財運：★★★★★

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

金牛座

焦灼的事情能出現轉折。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能得到新靈感。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，好好把握這個千載難逢的機會。

事業運：★★★★☆

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧，爭取主動一些，你會有更好的表現。

財運：★★★☆☆

實質的財務收益增加。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

雙子座

愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

整體運：★★☆☆☆

跟單員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但獨愛情運勢挺好，有考慮結婚的在今天進行求婚，成功的機會比較大。

愛情運：★★★★☆

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

事業運：★★☆☆☆

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

財運：★★☆☆☆

投資宜多方考量，以免因小失大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

巨蟹座

運勢不太均衡，失之東籬，收之桑榆。

整體運：★★★☆☆

愛情上容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間做一場運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★☆

沉著冷靜的工作態度，會使你今天在工作上易有突出表現。

財運：★★★☆☆

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

獅子座

頭腦清醒，分析事情相當理性。

整體運：★★★★☆

愛情平淡和睦，雙方都保持著一種平和的心境相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會可一蹴而就。財運佳，能從市場動態中洞察到不錯的商機，雖有較大風險，但利潤豐厚。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人多說甜言蜜語。

事業運：★★★★★

今日事業運旺旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財物、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

處女座

舉棋難定。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者，面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

事業運：★★☆☆☆

做事比較的拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

財運：★★★☆☆

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00雪花銀

開運方位：正西方向

天秤座

戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

整體運：★★★☆☆

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動合參，少點自我防衛；人口老齡化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人球會有不錯的開運效果。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

事業運：★★★☆☆

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

財運：★★★★☆

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00乳酪白

開運方位：西北方向

天蠍座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

射手座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

在社交場合有機會結識對你工作有助益的異性朋友，可成為很好的合作夥伴。

事業運：★★★☆☆

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：東北方向

摩羯座

工作進展緩慢，壓力較大。

整體運：★★☆☆☆

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

愛情運：★★☆☆☆

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

事業運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

財運：★★★☆☆

有貪小便宜的傾向，免錢，不要錢的多多益善。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

水瓶座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預想，但頗為平衡。

愛情運：★★★★☆

今日是表現溫柔體貼的時刻，他想要怎樣就順著他的意思吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★☆☆

愛花錢的一天，不要在外面逗留，逗留愈久荷包愈空！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

雙魚座

在另一半面前易動怒。

整體運：★☆☆☆☆

對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收穫；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。

愛情運：★★☆☆☆

容易在社交場合結識異性朋友。桃花太多也帶來了困擾，逍遙的同時也存在不安全感因素。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多咧，成熟點，別意氣用事！

財運：★★☆☆☆

少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙

開運方位：西北方向





