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等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有人說，人類80%的痛苦來自於沒錢。雖然每個人都想擁有豐厚的財富，但命運卻不盡相同。那麼，12生肖的財富等級是如何劃分的呢？天生的財富命會帶來哪些影響？就讓科技紫微網和大家一起來揭曉謎底！

圖片來源／Shutterstock
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財富等級A

上榜生肖：豬、龍、狗

他們的賺錢能力很出色。這些生肖人對金錢方面的嗅覺都特別敏銳，眼光精準、頭腦精明，在財富這條路上前進得很快。

除此之外，他們還具有靈活的腦袋，這在關鍵時刻很有作用，使他們能夠懂得利用身邊的各種資源來豐盈自己的財庫。這種人屬於天生富貴命。

　

財富等級B

上榜生肖：虎、馬、猴

此等級的生肖的共同特徵是，行動力強，又敢冒險，善於把握機會，比較容易一夜暴富。

但值得注意的是，投資理財的時候要懂得見好就收。多些理性分析，切不可太貪、太賭，以免大起大落。同時也得注意控制支出，以免有財無庫。

　

財富等級C

上榜生肖：蛇、牛、雞

他們對成功有著非常強烈的慾望，屬於學習能力很強的生肖。只要能找到屬於自己的舞台，他們也能累積出豐厚的財富。

只不過，這些生肖容易因為保守的個性而錯失賺錢的機會，錢財賺得略微辛苦。多吸取經驗教訓，多參考他人的建議，錢財會來得更加順遂。

　

財富等級D

上榜生肖：鼠、羊、兔

這類生肖通常勤勞、誠懇、不怕吃苦，但也缺乏行動力與承擔風險的能力。他們只能靠一點一點的積蓄來累積財富，增財緩慢，卻也比較穩定。

想要增加口袋中的財富收入，除了自己的努力外，還可以考慮借助身邊貴人的力量。善用人際關係的變化，能夠創造一些進帳。

　

【延伸閱讀】

財星高照？姓名看你的正偏財運

降靈占卜，你會越活越有錢？

　



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