再忙也要聚一下！今年帶給你好運的生肖朋友

2019-04-02 07:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

常聽到一句話，「朋友多了路好走」。朋友之中，能給你帶來好運的朋友又最為可貴，那是你人生中的大貴人。在2019年，哪些生肖的老友會是你的好運之友呢？接下來就讓科技紫微網為你分析分析，讓你不至於錯過了近在身邊的貴人！

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生肖鼠

2019好運朋友：牛、狗

本年應多與屬牛、屬狗的朋友相約見面。和他們找個地方一起聚一聚，聊聊生活和工作，可為你帶來事業好運。他們提供給你的資訊，多是你想要瞭解卻難以得知的，因此多與他們聊一聊便可獲得頗多事業機會。所以即使再忙，也要擠出時間和他們閒扯淡一番，大好前程就在他們給你的金玉良言之中呢！

生肖牛

2019好運朋友：鼠、猴

對於你而言，生肖鼠、猴的朋友能在這一年給你帶來好運，且特別容易成為你的健康貴人。除了平常可多與他們聚一聚，遇到身體不適，想要尋找良醫、良藥時，也可找他們聊一聊，可獲得他們的鼎力相助。最好能有事沒事就用電話或是社群跟他們保持聯繫，常約他們喝喝茶、吃吃飯，可交好運。

生肖虎

2019好運朋友：牛、龍

生肖牛、龍的朋友會是你今年的好運之友，更是你的錢財大貴人。多跟他們聯絡感情，聚會時聊一聊投資、錢財等話題，將會受益良多。在你遇到財務狀況或經濟難題時，更是找他們就對了！他們不但能為你策畫出全盤計劃，甚至還可能給你極大的金錢支援，助你渡過難關。

生肖兔

2019好運朋友：虎、羊

生肖屬虎或羊的朋友，會是今年給你帶來好運的朋友。有事沒事就多跟他們聚一聚，透過他們，你有可能結識一些對你的愛情、事業有助益的新朋友。也有機會因為他們的幫助，讓你在遇到困難時逢凶化吉。當然了，想要獲得更多幫助，平日裡別忘了助人為樂，多做善事。

生肖龍

2019好運朋友：蛇、豬

這一年屬蛇、屬豬的朋友是你的好運之友，能助你的事業更上一層樓。你也有機會因為他們的幫助、或是有意無意的提醒，而獲得許多賺錢機會，收入頗豐。平日多與他們聊一聊、聚一聚，對你大有益處，千萬別錯過這樣的好運貴人唷。

生肖蛇

2019好運朋友：鼠、雞

生肖鼠、雞的朋友會是你今年的大貴人。他們能給你帶來好運，特別是當你遇到工作上的難題或人際問題時，由他們出面幫助，問題便能獲得順利解決。當你需要錢財周轉時也可向他們求助，他們多能提供金援或是實質的建議，為你解燃眉之急。要好好把握這些朋友。

生肖馬

2019好運朋友：羊、狗

今年你就算再忙，也要和生肖羊、狗的朋友多聚首，讓他們為你帶來好運氣。單身者有機會因為他們的引薦，而結識不錯的異性朋友。另外，跟他們多聊一聊，有可能獲得工作上的幫助，而一些人際上的困難或是工作難題，也可能因此獲得他們的助力。

生肖羊

2019好運朋友：牛、蛇

生肖屬牛、屬蛇的朋友會是你本年的好運之友。他們將為你的事業提供頗多助力，又是你的財運貴人。多與他們聚一聚，他們將能在升遷加薪或是跳槽轉職方面提供許多實質建議，讓你受益良多。你亦有機會因他們的提醒而獲得投資良機、避開錢財陷阱。

生肖猴

2019好運朋友：馬、狗

本年，生肖屬馬或屬狗的朋友會為你帶來好運。特別是在你陷入迷茫、或遇到生活難題時，他們將能提供關鍵的提醒與實質的幫助。今年他們將會是你的太陽，給你溫暖與能量。因此你務需多跟他們聚一聚，哪怕只是說說話，也能從他們那兒獲得頗多領悟和正面影響。這將會使你充滿能量，足以應付你所遭遇的難題。

生肖雞

2019好運朋友：雞、龍

這一年屬雞、屬龍的朋友會是你的好運之友。有事沒事與他們聚一聚，可讓你受益匪淺，好運不斷。你有機會因為他們的幫助，而結識品行、學識頗佳的新朋友，並擴大朋友圈，開拓自己的眼界。也容易在生活中獲得他們的助力，讓你跟家人、親友關係和睦。

生肖狗

2019好運朋友：猴、雞

生肖屬猴、屬雞的朋友，會在這一年成為你的事業和財運的助力。你有機會因為他們的支持而順利渡過錢財難關。同時，多跟他們見面聚聚，可讓你心情開朗，諸事順利。他們的幫助和鼓勵也有可能增強你的行動力，使你能及時把握事業與賺錢的良機。

生肖豬

2019好運朋友：虎、兔

這一年生肖屬虎、屬兔的朋友會是你的好運之友。時常跟他們聚一聚，可為你的愛情、事業運加持。悶悶不樂、提不起勁、或是沒自信時，找他們聊聊，哪怕只是訴訴苦，也能獲得安慰與理解。他們的話語以及實質幫助，可讓你精神抖擻、元氣滿滿。

朋友貴交往，在你來我往中，互通有無，互補長短，令氣運流通，諸事才會更順利。在新的2019年中，抽空多跟舊朋友聚一聚，讓好運隨之而來吧！

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