每日星座運勢／摩羯成功否在於相信 打扮有助戀愛

2019-04-05 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-04-5

牡羊座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00艷棗紅

開運方位：西南方向

金牛座

幫助他人會收穫不少。

整體運：★★★☆☆

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

愛情運：★★★☆☆

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

事業運：★★★☆☆

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

財運：★★★☆☆

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00夕陽橙

開運方位：正西方向

雙子座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

事業運：★★☆☆☆

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

財運：★★★☆☆

經商者多因周轉問題而奔波。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00祖母綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

神清氣爽，愜意的一天。

整體運：★★★★☆

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作愈有成效而不斷顯露。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★★☆

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬定個賺錢計劃表！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

獅子座

積極主動能提高辦事的效率。

整體運：★★★☆☆

工作上能掌控主動權，使事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，致使你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹間今天易因錢財而產生矛盾。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

開朗的心情讓你在工作的時候精力倍增，做什麼事都順風順水，不過切記賣力工作時也要注意忙裡偷閒。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00和闐玉白

開運方位：西南方向

處女座

今天心情不錯，保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★☆

雖說不是萬事大吉，但也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間的相處也頗為愉快。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

天秤座

生活中少不了一些風風雨雨。

整體運：★★☆☆☆

因朋友的事情，兩人意見上出現分歧，會導致你們莫名其妙的吵架；財運並無反彈跡象，開車的朋友更要特別小心，有被開罰單的風險哦；工作進展得並沒有想像中的順利，堅持努力細心處理終究會得到解決。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人不宜長時間黏在一起；單身者多參與社交才會有結識異性的機會。

事業運：★★☆☆☆

工作任務繁多，讓你感覺有相當大的壓力，甚至還會影響到你的睡眠品質與身體健康。

財運：★★☆☆☆

要控制心性，不宜花費太多心思在金錢遊戲上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00玉髓紅

開運方位：東北方向

天蠍座

待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

整體運：★☆☆☆☆

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00辣椒紅

開運方位：東北方向

射手座

工作強度不宜過強。

整體運：★★☆☆☆

紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會通過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★★☆☆☆

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00薔薇粉

開運方位：正東方向

摩羯座

成功者與平庸者的區別在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計畫的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00桐花白

開運方位：西北方向

水瓶座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

事業運：★★★☆☆

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙魚座

放寬心，該忘的就忘了吧！

整體運：★★★★☆

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運，可是讓你實實在在感受到了，原本空空的錢包忽然豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平。少說兩句挑剔埋怨的話，才不會引發口角。

事業運：★★★★★

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者較易感受到好運。

財運：★★★☆☆

財氣平平，保守為宜，適合把錢拿去銀行存起來！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00石榴紅

開運方位：東北方向





