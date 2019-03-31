殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年4月1日~4月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在命宮，在此時需要承接一個重大的任務，工作會有新的計劃開始執行。新月期間可開啟各種計畫，或是許下任何願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在秘密宮位的金星脫離火星的影響，與暗戀的對象之間產生的誤會終於冰釋，由於對方的諒解，使你對他的愛慕更為加深，然而這份愛戀暫時無法說出口，只能默默藏在心裡。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到水星影響，遠行計畫因為一些問題，造成行程大亂，有些想去的地方無法順利成行，讓你有些失望。在外地也容易因為時差或是各種因素，睡眠品質不佳，作息大亂，精神狀況較為恍惚。在外地當心遇到騙子與扒手。

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具容易在此時故障，需要維修，駕駛車輛要當心行車糾紛，被開罰單的機率較高。通勤也容易遇到一些麻煩的問題，造成嚴重的遲到。這段時間要特別注意交通安全。

健康運方面，新月發生在命宮，注意腸胃、消化系統、與心血管方面的問題，同時受到金星、海王星、水星齊聚在精神宮位的影響，容易失眠、睡不好。新月期間，也可許下與健康有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在秘密宮位，會對某個總是傾聽你心事的人產生好感，但只能把愛戀藏在心中。新月期間，可許下與戀愛、心靈成長有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星、水星、海王星齊聚人際關係宮位，會有很多交際應酬的邀約，有許多人會請你吃飯，或是送你禮物，但這些餽贈的背後，有許多不單純的動機。

工作運方面，受到天王星在命宮的影響，可能會想嘗試發展副業，但目前似乎處在萬事俱備，只欠東風的階段，雖然有零星的收入進帳，卻沒有辦法成為穩定的事業。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，雖然收入有增加的趨勢，但賺錢的速度完全跟不上花錢的速度，預期外的支出增加，同時在交際應酬上的花費也比較多，容易對於金錢的流失感到焦慮。

健康運方面，在疾厄宮位的木星受到水星影響，代謝狀況較差，有發福的傾向，有些小毛病一直無法痊癒，甚至有越來越嚴重的趨勢，飲食作息需要調整，需特別注意養生了。

雙子座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，此時會加入一個團體，或是交到新的朋友，開拓新的朋友圈。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，水星在志業宮位結束退行，收拾掉一堆爛攤子後，許多事務漸漸上軌道，在職場上的地位逐漸被人重視。某些雙子座在職場上因禍得福，獲得額外的獎金獎勵。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入命宮，體力消耗迅速，感覺十分疲累，然而忙碌卻無法停止。當心血光之災，容易發生意外傷害，或是患染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

感情運方面，在感情宮位的木星受到在志業宮位的水星影響，太過專注在工作上，導致忘記很重要的約定，兩人有些計畫也會因為工作的關係暫時擱置，使得對方有些不悅。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，此時會開始一個新的任務或計畫，工作逐漸上軌道。新月期間，可許下與工作、成就、事業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的水星結束退行狀態，與海王星合相，同時受到金星進入遠行宮位的加持，延宕已久的遠行計畫終於成行，食宿待遇高級，會是十分舒適的旅程，某些巨蟹座會遇到合得來的旅伴，甚至產生特別的情愫。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，也許你認為雙方只是在冷戰，但對方卻會在此時選擇更為溫柔的人。有些堅持對兩人的關係並不健康，這也會使你永遠處在不幸的情緒中。

學業運方面，在學業宮位的水星，受到健康宮位的木星影響。因為身體欠佳，一直無法上課，導致學習進度嚴重落後，此時必須重整腳步，跟上進度，一些搞不清楚的地方，才能逐漸參透。

