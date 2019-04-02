親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

書讀到狗肚裡嗎？韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

心酸肚裡吞！報喜不報憂的TOP5 你上榜了嗎？

2019-04-02 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

生，容易；生活，不容易。人生路漫漫，常常有太多的辛酸與苦楚。那麼，哪一類人會把苦楚嚥到肚子裡，不以艱辛的一面示人呢？讓科技紫微網為你解析，就算心再累，也依然報喜不報憂的前五名命格。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。若命宮無主星，請看對宮遷移宮主星。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

TOP 1：貪狼星

樂享當下，何來憂愁？

貪狼命格者，多能活在當下，不管人前人後都是熱情、樂觀，很難看到你出現愁苦的面容。對你而言，人生快樂最重要，有享受才能創造，沒必要把苦累輕易示人。你希望的方式就是開心起來，活得暢快，為周圍的人帶來更多的正能量。自己的苦自己消化就好，展現於外豈不是讓人看笑話？。

　

TOP 2：天府星

隨遇而安就好，憂愁給誰看？

命宮主星為天府的人，享受生活，隨遇而安，苦累從不往心裡去。在你看來，若擺出滿面愁容，憂愁更難化解。與其憂形於色，四處訴苦，不如展露笑顏，從容應對。生活本就不易，誰沒有起伏呢？就算難過也可以從容過。越是難過，越要把生活過得精緻體面有期待。

　

TOP 3：太陽星

樂觀積極，一笑而過。

太陽星命格者，是一個常常展現天真爛漫笑容的人。就算心裡很苦很累，也不輕易展露出來，寧可獨處時再慢慢熬。其實，你的心中本來就住著陽光，眼裡心裡有光，便處處是晴天，苦和累反而容易變成你向前的動力和能量。很多苦楚就在你的一笑置之中隨風飄散了。。

　

TOP 4：七殺星

放懷前行，不問憂愁。

七殺星命格者是衝鋒陷陣的將才，一心只顧勇往直前，哪有時間理會什麼苦難憂愁？只要行動，你就會忘記一切，不知苦累。對你而言，生活那點苦難不算什麼，報憂更是示弱的表現。你心中總有一股「兵來將擋，水來土掩」的氣勢，永遠大步向前，不問憂與愁。

　

TOP 5：天同星

常想一二，不思八九。

天同命格的人，內心寬容，知足常樂。很多苦難在你看來都是常態，用不著憂愁感慨。你總覺得苦和累只適合埋在心裡面，因為人生不如意之事十之八九，還不如多想想那一二。就算再苦再難，看開了，笑著笑著，很多苦難就變得不值一提了。。

　

人生苦難雖不少，但也常有喜樂溫暖。積極樂觀，面朝陽光，把陰影甩到身後，就沒有什麼苦難能阻擋你向前。把握好命的部分，讓自己活出燦爛的一面。

　

