每日星座運勢／牡羊工作有突出表現 勿衝動增開支

2019-04-01 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-1

牡羊座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到相對的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

事業運：★★★★☆

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意的給你幫助，最終你都能將事情順利的完成。

財運：★★★☆☆

財運沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中讓你覺得很安逸。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00艷棗紅

開運方位：正東方向

金牛座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

財運：★★☆☆☆

有錢別隨意外露，小心破財！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00珍珠白

開運方位：東南方向

雙子座

平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

整體運：★★★☆☆

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

愛情運：★★★☆☆

易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。

事業運：★★☆☆☆

運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群策群力才能獲勝。

財運：★★★☆☆

稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

運勢頗有起伏。

整體運：★★☆☆☆

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

愛情運：★★☆☆☆

多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運相當差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜屏氣凝神，保持腦袋的清醒。

財運：★★★☆☆

財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：東南方向

獅子座

做事過於毛躁，給自己多點耐心。

整體運：★★★★☆

今天適宜花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節的地方，一些小的漏洞可是會給你帶來麻煩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

自我表現欲增強，展現自我的機會大增，還能借助外力為己所用，於是新業務接踵而至，還能創造新紀錄。

財運：★★★☆☆

財務狀況良好，會有些額外的收益。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：正南方向

處女座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

財運：★★★☆☆

做好錢財規劃，小心入不敷出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

天秤座

有資金周轉不靈的情況發生。

整體運：★★☆☆☆

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致感情破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

愛情運：★★☆☆☆

另一半溫暖的懷抱是你心慌意亂時的避風港，心裡不好受就向對方傾訴吧！

事業運：★★★☆☆

工作按部就班，盡職盡責，但缺少與人溝通、合作的想法，一個人默默奮鬥較辛苦！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00象牙白

開運方位：正北方向

天蠍座

愛就愛得勇敢些。

整體運：★★★★★

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前及時做出正確的對策；事業中過於急躁的表現易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日，先前有發生過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人不睦的情形，得多提醒自己哦！

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00和闐玉白

開運方位：正南方向

射手座

靜觀其變也是一種良好的處事之道。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一停腳步，讓自己再掌握多一些的行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄托於幻想會讓工作進行得更加艱難，適當放鬆一下，機會可以再尋找。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★☆☆☆

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00辣椒紅

開運方位：正北方向

摩羯座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

動動腦筋，花點小錢或親手做個禮物送給心上人，他會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔，要懂得裝窮，否則荷包難守！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

水瓶座

財運欠佳。

整體運：★★★☆☆

老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計劃書，學生族可以為新學期做份學習計劃。

愛情運：★★☆☆☆

在挑選另一半的標準上你有著近乎完美的要求，稍有不滿便毅然斬斷所有情絲。今日戀愛運不佳，多多反省自己才好。

事業運：★★★☆☆

花費過多的精力在細節上，會打亂原有的工作計劃，也易影響工作的整體進程。

財運：★★☆☆☆

易犯迷糊，多留心隨身攜帶的重要物品。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00硃砂紅

開運方位：東南方向

雙魚座

工作用心，方能大獲全勝。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就沒那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

愛情運：★★★☆☆

單身者顯得內斂被動，有機會遇到心儀的對象，下午有表白機會，注意把握！

事業運：★★★★☆

運勢平順，很多事情都能把握得較好，玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

財運：★★☆☆☆

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00淺海藍

開運方位：正南方向





