每日星座運勢／雙子財運旺盛得指點 工作大展身手

2019-04-10 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-10

牡羊座

運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易因忙碌而忽略對另一半的關心；單身者有機會與職場中的異性擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

情緒不安穩，當面臨困境失去正常思維能力時，便會任性的不計後果，魯莽行事。

財運：★★★☆☆

花些錢購買自己喜歡的東西會很有滿足感。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00珍珠白

開運方位：正南方向

金牛座

親切對人。

整體運：★☆☆☆☆

對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。

愛情運：★★☆☆☆

工作忙碌讓你分身乏術，無心顧及感情，但能得到另一半的理解，內心頗感欣慰。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★☆☆☆☆

破財日，有金錢耗損的跡象，而且容易有金錢方面的麻煩唷，千萬別在今日做出重大財務決策。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00和闐玉白

開運方位：正南方向

雙子座

精神飽滿的一天，情緒比較激昂。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇者。

事業運：★★★★☆

今日事業運挺不錯的，尤其是工作上頻頻運用口才之人，今日說話顯得特別有說服力。今日也利於與人競爭，一爭長短。

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，適合去賭需要分析、計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00玉髓紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★★☆

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

財運：★★★☆☆

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00香吉士黃

開運方位：正南方向

獅子座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不穩定，小麻煩和小狀況頻繁，會有瑣碎的事情從天而降，打亂了你原本的行程或計劃。

財運：★★★☆☆

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00雪花銀

開運方位：正東方向

處女座

今天會顯得固執己見哦！

整體運：★★★☆☆

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

愛情運：★★★☆☆

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

事業運：★★★☆☆

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00水晶紫

開運方位：正南方向

天秤座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角，嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損；生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助；工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在愉悅的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00琥珀橙

開運方位：正南方向

天蠍座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

事業運：★★★★☆

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

財運：★★★☆☆

投資應考慮較穩定的項目。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00秋葵綠

開運方位：正北方向

射手座

表現相當活躍，魅力四射。

整體運：★★★★☆

今天你的光芒四射，吸引許多異性的眼光，若有心儀的目標，可以大膽嘗試，說不定緣分就在眼前。今天財運不錯，出門在外容易碰到貴人，可有賺錢的機會，不要錯過。工作情況一般，表現積極會獲得老闆的讚賞。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情態度逐漸變得理性務實，懂得為兩人的未來生活打算。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過還是能得到他人的協助。

財運：★★★★☆

看中機會，可別手下留情喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00古銅青

開運方位：正西方向

摩羯座

工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但並不會淡化你們的感情；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；前期提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

事業運：★★★☆☆

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00香檳金

開運方位：正南方向

水瓶座

自我提升的一天。

整體運：★★★★☆

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

愛情運：★★★☆☆

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

事業運：★★★★☆

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

財運：★★★☆☆

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

雙魚座

心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

整體運：★★★☆☆

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外有活力，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一昧的吹捧拍馬屁。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00象牙白

開運方位：西北方向





