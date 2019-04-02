每日星座運勢／射手經營愛情需智慧 遇困難貴人助

2019-04-02 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-04-2

牡羊座

留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

整體運：★☆☆☆☆

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★☆☆☆

老兄，你必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00玉米黃

開運方位：正北方向

金牛座

愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！

事業運：★★★☆☆

感覺能量充沛，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。

財運：★★☆☆☆

求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

雙子座

得到愛情的滋潤，人也顯得精神十足。

整體運：★★★☆☆

情人對你百依百順，讓你有種幸福的滿足感，你也要多為對方付出哦。書到用時方恨少，工作上除了實戰經驗，理論基礎也不能差，雙管齊下才能讓難題得到更快更好的解決。

愛情運：★★★★☆

桃花運佳，有異性主動示好，如果覺得不來電，就別去招惹對方，小心惹來麻煩！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

財運：★★★☆☆

情緒不佳會使你化身為散財童子，尤其是感情上的波動，更容易影響你對金錢的判斷力。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00臘梅白

開運方位：正北方向

巨蟹座

工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運：★★★☆☆

藝術涵養深厚者今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而迷亂眼睛。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易把握真情唷！

事業運：★★★☆☆

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要通過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00芒果黃

開運方位：正東方向

獅子座

快樂應該讓大家分享。

整體運：★★★☆☆

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機，多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！發生爭執時不要急著處理。

事業運：★★★★☆

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

財運：★★★☆☆

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00乳酪白

開運方位：西南方向

處女座

理解是雙向的。

整體運：★★★★☆

把對方當做朋友才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，得到的理解必然是雙倍。

愛情運：★★★★☆

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

財運：★★★★☆

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00翡翠綠

開運方位：正北方向

天秤座

為人做事低調一些，對你有好處。

整體運：★★☆☆☆

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

財運：★★☆☆☆

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

天蠍座

平穩的一天，保持原狀就好。

整體運：★★★☆☆

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩擾，何不看淡些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶上戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

愛情運：★★★★☆

期望另一半為自己做些改變，要運用點技巧傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★★★☆☆

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00蘭花紫

開運方位：正南方向

射手座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶明白了愛情，所以相互間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

愛情運：★★★★★

情人、配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！同事間的助力大，聰明才智也得以發揮。

財運：★★★★☆

金錢難題今日可望獲得解決，遇到困難時，只要多用智慧、條件交換，不難找到金援者。貴人來自於長輩與老朋友。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00大理石灰

開運方位：西北方向

摩羯座

喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

整體運：★★★★☆

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便是難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司在看著你喔！

愛情運：★★★★☆

想緊緊黏在心上人身邊，放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，只要把分內事情做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00薔薇粉

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢頗好。

整體運：★★★★☆

今天出門在外碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

愛情運：★★★★☆

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

事業運：★★★★☆

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

財運：★★★☆☆

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，專心的工作吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙魚座

心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

整體運：★★☆☆☆

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太過霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意瞄準方向，細心一些，就能輕鬆過關。

財運：★★☆☆☆

在金錢上易犯迷糊，不宜交易。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向





