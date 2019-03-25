唐綺陽星座運勢週報：仍在水逆！處女有正財運 雙魚當心表錯情

2019-03-25 07:40 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：水逆期間，木星停滯期，水星雙魚將順行，金星進入雙魚

本週仍在水逆期間，易不小心說出真心話而招惹麻煩，醜聞及秘密容易被揭發，亦是一種正向的淨化。木星停滯期，對事情開始進行反省檢討，進入一種反思的狀態。水星雙魚將順行，關注弱勢團體與社會福利方案，思考如何幫助扭轉弱勢。金星進入雙魚，有機會嘉惠弱勢團體，生活受到改善。

工作注意：白羊 、金牛 、天秤 、水瓶

白羊：招攬太多的事項與責任，需要規劃

金牛：避免造成一黨獨大、難溝通的印象

天秤：名聲遠播，有開創事業的好機會

水瓶：有出差、奔波的行程，遇到需要溝通、緊急的事情

桃花注意：雙子、巨蟹、魔羯、雙魚

雙子：有點迷惘，不清楚自己要什麼，需要好好想一想

巨蟹：與年長者有緣，要分辨感激之情或是愛情

魔羯：別太一板一眼，破壞浪漫氣氛

雙魚：當心表錯情意，造成誤會

財運注意：處女、天蠍

處女：有女性貴人、正財運，能力有待開發

天蠍：財進財出，有支出也有收益

健康注意：獅子 、射手

獅子：當心水土不服，小心傳染性的疾病

射手：當心刀火燙傷，意外的發生

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道