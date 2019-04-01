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【測字】千金難買早知道！最近你該警惕的是...？

2019-04-01 15:22聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

生活中總會出現各種難以逆料的狀況。如果能提前預知多好！那樣我們也許就能早一步準備應對之策，警惕自己，讓我們受到的影響不至於太大。今天，科技紫微網就用測字來為大家預測一下，近期最應該警惕的事情是什麼？好幫助大家趨吉避凶。

圖片來源／Shutterstock
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請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選第一字：出

近期你會面臨健康問題的考驗。原本還算強壯的身體，最近卻容易因為疏忽或作息混亂，而出現問題。身體狀況欠佳，也會讓你行事較為吃力，影響層面不小。切記，小疾不可大意，身體若有不適要及時就醫檢查，以免積成大病。

　

選第二字：從

「犯小人」是你最近可能會面臨的問題。易發生有小人在暗處破壞的情況，因而讓你的諸多事情進展不利。記得，平時為人處世，和周遭的人盡量打好交道，潤滑各方關係，這樣能增旺你的貴人運。貴人多了，小人自然就會少了。

　

選第三字：分

近期最麻煩的事是家庭不和。容易與家人吵架，鬧得關係緊張，讓你傷透腦筋。有時候你雖然只是一句無心之言，卻會因為表達方式不妥，而讓家人會錯意。說話時多注意一下自己的語氣，以免無意間傷了別人的心。

　

選第四字：負

你最近易遇到破財的倒霉事。應當特別警惕出門辦事時錢包丟失的狀況，或注意是否會發生股票虧損。千萬不要大意了事，或抱著僥倖心理。當自身不受財神眷顧時，穩紮穩打，保守行事，才是上策。

　

選第五字：回

近期你容易在職場上遇到挫折。也許是和同事發生衝突，也許是表現欠佳被上司釘上，也可能是錯失陞遷的機會等等。不過，比起丟掉工作，這些都算是小事，此時應及時調整好自己的心態，否則影響可能更大。

　

選第六字：品

最近你容易捲入流言蜚語之中，一不小心就成了八卦流言的主角，被冠上一些莫須有的罪名。所以為人處事方面需要格外小心，記住少說話、多做事，千萬不要被流言蜚語所左右。

　

【延伸閱讀】

批流年，解讀這一年的轉運時機

前世積德？揭露今生命運奧秘

　



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