【延伸閱讀】

情緒起伏大？首創小限歲運分析

巫女透視，此刻他心裡想什麼？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

再忙也要聚一下！今年帶給你好運的生肖朋友

2019-04-02 07:00

每日星座運勢／射手經營愛情需智慧 遇困難貴人助

2019-04-02 00:00

【測字】千金難買早知道！最近你該警惕的是...？

2019-04-01 15:22

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

4月星座塔羅運勢：天秤事業財運有驚喜 天蠍桃花運多

2019-03-30 06:30

居家配色大學問！不只穩定心情還能開運

2019-03-29 11:26

小孟塔羅：清明節我怎麼拜能轉運？

2019-03-29 11:23

小心月底吃土！心情不好就想亂花錢的5個星座

2019-03-29 10:54

別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37

等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24

不會被愛沖昏頭！友情第一感情第二的生肖

2019-03-28 09:12

梧桐塔羅占卜：2019年4月運勢公開

2019-03-27 08:00

4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

標準太高、寧缺勿濫？超難脫魯｢星座前五名｣曝光

2019-03-20 12:04

離不開？容易陷入分分合合的3個星座配對

2019-03-20 08:00

遇上這5個星座 妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12

梧桐塔羅占卜：目前我有哪些缺點呢？

2019-03-19 10:55

其實財帛宮並沒有你想像的那麼重要！影響一生財富的三個宮位

2019-03-19 09:35

12星座必學！今年讓你越愛越甜的小秘訣

2019-03-19 08:48

【塔羅】最近想跳槽？抽牌測你會遇上哪些問題

2019-03-18 10:00

雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦

2019-03-15 20:18

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57
看更多

熱門文章

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

用路人注意！ 七項交通新制今起上路

2019-04-01 13:08

年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

小美「黑糖珍奶雪糕」IG爆紅 珍珠控哀號：搶不到！

2019-04-01 14:50

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

修杰楷肉麻稱讚賈靜雯「素顏最美」 透露把妹要送這禮物

2019-04-01 19:07

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

卡車卡台鐵平交道 鶯歌一度雙線不通

2019-04-01 12:37

影／罕見疾病有福了！台大成立雲嘉首座罕見疾病中心

2019-04-01 15:16

每日星座運勢／射手經營愛情需智慧 遇困難貴人助

2019-04-02 00:00

2019全台兒童節優惠好康 飯店Buffet免費吃、樂園免費玩

2019-04-01 13:29

綠島媽媽抱怨未即時縫合 義大醫院即日起派醫師補缺口

2019-04-01 13:54

快遞員送完貨與狗自拍 因她標註IG一夕爆紅

2019-04-01 17:34

影╱如果不能不滑手機 醫師說要避免這種姿勢

2019-04-01 20:17

韓國國民牛奶Binggrae 春季限定「荔枝蜜桃」首登台

2019-04-01 17:28

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41

禁用塑膠吸管7月上路 環保署：4月底定具體政策

2019-04-01 12:17

陳庭妮畫迪奧唇膏居然超心機 柯佳嬿露美腿拼了啦！

2019-04-01 19:16

睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45

社工工作危險 衛福部給風險補助最高2000元

2019-04-01 11:03

和平島的第一次 清明連假來幫海兔搬家

2019-04-01 20:50

孫芸芸秀「床上自拍照」 都是因為粉紅包太可愛！

2019-04-01 13:48

綠島母親批醫師未立即看診 工會：偏鄉醫師人力不足

2019-04-01 16:34

免疫療法給付上路 癌友搶800限額

2019-04-01 14:34

桶裝瓦斯又要漲 台大醫：漲價事小，斷氣才可怕

2019-04-01 19:56

荷包又縮水！桶裝瓦斯2日起每公斤調漲1.2元

2019-04-01 16:45

【測字】千金難買早知道！最近你該警惕的是...？

2019-04-01 15:22

越簡單的東西越難做 Alexander Wang聯名UNIQLO周五開賣！

2019-04-01 21:12

搶攻兒童商機 麗寶樂園推出連假12歲以下兒童免費玩

2019-04-01 10:26

清明掃墓小心恙蟲病 新北出現3確診病例

2019-04-01 16:46

兒童節連假 12歲以下兒童到這些博物館免費

2019-04-01 13:12

睡不好血糖控制也會變差 專家說有3個機制可調整

2019-04-01 13:11

大甲媽北巡駐駕台北市 擲筊領賜財金

2019-04-01 13:12

周渝：茶的美感是從茶葉開始的

2019-04-01 19:17

不只是缺鈣！孕婦腳抽筋可能和走路及睡姿有關

2019-04-01 15:47

這不是愚人節！擦迪奧巨星唇膏保證「招桃花」，必買4色靠微笑迷死人

2019-04-01 22:53

台灣旅客大增 德國柏林觀光局嚇一跳

2019-04-01 21:14

救命搶號！800癌友免疫給付預計本周用畢

2019-04-01 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top