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4月星座塔羅運勢：天秤事業財運有驚喜 天蠍桃花運多

2019-03-30 06:30聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

有人說，四月的天空反映著歲月的滄桑，又像是對我們呢喃著如詩的心語。你對四月是否也有最美的期待呢？會有好運來敲門嗎？接下來，科技紫微網透過塔羅的力量為你提前預測4月的運勢發展。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

塔羅牌：戀人

這張牌預示著你將迎來愛情運超旺的月份，單身者可不要錯過選擇的好機會哦！儘管財運方面會出現一點小波折，但付出與回報基本上成正比。

4月事件預測：

1、與暗戀的對象不期而遇。

2、遇到身高相貌均佳的相親對象。

3、工作中屢次出現說話顛三倒四的情況。

4、受到新上檔的綜藝節目影響，無法靜心唸書。

5、在家人的支持下度過財務危機。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

金牛座

塔羅牌：力量

力量這張牌，說明本月你在事業上會不斷突破自我，上司和客戶都對你有充分的信心。在愛情上你將發展一段真正親密的感情，全心投入，相互傾訴，讓你們的心真正貼近、互相了解。

4月事件預測：

1、在職場上結識到頗有好感的異性朋友。

2、特殊的小才藝為你帶來特別的戀愛際遇。

3、工作能力得到上司嘉獎。

4、對唸書的興趣高漲，變得很主動。

5、得到老練人士的指點，股票有收益。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

　

雙子座

塔羅牌：星星

抽到這張牌，代表著你將會得到希望的能量。感情中出現了幸福的自信，並開始掌握主動權。事業上的晉陞機會也很大，前途無比光明。

4月事件預測：

1、在遊玩或逛街時，偶遇多年未見的同學。

2、與戀人共進晚餐，感受到二人世界的美好。

3、因臨危不亂的辦事風格，得到晉陞機會。

4、月底考試能夠順利過關，分數達到設定目標。

5、逛街、網購，讓你變成「月光族」。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

巨蟹座

塔羅牌：倒吊者

這張牌告訴我們接受考驗的時刻已經到來。本月的事業會有短暫停頓，你需要弄清楚原因，同時再次確認自己的目標。感情上也需要自我反省，勉強的愛不會幸福。

4月事件預測：

1、面對家人的催婚壓力，情緒波動大。

2、與伴侶因為日常小事而發生爭執。

3、人際關係出現漏洞，誤會頻頻發生。

4、上課打瞌睡，漏掉不少重要內容。

5、下半月理財方向錯誤，支出大於收入。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

獅子座

塔羅牌：節制

本月運勢呈現上揚走勢，感情小有收穫，工作中也因處事理智而勤懇，讓事業穩步邁進。另外這張牌也告誡我們，面對各種誘惑時，控制好慾望非常重要。

4月事件預測：

1、在寧靜的場所結交到新朋友。

2、與戀人溝通不順暢，彼此的關心變少了。

3、與新的工作搭檔創造出不錯的業績。

4、唸書變得主動，解題速度加快了。

5、購物慾強烈，消費支出明顯增多。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

處女座

塔羅牌：太陽逆位

這個月戀人間會冒出一些不和諧的氣泡，小心衝動造成不良後果。工作上的不安感倍增，悲觀消極的情緒讓你做事情左支右絀。拋開情緒的干擾，才能感受到太陽的光芒。

4月事件預測：

1、曖昧氣氛升溫，有異性主動為你分擔工作。

2、出門散步時，遇到長輩主動幫你牽紅線。

3、工作情緒低迷，任務比想像中要多太多。

4、應付理科時感到吃力，總有些抓不住重點。

5、出門旅行時忘記帶必須的物品。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

天秤座

塔羅牌：愚人

從這張牌可以看出你對愛情充滿童話般的美好想像。但本月的感情運卻並不順利，讓你感到困擾。不過，事業和財運上的表現會給你帶來意外驚喜。

4月事件預測：

1、對另一半選擇的約會地點頗為不滿。

2、金錢方面的事務引發家庭衝突。

3、在同事的積極幫助下，迅速解決難題。

4、家長緊盯你唸書，讓你壓力很大。

5、在貴人幫助下，參與了一些不錯的投資項目。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

天蠍座

塔羅牌：魔術師

魔術師預示著事情開始、行動改變。本月的桃花運不少，但與愛情機會擦肩而過的可能性也很大。事業上你野心勃勃，勇敢去改變現狀，會為你打開一番新天地。

4月事件預測：

1、會有家人或同事主動介紹對象。

2、戀情出現危機，與另一半發生冷戰。

3、工作上的提案不受採納，跳槽念頭強烈。

4、挑燈夜讀的奮鬥狀態，令父母十分開心。

5、參加商店抽獎活動，抽中幸運獎。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

射手座

塔羅牌：世界

這張牌的本意是「達成」。在感情上，你們許下了承諾，沉浸在美好的關係中；事業也受到幸運之神的眷顧，你將在新的領域中爆發出實力，因而得到重視。

4月事件預測：

1、在朋友聚會上，有異性主動靠近。

2、在與戀人暢聊時，發現彼此更多的優點。

3、上司發現你的潛在優點，派發給你新的工作。

4、因為感冒使唸書情緒低落。

5、事業上的合作夥伴臨時退出，錢財頗有損失。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

摩羯座

塔羅牌：高塔逆位

這會是一個挑戰固有心態的月份。只要平常心對待，你的事業上便會開始有穩定的跡象，但切記不要盲目抵抗改變。感情方面，溝通會變得順暢很多，學著讓步，能讓感情更融洽。

4月事件預測：

1、對相親對提不起興趣深入瞭解。

2、與另一半一起規劃未來的生活。

3、和鬧過小意見的同事冰釋前嫌。

4、考試的壓力讓你疲倦感上升。

5、在工作上獲得一筆意外收入。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

水瓶座

塔羅牌：正義

本月，你在感情上會深刻體會到「緣，妙不可言」的樂趣所在。只要用心堅持，就能擁有羨煞旁人的愛情。事業也能按照計劃，穩步前進，這會是一個心情愉悅的月份哦！

4月事件預測：

1、偶遇的奇緣，讓你體會到心動的感覺。

2、與戀人一起籌辦婚姻大事。

3、工作狀態穩定，同事間互動增多。

4、愉快的戶外活動，讓壓力得到舒緩。

5、購物時買到了不滿意的東西。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

雙魚座

塔羅牌：死神

本月運勢比較弱，會有不如意的事情發生。感情上，學會接受現實，會讓你開啟幸福的旅程；事業上，若想要獲得全新的發展機會，你首先得學會取捨。

4月事件預測：

1、在賣場購物時，遇見條件不錯的優質異性。

2、外界誘惑增大，婚姻有第三者插足。

3、因雞毛蒜皮的小事而與同事起爭執。

4、唸不下書，貪玩心重。

5、計畫之外的支出讓你的錢包縮水。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

　

【延伸閱讀】

總是沒進展？牌陣透視戀情真相

塔羅神預測！妳已偷走他的心？

　



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塔羅牌工作愛情運

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