每日星座運勢／雙子朋友成愛情助力 財運家勿露財

2019-03-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-30

牡羊座

異性緣佳，是表白的好日子。

整體運：★★★★☆

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。

事業運：★★★★☆

有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！

財運：★★★☆☆

有錢可賺，但頗為艱辛。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00香吉士黃

開運方位：正南方向

金牛座

好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

整體運：★★★☆☆

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既省心更省錢。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

事業運：★★★☆☆

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

財運：★★★☆☆

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙子座

讓他人成為愛情的助力。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

單身者自信的一面突顯，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

事業運：★★★★★

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正南方向

巨蟹座

有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

整體運：★★★☆☆

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

愛情運：★★★☆☆

桃花紛飛，愛情運強。可是你在選擇上意念飄忽轉變，容易錯過好桃花喔！

事業運：★★★☆☆

比較粗心，又想貪快，容易有小失誤。其實事情很簡單，稍微細心就能做得很好。

財運：★★★★☆

因深厚的手足之情而得兄弟姐妹的幫助，獲得額外收入。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00蘭花紫

開運方位：東南方向

獅子座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶上禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★☆☆

適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00和闐玉白

開運方位：東北方向

處女座

晚上是你的活動高峰期。

整體運：★★★☆☆

撒嬌或迎合對方的想法是今天改善戀情的最佳方式，理智的妥協會讓你喚醒曾經的甜蜜戀情；小貪失財富，大貪則失財源，造成今天損失的罪魁禍首便是貪念；晚上顯得精力充沛，要參加公司宴會的人可不要錯過良機，會有展現才能的好機會。

愛情運：★★★★☆

愛情運還不錯，愛神會給你製造浪漫愛情的適當條件，單身者容易有溫柔的戀情。

事業運：★★★☆☆

處事較為順利，心情也很開朗。但應多留意他人的臉色，以免得罪了人卻不自知。

財運：★★☆☆☆

不利於高風險的投資遊戲，否則賺少賠多，徒增悔恨！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00雪花銀

開運方位：西北方向

天秤座

心情舒暢的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

財運：★★★☆☆

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：西南方向

天蠍座

享樂的一天。

整體運：★★★★☆

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將佔據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

愛情運：★★★★★

異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

事業運：★★★☆☆

遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！

財運：★★★☆☆

不利小額現金交易、快速買賣業。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00羽絨白

開運方位：東北方向

射手座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

事業運：★★★★☆

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

財運：★★★☆☆

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00檸檬綠

開運方位：東南方向

摩羯座

易與人產生意見不合。

整體運：★★★★☆

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多瞭解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

愛情運：★★★☆☆

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

事業運：★★★★☆

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

財運：★★★★☆

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

水瓶座

人脈的暢通能帶給你好運氣。

整體運：★★★★☆

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可通過朋友進一步瞭解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場信息，對投資理財很有幫助。

愛情運：★★★★☆

已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。

事業運：★★★★☆

適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。

財運：★★★☆☆

對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00遠洋藍

開運方位：西南方向

雙魚座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有收穫到原本不抱希望的金錢回報，存款指數在向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

財運：★★★★☆

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00金桔綠

開運方位：正南方向





