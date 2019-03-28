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米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

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別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37聯合新聞網 安妞‧星座

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在人與人相處之間，有時候我們是不是會很容易忽略一些細節，而不小心踩到別人的地雷呢？今天我們就來盤點十二星座的超級爆點，隱藏在每個人背後的性格是什麼，又是什麼事情會讓你身邊的人突然浩克上身大爆炸呢？跟著我一起看下去呦～

牡羊座-吃裡扒外

超級講義氣、兄弟氣十足的牧羊哥、牡羊姐向來是超級重朋友，而且力挺到底，有時個性直來直往也會不小心踩到別人痛點，但他們絕對是沒有真正敵意的好朋友，因為他們就是話藏不住，好壞都分享的可愛孩子，不過只要被他們發現你吃裡扒外，背後說他們壞話、背後捅刀，然後在那邊私下搞獨立反叛團，那絕對是他們的人生爆點，哭哭跌落谷底，彷彿晴天霹靂無法接受被這樣對待喔！

金牛座-沒有爆點，只會憋到火山爆發

個性實在又非常能夠忍耐的金牛悶包們，在面對所有的事情向來能夠逆來順受，不是很願意的事都能默默去接受，當作人生志業或者義務在履行並完成，這樣的奴性使然常常會被他人誤以為沒有脾氣喔！殊不知在你的每次佔他便宜、老是依賴他，相約瘋狂遲到時，他們內心其實都會默默筆記，直到有天這樣的極限崩壞才會讓他們突然”嘣！！”然後無情翻臉喔！

雙子座-聽不懂人話

腦筋轉得快、個性多變又有想法的雙子座，感覺就是非常八面玲瓏的社交好手，在與人相處之間他們總能說出非常有自我見解的具體想法，身為他們的同事或者朋友應該都會對他們的又愛也恨，因為他們也不怕說出毒辣的話讓你知道，但是如果在同一件事上他必須重複對你解釋，結果還是聽不懂，他們一定會狠狠給你白眼，建議你先去檢查智商。

巨蟹座-別拿我家人開玩笑

感情細膩～普遍我們稱之為玻璃心的巨蟹座們，其實是相當好心腸的暖男暖女喔！

在他們的生活領域中，大部分事情巨蟹座都可以合群地好好相處，算是配合度高的一組人馬，不過溫吞的他們凡遇上冒犯我

可愛家園的事，便會馬上觸怒聖顏，所以只要不要對他們的家人做出不禮貌的行為或批評，他們可是相當好說話好相處的一群和平天使喔！

獅子座-顏面掃地

向來最有魅力又能表現，出風頭不是問題的獅子國王皇后們，最在意的不外乎就是面子啦！因為在他們的世界裡，氣派與排場絕對是件隆重的大事，因為他們就是born to be the King & Queen ！以及在細節裡又能表現完美哦！所以若有一位獅子座老闆或助理，一起出差辦公絕對場面撐得起，面面俱到盡善盡美讓你超級滿意，但是！只要你今天給他當眾出醜，下不了台階，往後的日子可就吃不完兜著走哦！

處女座-騙我試看看

我們最好的處女座朋友們，可是相當好脾氣也溫馴的一群小綿羊喔！雖然人們總覺得他們龜龜毛毛，但就是因為他們的完美秩序，讓他們能夠安穩、安心地去做好每件事情，而且最大的受惠者可都是我們這群身邊的朋友們喔！但是！萬事好商量的他們，最痛恨的點就是為什麼說好的事無法兌現！不守約定，真心換絕情！對他們來說是最下三濫的事喔！所以我們與處女座相處守則就是要說到做到。

天秤座-沒禮貌好可怕

接著看看美麗的天秤座，手拿秤子評估每件事情應有的模樣，對於待人處事其實會有點想要完美呈現的感覺，他們的世界裡不可以不協調、沒有定律，所以仔細發現天秤座也許是真正毛最多的那群高端分子！而且可以知道天秤座就是要公平對待，所以他們最受不了的爆點就是沒有禮貌！你在說什麼沒有倫理道德的話？你這樣的行為有多麼偏差！一定會讓他們火氣上來！！因為美麗是不可以有錯誤的啊～

天蠍座-被背叛

對於感情情深義重的天蠍小組，相信是最在乎人際關係的維持與彼此間的互信感，當他們越在乎你時就會給你更多的關心，或者毫不藏私報好康給你喔！而且相處越久越像家人般的自然，堅強外表下的他們情感細膩，有時其實會不小心非常脆弱，但絕對是不為人所知的一面，當天蠍座與你建立一段關係或友誼時，同時在感情深深扎根，但他發現你不與他分享心情，逐漸背棄彼此的友誼或關係甚至背叛時，絕對是引爆他們仇恨的開關喔！所以對於他們的付出一定要真心珍惜喔！

射手座-輸的感覺一定爆炸

射手座絕對是最幼稚的兒童星座，因為他們非常貪玩、好奇心強，而且時常粗手粗腳的，但這同時就是他們可愛的地方，因為他們純真，思想直來直往，好東西也非常樂意分享，是可以默默累積好福氣的可愛小天使呦～不過他們就是一群愛追求勝利的小小孩子王，絕對不喜歡輸的感覺，所以只要他們一但受到刺激有被恥笑被玩弄的意味，他們一定馬上怒火中燒，幼稚鬼上身開始動起歪腦筋準備應戰！

摩羯座-永遠教不會

嚴以律己也嚴以待人的教官星座摩羯座，可是標準能夠任重道遠的人喔！他們性格苦幹扎實，雖然脾氣偶爾暴躁但卻還是非常有修養的喔～若是身為人父人母抑或任何角色，他們都還是能耐著性子去教你任何他們會的事情！只要你願意學他們絕對願意教你喔！不過務實的摩羯座付出代價也是要看回收時的經濟效益如何喔！如果當他發現你的愚鈍讓他無法教會你時，他們便會開始產生煩悶，一口鬱悶吐不出來就是他們的爆炸按鍵！

水瓶座-你管我幹嘛

與地球人類頻率不太一樣的水瓶座兒童，他們有著難以捉摸的情緒反應和品味藝術，今天他與你感情融洽時，你還是會覺得他們有一部分就是一個謎，不過這點你不用感到喪氣，因為與他們相處時就該保留他們那個謎漾般的空間，那會是水瓶男女覺得安全的地方喔，若是今天你多嘴一句干涉了他的自由，想幫他決定他想做的事情，那絕對是與他們相處的自殺行為！因為他們外星人的天線會馬上偵測到，你想踏入他的領域！想要對他不利！絕對是能引爆水瓶星球的炸彈喔！

雙魚座-站出來面對

我們最多情緒最多角色扮演的雙魚寶寶們，其實是最害怕面對真相的一群孩子喔！有時候你看他們生性浪漫，活在粉紅泡泡裡面，其實是非常討厭而且害怕面對現實的緊張狀況！所以只要今天他們在工作上，或者情侶關係裡，出現被逼迫、非面對不可，需要站出來說清楚的事，情緒開關被啟動，絕對是會讓他們舒適圈爆炸有如大海嘯般成為人類災難喔！

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