每日星座運勢／金牛收穫豐富的一天 事業發展順利

2019-04-08 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-04-8

牡羊座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

財運：★★★☆☆

合夥營生者，易有拆夥的危機。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00寶石藍

開運方位：正西方向

金牛座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業的發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

感情生活很豐富呢，很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天！

事業運：★★★★★

事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00可可棕

開運方位：正東方向

雙子座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

今天適合行動，要在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫點子讓對方欣喜若狂。財運方面，你的收入穩定增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

愛情運：★★★★☆

身邊有很多異性主動關心你，單身者眼光別太高，多留意身邊的異性朋友，就能有新發現。

事業運：★★★★☆

雖然要比平日忙碌許多，但感覺很充實，內心也有了期望。

財運：★★★☆☆

今天你的賭運一般，對於賭友的話既不全信，也非完全不信，你能細心推敲看似胡扯的話，並摸清底細。你若發揮這方面的優勢，定能取勝！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

獅子座

事事小心，安全第一。

整體運：★★★☆☆

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

愛情運：★★★☆☆

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作態度有點脫線，迷迷糊糊之下，小錯誤會接二連三的發生。

財運：★★★★☆

錢財流失較快，應有所節制。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

處女座

別將關係複雜化！

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之的好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，而絕不是投機取巧！

事業運：★★★★☆

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

財運：★★★★☆

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00臘梅白

開運方位：正北方向

天秤座

適應能力顯得尤為重要。

整體運：★★★☆☆

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，與對方再多一些溝通，有助於感情進一步升華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對比較穩定，突破則需等待時機。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

事業運：★★★☆☆

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就不那麼的專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前崗位上有所突破。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00白鋼銀

開運方位：正南方向

天蠍座

珍惜眼前人。

整體運：★★★★☆

開始新戀情的人偶爾想起從前的他，仍有種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能助你擁有不錯的斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪兒著手，都會有不錯的機遇。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，去咖啡廳坐坐，或是去享受一噸美食，都能讓你心滿意足。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

財運：★★★★☆

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00薔薇粉

開運方位：正南方向

射手座

愛情需借助開運物來開運哦！

整體運：★★☆☆☆

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。

財運：★☆☆☆☆

財氣呈現混亂跡象，雖然很想留住錢，但金錢問題多多，寧可把錢拿去繳帳單也不要白白浪費喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00檸檬綠

開運方位：東北方向

摩羯座

用心裝扮你的生活色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，粧點生活的色彩。感情運較弱，單身者與異性約會應留意對方的表情，感覺到對方對你沒感覺時應及時抽身。業務人員收獲不錯，多與客戶聯繫會有收獲。

愛情運：★★☆☆☆

啊，情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00祖母綠

開運方位：正北方向

水瓶座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸經朋友介紹的異性，可進一步瞭解對方。財運較好，可以選擇績優股做適當投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00橄欖綠

開運方位：東南方向

雙魚座

感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

整體運：★★☆☆☆

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

事業運：★★☆☆☆

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

財運：★★★☆☆

財氣不穩定，預計中的收入易中途生變。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀

開運方位：西北方向





