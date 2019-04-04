每日星座運勢／雙魚桃花極強財運佳 求職機會良好

2019-04-04 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-4

牡羊座

有浪漫約會，充滿激情的一天。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往會有好結果喔！

事業運：★★☆☆☆

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良感覺。

財運：★★★☆☆

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00萊姆黃

開運方位：正北方向

金牛座

財運不錯，有機會賺取異性財。

整體運：★★★★☆

今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。

財運：★★★★☆

上班族表現優秀者可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00遠洋藍

開運方位：東南方向

雙子座

財運低落的一天，要小心散財。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會陪另一半，喝喝茶、看看電影等會為愛情加分，太過平淡容易產生厭倦心理。工作上與同事相處忌諱一些低級玩笑，會被人認為太過膚淺。財運比較低落，容易看錯投資方向，股票族不可盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

愛情運勢一般，請暫時不要向心儀的對象表達愛意，表白成功的機會比較小唷！

事業運：★★★☆☆

得失心較重，會讓你徒生煩勞。還是多注重工作過程較好，逐漸積累經驗，方能蓄勢待發。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，別碰觸金錢遊戲，免得搞得不得安寧，也不宜購物，因為容易買到令人生氣的瑕疵品。破財時得看開一點唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00雪花銀

開運方位：東南方向

巨蟹座

今天心情平和，即使有煩惱也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細緻的態度讓你檢查出不少遺留的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

財運：★★★☆☆

賺錢會辛苦些，要辛勤的耕耘才有收獲。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

獅子座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00碧空藍

開運方位：正南方向

處女座

細心對待一切。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免與他約會時，發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；財政支出主要傾向於運動類場館的健身活動，支出較多。

愛情運：★☆☆☆☆

這麼低落的運勢，不如選擇一個人靜靜的獨處比較好。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

財運：★★☆☆☆

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00香吉士黃

開運方位：正北方向

天秤座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

事業運：★★★☆☆

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00淺海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

身體健康是第一要事，注意保養。

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，挑動彼此的情緒。

事業運：★★☆☆☆

做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★★☆☆

財運不濟，賺錢上也不夠積極。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00深茄紫

開運方位：正東方向

射手座

細節上的處理不能疏忽。

整體運：★★★★☆

感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★☆

思想很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法帶給你極大的靈感，對工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00香檳金

開運方位：正東方向

摩羯座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

財運：★★★★☆

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00水晶紫

開運方位：正西方向

水瓶座

顯得消沉，有做白日夢的傾向。

整體運：★★☆☆☆

無心經營感情，另一半的挑剔讓你想要逃避；單身者愛幻想，午後出門走走易有不錯際遇。面對工作思多行少，希望不勞而獲，時間在空想中一分一秒流失。今天可以花些錢買些裝飾品粧點房間，會讓你心情愉快喔！

愛情運：★★☆☆☆

單身者易獲得異性關心，內心溫暖；已婚者遇到不開心的事多與另一半交流，易獲得釋然。

事業運：★★☆☆☆

時機尚未成熟，應先沉潛實力，不可急於求成。

財運：★★★☆☆

偏財運不錯，但不宜過於投機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

雙魚座

今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

事業運：★★★★☆

今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌是一定要的啦！較適合一個人獨立作業，不太適合與人合作。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00臘梅白

開運方位：正北方向





