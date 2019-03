別踩雷!12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37 聯合新聞網 安妞‧星座



圖/ingimage 分享 facebook 在人與人相處之間,有時候我們是不是會很容易忽略一些細節,而不小心踩到別人的地雷呢?今天我們就來盤點十二星座的超級爆點,隱藏在每個人背後的性格是什麼,又是什麼事情會讓你身邊的人突然浩克上身大爆炸呢?跟著我一起看下去呦~

牡羊座-吃裡扒外

超級講義氣、兄弟氣十足的牧羊哥、牡羊姐向來是超級重朋友,而且力挺到底,有時個性直來直往也會不小心踩到別人痛點,但他們絕對是沒有真正敵意的好朋友,因為他們就是話藏不住,好壞都分享的可愛孩子,不過只要被他們發現你吃裡扒外,背後說他們壞話、背後捅刀,然後在那邊私下搞獨立反叛團,那絕對是他們的人生爆點,哭哭跌落谷底,彷彿晴天霹靂無法接受被這樣對待喔!

金牛座-沒有爆點,只會憋到火山爆發

個性實在又非常能夠忍耐的金牛悶包們,在面對所有的事情向來能夠逆來順受,不是很願意的事都能默默去接受,當作人生志業或者義務在履行並完成,這樣的奴性使然常常會被他人誤以為沒有脾氣喔!殊不知在你的每次佔他便宜、老是依賴他,相約瘋狂遲到時,他們內心其實都會默默筆記,直到有天這樣的極限崩壞才會讓他們突然”嘣!!”然後無情翻臉喔!

雙子座-聽不懂人話

腦筋轉得快、個性多變又有想法的雙子座,感覺就是非常八面玲瓏的社交好手,在與人相處之間他們總能說出非常有自我見解的具體想法,身為他們的同事或者朋友應該都會對他們的又愛也恨,因為他們也不怕說出毒辣的話讓你知道,但是如果在同一件事上他必須重複對你解釋,結果還是聽不懂,他們一定會狠狠給你白眼,建議你先去檢查智商。

巨蟹座-別拿我家人開玩笑

感情細膩~普遍我們稱之為玻璃心的巨蟹座們,其實是相當好心腸的暖男暖女喔!

在他們的生活領域中,大部分事情巨蟹座都可以合群地好好相處,算是配合度高的一組人馬,不過溫吞的他們凡遇上冒犯我

可愛家園的事,便會馬上觸怒聖顏,所以只要不要對他們的家人做出不禮貌的行為或批評,他們可是相當好說話好相處的一群和平天使喔!

獅子座-顏面掃地

向來最有魅力又能表現,出風頭不是問題的獅子國王皇后們,最在意的不外乎就是面子啦!因為在他們的世界裡,氣派與排場絕對是件隆重的大事,因為他們就是born to be the King & Queen !以及在細節裡又能表現完美哦!所以若有一位獅子座老闆或助理,一起出差辦公絕對場面撐得起,面面俱到盡善盡美讓你超級滿意,但是!只要你今天給他當眾出醜,下不了台階,往後的日子可就吃不完兜著走哦!

處女座-騙我試看看

我們最好的處女座朋友們,可是相當好脾氣也溫馴的一群小綿羊喔!雖然人們總覺得他們龜龜毛毛,但就是因為他們的完美秩序,讓他們能夠安穩、安心地去做好每件事情,而且最大的受惠者可都是我們這群身邊的朋友們喔!但是!萬事好商量的他們,最痛恨的點就是為什麼說好的事無法兌現!不守約定,真心換絕情!對他們來說是最下三濫的事喔!所以我們與處女座相處守則就是要說到做到。

天秤座-沒禮貌好可怕

接著看看美麗的天秤座,手拿秤子評估每件事情應有的模樣,對於待人處事其實會有點想要完美呈現的感覺,他們的世界裡不可以不協調、沒有定律,所以仔細發現天秤座也許是真正毛最多的那群高端分子!而且可以知道天秤座就是要公平對待,所以他們最受不了的爆點就是沒有禮貌!你在說什麼沒有倫理道德的話?你這樣的行為有多麼偏差!一定會讓他們火氣上來!!因為美麗是不可以有錯誤的啊~

天蠍座-被背叛

對於感情情深義重的天蠍小組,相信是最在乎人際關係的維持與彼此間的互信感,當他們越在乎你時就會給你更多的關心,或者毫不藏私報好康給你喔!而且相處越久越像家人般的自然,堅強外表下的他們情感細膩,有時其實會不小心非常脆弱,但絕對是不為人所知的一面,當天蠍座與你建立一段關係或友誼時,同時在感情深深扎根,但他發現你不與他分享心情,逐漸背棄彼此的友誼或關係甚至背叛時,絕對是引爆他們仇恨的開關喔!所以對於他們的付出一定要真心珍惜喔!

射手座-輸的感覺一定爆炸

射手座絕對是最幼稚的兒童星座,因為他們非常貪玩、好奇心強,而且時常粗手粗腳的,但這同時就是他們可愛的地方,因為他們純真,思想直來直往,好東西也非常樂意分享,是可以默默累積好福氣的可愛小天使呦~不過他們就是一群愛追求勝利的小小孩子王,絕對不喜歡輸的感覺,所以只要他們一但受到刺激有被恥笑被玩弄的意味,他們一定馬上怒火中燒,幼稚鬼上身開始動起歪腦筋準備應戰!

摩羯座-永遠教不會

嚴以律己也嚴以待人的教官星座摩羯座,可是標準能夠任重道遠的人喔!他們性格苦幹扎實,雖然脾氣偶爾暴躁但卻還是非常有修養的喔~若是身為人父人母抑或任何角色,他們都還是能耐著性子去教你任何他們會的事情!只要你願意學他們絕對願意教你喔!不過務實的摩羯座付出代價也是要看回收時的經濟效益如何喔!如果當他發現你的愚鈍讓他無法教會你時,他們便會開始產生煩悶,一口鬱悶吐不出來就是他們的爆炸按鍵!

水瓶座-你管我幹嘛

與地球人類頻率不太一樣的水瓶座兒童,他們有著難以捉摸的情緒反應和品味藝術,今天他與你感情融洽時,你還是會覺得他們有一部分就是一個謎,不過這點你不用感到喪氣,因為與他們相處時就該保留他們那個謎漾般的空間,那會是水瓶男女覺得安全的地方喔,若是今天你多嘴一句干涉了他的自由,想幫他決定他想做的事情,那絕對是與他們相處的自殺行為!因為他們外星人的天線會馬上偵測到,你想踏入他的領域!想要對他不利!絕對是能引爆水瓶星球的炸彈喔!

雙魚座-站出來面對

我們最多情緒最多角色扮演的雙魚寶寶們,其實是最害怕面對真相的一群孩子喔!有時候你看他們生性浪漫,活在粉紅泡泡裡面,其實是非常討厭而且害怕面對現實的緊張狀況!所以只要今天他們在工作上,或者情侶關係裡,出現被逼迫、非面對不可,需要站出來說清楚的事,情緒開關被啟動,絕對是會讓他們舒適圈爆炸有如大海嘯般成為人類災難喔!