獅子座：

整體運勢：

遠行運佳，新月發生在遠行宮位，會開始執行一個遠行計畫，會在此時準備出國旅行、打工渡假、交換學生、留學、外派、出差的事務，新月期間，可許下遠行方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，水星在財務宮位恢復順行，先前積欠的帳單，終於清償完畢，金星進入財務宮位加持，偏財運頗佳，可試試手氣。購物會因為特殊身份獲得一些優惠。不過手頭一開始寬裕，就會想花錢在享樂方面，錢比較難存下來。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的土星與冥王星呈現合相，受到太陽的影響，專業能力受到嚴厲的審視，太久沒吸收新知識，會使你與整個工作領域脫節，此時可能需要進修新的技能。某些獅子座此時需要出差，在外地有水土不服的現象。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的水星影響，容易被外在條件不錯的對象吸引，情慾較旺盛，此時要當心覬覦你肉體或金錢的爛桃花。某些獅子座會花較多錢在寵物與小孩身上，但孩子們卻不太喜歡你為他們買的東西。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，某些不太想聯絡的人會在此時纏著你。與某些朋友容易發生不愉快的問題，會退出群組，或是在社群軟體上封鎖一些人，遠離一些是非與麻煩。

處女座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，此時會有某個分期付款的帳單清償完畢，財務狀況可獲得重整。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星在感情宮位恢復順行，與海王星合相，同時金星在此時進入感情宮位，與另一半有些誤會終於解開，內心的委屈會獲得對方體諒，戀情也因此升溫。某些處女座則要當心寵物或小孩在此時生病，讓你十分心疼。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入志業宮位，會承接一個挑戰性較高的任務，工作會進入非常忙碌的狀態，壓力會比較大，每天都需要加班，甚至會因此間接影響到身體健康。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，本週要注意心血管與腸胃方面的毛病，容易胃痛、便秘、頭痛。新月期間，可許下與身體健康、疾病治療相關的願望，可以獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到水星影響，家人會過度介入你的感情生活，做一些自以為關心的事情，令你感到困擾。單身的處女座，可能會被家人介紹相親對象，使你感到尷尬。

天秤座：

整體運勢：

感情運佳，新月發生在感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，兩人會在此時確認彼此的關係。新月期間，可許下與情感關係相關的願望，會獲得新月的祝福，戀情更加順利。

學業運方面，火星進入學業宮位，會有許多功課、作業必須在短期內完成，此時會是學業非常忙碌的時期，某些天秤座必須頻繁地到外地做學術交流與研究，付出的努力，會逐漸在課業成績上反映出來。

本週須注意的部分：

工作運方面，金星、水星、海王星齊聚工作宮位，許多問題修正完畢後，各種事務的推動會開始上軌道，會感覺比前一陣子輕鬆許多。然而在職場上溝通不良的狀況仍持續困擾你，此時須特別謹言慎行，避免口舌是非惹上身。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，並受到太陽的影響，某個家人的身體狀況會令你較為擔心，此時家庭照顧的責任會浮現出來。居家要當心門戶與爐火安全，居家生活較不安寧，容易被鄰居的噪音所困擾。

健康運方面，金星、水星、海王星齊聚健康宮位，感冒不斷重覆感染，此時雖略有好轉，卻始終無法痊癒。睡眠狀況會因為身體不適而影響，精神狀況較差，會病到有些厭世。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，此時會接掌一項新的工作計畫，或是執行新的任務，在職場的動向受人矚目。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星、海王星、金星齊聚戀愛宮位，與某個人關係越來越曖昧，會突然被對方測試你的意向，心中雖然會感覺有些高興，卻不想這麼快表露情緒被對方知道。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入財務宮位，會有一筆金額較大的開銷需要付出，經濟負擔加重。同時，在金錢宮位的木星受到子女宮位的水星影響，在小孩與寵物身上的花費較多，孩子們的身體狀況較為不理想，讓你比較憂心。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害或患染急性疾病。新月發生在健康宮位，可在此時許下改善身體健康的願望，會獲得良好的能量幫助。

溝通運方面，在溝通宮位的土星與冥王星呈現合相，同時受到太陽的影響，此時要特別當心惹上口舌是非，即便是在社群軟體或公眾論壇上的發言都要謹慎，容易招惹麻煩，嚴重的話，甚至會吃上官司。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時火星進入感情宮位。與喜歡的對象會在此時確認彼此的心意，兩人關係明朗化。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，會受到能量的祝福與加持，戀情順利進展。

