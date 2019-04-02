心酸肚裡吞！報喜不報憂的TOP5 你上榜了嗎？

2019-04-02 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

生，容易；生活，不容易。人生路漫漫，常常有太多的辛酸與苦楚。那麼，哪一類人會把苦楚嚥到肚子裡，不以艱辛的一面示人呢？讓科技紫微網為你解析，就算心再累，也依然報喜不報憂的前五名命格。

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TOP 1：貪狼星

樂享當下，何來憂愁？

貪狼命格者，多能活在當下，不管人前人後都是熱情、樂觀，很難看到你出現愁苦的面容。對你而言，人生快樂最重要，有享受才能創造，沒必要把苦累輕易示人。你希望的方式就是開心起來，活得暢快，為周圍的人帶來更多的正能量。自己的苦自己消化就好，展現於外豈不是讓人看笑話？。

TOP 2：天府星

隨遇而安就好，憂愁給誰看？

命宮主星為天府的人，享受生活，隨遇而安，苦累從不往心裡去。在你看來，若擺出滿面愁容，憂愁更難化解。與其憂形於色，四處訴苦，不如展露笑顏，從容應對。生活本就不易，誰沒有起伏呢？就算難過也可以從容過。越是難過，越要把生活過得精緻體面有期待。

TOP 3：太陽星

樂觀積極，一笑而過。

太陽星命格者，是一個常常展現天真爛漫笑容的人。就算心裡很苦很累，也不輕易展露出來，寧可獨處時再慢慢熬。其實，你的心中本來就住著陽光，眼裡心裡有光，便處處是晴天，苦和累反而容易變成你向前的動力和能量。很多苦楚就在你的一笑置之中隨風飄散了。。

TOP 4：七殺星

放懷前行，不問憂愁。

七殺星命格者是衝鋒陷陣的將才，一心只顧勇往直前，哪有時間理會什麼苦難憂愁？只要行動，你就會忘記一切，不知苦累。對你而言，生活那點苦難不算什麼，報憂更是示弱的表現。你心中總有一股「兵來將擋，水來土掩」的氣勢，永遠大步向前，不問憂與愁。

TOP 5：天同星

常想一二，不思八九。

天同命格的人，內心寬容，知足常樂。很多苦難在你看來都是常態，用不著憂愁感慨。你總覺得苦和累只適合埋在心裡面，因為人生不如意之事十之八九，還不如多想想那一二。就算再苦再難，看開了，笑著笑著，很多苦難就變得不值一提了。。

人生苦難雖不少，但也常有喜樂溫暖。積極樂觀，面朝陽光，把陰影甩到身後，就沒有什麼苦難能阻擋你向前。把握好命的部分，讓自己活出燦爛的一面。

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