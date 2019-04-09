每日星座運勢／處女今天陪陪家人 工作易得相助

2019-04-09 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-9

牡羊座

紙包不住火。

整體運：★★★☆☆

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★★★☆

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

財運：★★★☆☆

在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00羽絨白

開運方位：西北方向

金牛座

趁著好運，充分發揮自己的能量吧！

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給了你不少追求愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，增進彼此的瞭解。

事業運：★★★☆☆

敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑點，做人做事都要給自己留些餘地。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00竹葉青

開運方位：正西方向

雙子座

展示出你另外的一面。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！

事業運：★★★☆☆

貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。

財運：★★☆☆☆

不利由經商、金錢遊戲取財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00硃砂紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

看待事物顯得偏激，小心得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

很有自己的主見，對人對事頗有想法，自我感覺良好，但有時說出來的話易刺傷他人，影響人際關係，要特別留意自己的言論。感情上缺乏溝通，對事物的看法產生分歧而發生爭執，別只希望對方接受你的意見，他的想法你是否瞭解過？錢財耗損之日，遠離貴重物品，以免損失破財。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，情緒的浮動性大，有晴時多雲偶陣雨的反覆情緒，可別鑽牛角尖，當遇到疑難雜症時不妨虛心請教上司或經驗豐富的同事。

財運：★★☆☆☆

會有數量可觀的資金來源，但並不一定十分可靠，你要謹防因一時的疏忽而埋下後患！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

獅子座

心情不太好，容易被他人誤解。

整體運：★★☆☆☆

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！

愛情運：★★★☆☆

應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。

事業運：★★★☆☆

需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00芒果黃

開運方位：正東方向

處女座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番！單身者也要去外面晃晃，製造點機會！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅！商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00古銅青

開運方位：西南方向

天秤座

不妨把派對當成結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

戀愛中的人，情感濃烈，相互都離不開對方，即使需要在其它方面做一點犧牲也樂意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，忙碌的一天，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00葡萄紫

開運方位：正西方向

天蠍座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

事業運：★★★☆☆

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

財運：★★★★☆

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00可可棕

開運方位：東北方向

射手座

宜靜不宜動，急於求成易出錯。

整體運：★★★☆☆

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更多的是感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

事業運：★★★☆☆

工作較為平順，明顯的錯誤倒不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00臘梅白

開運方位：東北方向

摩羯座

謹言慎行，可避免許多麻煩。

整體運：★★★☆☆

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

財運：★★★☆☆

財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

水瓶座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。

財運：★★★☆☆

錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

雙魚座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念愈重壓力也愈大！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00水鑽藍

開運方位：東北方向