工作運方面，火星離開工作宮位，剛忙完一個案件或事務，本週會感覺較為悠閒。某些射手座會閒到發慌，會想發展一些其他的副業打發時間。

本週須注意的部分：

家宅運方面，水星在家宅宮位結束退行，與海王星呈現合相，並受到金星進入家宅宮位的影響，某些射手座會在這段時間需要搬家，此時會尋求到較好的物件。沒有搬家需求的射手座，家中一團混亂，此時需要好好重整居家環境。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星呈現合相，受到太陽的影響，某些射手座會在這段時間收養寵物，會有一些必須性的開銷必須支出，使你荷包大失血。此時花在毛孩與小孩的支出較多，經濟狀況吃緊。

摩羯座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，某些摩羯座會在此時搬家，可尋求到好的物件。沒有搬家需求的摩羯座家中會多一名新室友或新成員，或是會重新整頓居家生活。新月期間，可許下與「家」有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

面試運方面，金星進入面試宮位，同時水星在面試宮位已恢復順行，此時面試會比較順利與討喜，想進入的單位會很快接到錄取通知，可能會有好幾個公司同時錄取你，反而不知道如何選擇比較好。

感情運方面，火星離開戀愛宮位，同時在戀愛宮位的天王星不再受到其他行星的干擾，先前陷入不尋常的愛戀，此時會稍微恢復平靜，會花比較多的注意力迷偶像、追劇、照顧寵物與小孩方面。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入工作宮位，會有一個新的案件或任務在此時開始忙碌起來，會常常需要加班，感覺工作過勞，回到家都會感覺很疲倦。在職場上還是會覺得與人溝通不良，需要尋求一些方式解決這些難解的問題。

健康運方面，火星進入健康宮位，會感覺體力消耗迅速，容易疲倦，當心血光之災，注意意外傷害以及急性疾病的爆發。在命宮的土星與冥王星逐漸呈現合相，泌尿系統容易感染發炎，骨骼、牙齒、皮膚也狀況頻頻。

水瓶座：

整體運勢：

面試運、考試運方面，新月發生在面試、考試宮位，最近面試會十分討喜，錄取率高，考試的成績也會很亮眼。新月期間，可許下與面試、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與喜歡的對象進展迅速，雙方會有許多肢體上的碰觸，甚至以肉體關係確認彼此的感覺。已經有穩定對象的水瓶座，情慾較為旺盛，但對另一半會比較沒耐心，這段時間總是床頭吵，床尾和。

金錢運方面，水星在金錢宮位結束退行，同時受到金星進入金錢宮位的加持，會有一筆資金或額外的收益入帳，經濟危機可望解決，手上會有餘裕的金錢好好補償自己，在物質生活上會突然感受到許多小確幸。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金錢宮位的水星影響，會覺得週遭的朋友都是酒肉朋友，涉及到利益時，翻臉比翻書還快，友情常常會以金錢去做衡量，在人際關係上，這段時間會變得比較孤僻。

家宅運方面，雖然火星離開了家宅宮位，但受到天王星落在家宅宮位的影響，與家人的一些不愉快表面上暫時落幕，但可能會使你常常在外頭過夜或鬼混，不想回家。某些水瓶座會不斷受到鄰居的噪音干擾，居家生活不安寧。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，此時會被微幅調薪，或是會發展出副業與外快，可增加收益。新月期間，可許下金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入命宮，此時會是桃花盛開的時期，有許多人會試探性地想跟你搞曖昧，對你表示好感。但受到海王星與水星合相在命宮的影響，此時要當心招惹上爛桃花。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星進入家宅宮位，此時容易與家人有些不愉快，家中氣氛不太理想。某些雙魚座的家宅或是附近鄰居在此時整修房子，生活會受到嚴重的干擾。此時要注意家中門戶安全，電器與爐火的使用也要特別留意。

工作運方面，在志業宮位的木星受到命宮的水星影響，許多案件與事務不斷湧進，工作效率無法提升，沒辦法擠出更多的時間接受龐大的工作量，但許多工作卻又指名非你不可。

健康運方面，水星、海王星、金星齊聚命宮，小感冒一直無法痊癒，生活作息也受到影響，睡眠狀況不理想，精神比較差。某些雙魚座在此時特別厭世，感覺特別憂鬱。

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