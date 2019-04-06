每日星座運勢／水瓶快樂日適合分享 有機會拓人脈

2019-04-06 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-6

牡羊座

將愛換個方式說出來。

整體運：★★★☆☆

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

愛情運：★★★☆☆

想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！

事業運：★★★☆☆

會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！

財運：★★★★☆

能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00葡萄紫

開運方位：正北方向

金牛座

運勢明朗，收獲頗多。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢十分惹眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★☆

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙子座

運勢平順，只是要留意理財。

整體運：★★★☆☆

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。

事業運：★★★☆☆

輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。

財運：★★☆☆☆

情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00可可棕

開運方位：西北方向

巨蟹座

戶外的放鬆對身心更有益處。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與愛人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

愛情運：★★★★☆

有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。

事業運：★★★★☆

與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。

財運：★★☆☆☆

挖東牆補西牆，財務破洞會愈搞愈大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

獅子座

朋友與戀人兩不誤。

整體運：★★★★☆

今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。

愛情運：★★★☆☆

桃花運還不錯，單身者有異性主動邀約，大方赴約就是；戀愛中的人戀情進展順利。

事業運：★★★☆☆

樂於助人卻遭人利用，朋友都替你不值，但你能想得開，覺得學到經驗就是最大的收穫。

財運：★★★★☆

因愛而得靈感，有進大財的機會。如彩票中獎，業務訂單等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00祖母綠

開運方位：正東方向

處女座

運勢大好的一天。

整體運：★★★★★

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

愛情運：★★★★☆

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但你較保守，很難拉近彼此的距離。

事業運：★★★★★

有機會接觸藝術方面的活動，感悟頗多，開始放慢腳步，欣賞到過去沒有欣賞的風景。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，然而只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：西北方向

天秤座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

事業運：★★★★☆

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

財運：★★★☆☆

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00水鑽藍

開運方位：東北方向

天蠍座

運勢平順，有些小事情需要處理。

整體運：★★★☆☆

今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。

事業運：★★☆☆☆

容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！

財運：★★★★☆

當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00檸檬綠

開運方位：正西方向

射手座

良好的信用有助事業的發展。

整體運：★★★★☆

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

事業運：★★★★☆

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

財運：★★★★☆

有機會兼差，賺取外快。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00檸檬綠

開運方位：正北方向

摩羯座

愛情運較為突顯的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者可以約上好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。

事業運：★★☆☆☆

人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！

財運：★★★☆☆

資金調度頻繁，開銷極大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00古銅青

開運方位：西北方向

水瓶座

快樂的一天，適合與人分享。

整體運：★★★★★

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的感恩飯也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！

愛情運：★★★★★

外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。

事業運：★★★★☆

應酬機會頗多，有機會接觸到各種類型的朋友，應主動結識新朋友，拓展人脈。

財運：★★★★☆

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00翡翠綠

開運方位：西南方向

雙魚座

小心被好運沖暈頭腦哦！

整體運：★★★★☆

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

愛情運：★★★★☆

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

事業運：★★★☆☆

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00羽絨白

開運方位：正南方向

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