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遭指涉關說案 邱太三請辭國安會諮委 總統尊重決定

每日星座運勢／天秤頭腦清醒財運佳 工作表現不錯

2019-04-03 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-04-3

牡羊座

愛情運倏地就衝破最高點哦！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往勝算反而更大；易產生將投資當兒戲的想法，使得獲利大打折扣；工作特別積極，但缺少魄力，多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人能彼此信任對方，視對方為今生今世的知音。如果有人想要破壞你們的感情，你們能毫不猶豫地站在一起。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，只要把分內事情做好就行囉！職場上難免有些流言蜚語，聽聽就好，不要影響到自己的情緒唷！

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00脆梅青

開運方位：正南方向

金牛座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★★★★☆

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

宜防與異性的金錢糾紛。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00祖母綠

開運方位：正東方向

雙子座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢表露自己的心事，就連最親近的人也難以知道你的想法，適時傾訴，能讓你釋懷。家人對你的理財方式'相當滿意，衣食無憂。工作特別賣力，能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

今日你能無怨無悔的去追求，面對對方故作的平淡表現，也絲毫不會退怯；面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點受制於人的感覺，可是個性又挺叛逆的，受到壓迫時容易生起反抗之心。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00脆梅青

開運方位：正北方向

巨蟹座

好運還需耐心等待。

整體運：★★★☆☆

愛情火候還不夠，單身者想要對心儀的異性表白，今天絕不是最佳時機；偏財運不佳，若想在牌桌上或靠彩券積累財富，建議還是另謀出路；工作難以進入狀態，心思在外神遊。

愛情運：★★☆☆☆

即使你與伴侶整天在一起，你也會產生亂紛紛的情緒，心裡似乎總是不安。理智的分析一下戀人身邊的其他異性，可以找出一些端倪。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，能充分享受生活，但要注意別讓自己太懶散，給自己一點壓力比較好。

財運：★★☆☆☆

花費太多在交際應酬上，如果用在錯的人身上，花得多卻不一定有實質的效果。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00琥珀橙

開運方位：正東方向

獅子座

感覺壓力很大。

整體運：★★☆☆☆

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

財運：★★★☆☆

求財宜以智取，略為勞心！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00薔薇粉

開運方位：東南方向

處女座

不太順暢的一天，容易產生浮躁的情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00硃砂紅

開運方位：正南方向

天秤座

今天頭腦清醒，情緒高亢。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

異性緣是很不錯啦，不過仍要注意容易遇到特殊的戀情！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

天蠍座

愛情甜蜜蜜。

整體運：★★★★☆

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午在商場購物，得到意外收穫的機率很高。

愛情運：★★★★★

以他的意見為意見那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動去外面找機會唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財，就要積極運作。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00蘋果綠

開運方位：正東方向

射手座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作上發現你細心的一面，對你也會產生更好的感覺。店舖經營者熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司安排易產生不滿情緒，有意見好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域可別斥資投入唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

摩羯座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

事業運：★★☆☆☆

有點熱心過度，不知不覺招人反感。做好份內事就好，他人的事不宜過多插手。

財運：★★★☆☆

投機客莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金

開運方位：西北方向

水瓶座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只能血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00玉米黃

開運方位：西北方向

雙魚座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

事業運：★★☆☆☆

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析下問題，將會有新的發現。

財運：★★★★☆

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00香吉士黃

開運方位：東北方向



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