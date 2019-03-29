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小孟塔羅：清明節我怎麼拜能轉運？

2019-03-29 11:23聯合新聞網 文／小孟

農曆三月初是中國傳統的清明節。「清明」最初指的是節氣，也是「春分」後的第十五日，這時候萬物潔淨、空氣清新、風景明麗，花卉草木在這樣的環境中，呈現欣欣向榮的景象。清明節當天人們不僅祭奠祖先、緬懷先人，也要遠足踏青、親近自然、催護新生。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，清明節我怎麼拜能轉運？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟
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塔羅牌圖作者：Phillip and Stephanie Carr Gomm(THE DRUID CRAFT TAROT)。






A：淨化。(聖杯七正位)

牌中有一位穿著紅衣的男子，低頭望著水面上的六個杯子。

這張牌表示你在祭祀前，要先淨化身上的負能量。因此，請你在清明節的前一天，用左手大拇指與食指，捏起一撮海鹽的鹽巴，放入陰陽水(自來水+巿面購買的礦泉水)中，一共需要捏七次並混合均勻。在洗澡沐浴的時候，將肥皂或沐浴乳沾混合液，搓揉起泡後清洗身體，即可將身上的負能量清除。

B：吃素。(聖杯四正位)

牌中有一位拖著腮幫子的男子，趴在地上慵懶的看著前方。

這張牌表示你在祭祀前，能夠吃一天的素食。因為不殺生而吃素，是戒殺的積極行為。吃素還包括不食五辛，即大蒜、蔥、薤（藠頭、小蒜）、韭菜。因為這些東西熟著吃，容易生出淫慾的心，生著吃則易生出嗔恚的心。當我們以慈悲為根本時，也能相對減弱自身所遇到的災禍。

C：除穢。(愚者牌正位)

牌中有一位戴帽子的男子，扛著一根綁著行李的木棍，身旁跟著一隻小黑狗。

這張牌表示你在祭祀前，要先把家中潛藏的穢氣清除，居家才能納進福氣，創造好的風水氣場。首先你要整理居家，把衣服及雜務整理乾淨，將不要的東西斷捨離後。於清明節上午12點前，將艾草粉放入耐熱容器點燃，等飄起陣陣白煙後，逆時鐘繞行家裡一圈，便能為居家除穢納福。

D：靜心。(命運之輪正位)

牌中有一位彎腰的女子，以自己為中心在地上劃一個圓圈。

這張牌表示你在祭祀前，要先讓煩擾的心靜置下來。平常有念經習慣的人，可以念七次心經來找回平靜。或是透過冥想的方式進行，首先找個舒適的地方坐下，閉上眼睛做四次深呼吸後，想像白色及綠色的光，像一個保護罩籠罩全身，觀想畫面大約五分鐘後，你的思緒會漸漸平穩下來。

E：感恩。(寶劍七正位)

牌中有一位年長的男子，拿著鵝毛筆寫出他的想法。

這張牌表示你在祭祀時，要對歷代祖先表達感謝之意。除了準備金銀紙錢，豐盛的三牲酒菜外，最重要的是懷有感恩的心。因為沒有他們就沒有現在的你，也許過往回憶還歷歷在目，當你誠心的向祂們訴說，感謝曾經的付出與照顧，祂們也會在冥冥之中保佑你，在可以幫你的時候推你一把。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

清明節小孟塔羅

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