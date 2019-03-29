每日星座運勢／雙魚貴人助職場機會 財氣順有收穫

2019-03-29 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-03-29

牡羊座

今天宜外出。

整體運：★★★☆☆

單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

愛情運：★★★★☆

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

事業運：★★☆☆☆

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

財運：★★★☆☆

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正西方向

金牛座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

事業運：★★☆☆☆

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：正南方向

雙子座

很有想法的一天。

整體運：★★★☆☆

若不懂得維繫，好不容易爭來的愛情也會失去，今天需製造點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。對求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★☆☆

關注於許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

財運：★★★★☆

財運不錯，借出的款項可望收回。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00香吉士黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

要學會釋放發洩不良的情緒。

整體運：★★☆☆☆

總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★★☆☆☆

游手好閒者，要賺錢困難重重。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00象牙白

開運方位：正南方向

獅子座

委曲求全也需要適時表達出來。

整體運：★☆☆☆☆

為了顧慮到對方感受而壓抑自己，卻不能得到情人的理解，有些灰心喪氣；商務洽談者與人談判交涉時，最好採取低姿態，比平常顯得恭敬的態度更能讓CASE進展順利；財運不錯，有錢財進帳。

愛情運：★☆☆☆☆

容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，除了腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

對金錢易看不開，輸不起，還是少點金錢遊戲方能遠離焦慮。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00琉璃銀

開運方位：正南方向

處女座

動力十足，喜歡挑戰。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

外表上看似很灑脫，而內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司不斷的修修改改。

財運：★★★☆☆

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢不容易留住。適合請客來經營人際關係。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

天秤座

處理問題還需再果斷些。

整體運：★★☆☆☆

關係緊弛不定，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一昧與人攀比，今天的快樂多來自平淡的生活。

愛情運：★★☆☆☆

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

事業運：★★★☆☆

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

財運：★★★☆☆

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00乳酪白

開運方位：東北方向

天蠍座

春風得意的感覺，不可太過張揚。

整體運：★★★★☆

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。

財運：★★★★☆

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00桐花白

開運方位：西南方向

射手座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

事業運：★★★★☆

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

財運：★★★☆☆

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00萊姆黃

開運方位：東南方向

摩羯座

今天頭腦敏銳，做事條理分明。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

事業運：★★★★☆

工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

水瓶座

你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

整體運：★★★☆☆

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

愛情運：★★★★☆

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

事業運：★★★★☆

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

財運：★☆☆☆☆

破財日，有金錢耗損的跡象，而且容易有金錢方面的麻煩唷，千萬別在今日做出重大財務決策。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00咖啡棕

開運方位：正南方向

雙魚座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嘗到甜頭，可以與之前幫助你的人分享碩果。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情，主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★★★

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00淺海藍

開運方位：正南方向





