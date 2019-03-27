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每日星座運勢／獅子心平靜順其自然 加強團隊合作

2019-03-27 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-03-27

牡羊座

開朗坦率，今天情緒較高亢。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續的增長，來自多方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難之時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★☆

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。

財運：★★★★☆

別光顧著暗地裡笑，客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00石榴紅

開運方位：東南方向

金牛座

要懂得如何推銷自己。

整體運：★★★☆☆

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

運勢佳，對求職者特別有利，注意一下報紙上或是網路上的徵才廣告，會有收穫。

財運：★★★☆☆

錢不見了大多是因為你的迷糊、健忘造成的。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00古銅青

開運方位：東南方向

雙子座

退一步海闊天空。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！

事業運：★★☆☆☆

思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩接二連三，會逼得你越來越急躁。

財運：★★☆☆☆

只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

整體運：★★☆☆☆

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。

愛情運：★★☆☆☆

千萬別讓戀情熱度冷卻，多關心、體貼另一半吧；單身者難得異性助力。

事業運：★★★☆☆

充滿了企圖心，自我要求甚高，但付出不能立刻見到回報，請耐心等待。

財運：★★☆☆☆

開源能力不強，宜守不宜攻。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00遠洋藍

開運方位：正西方向

獅子座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，經積極開發後，就會有訂單。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00金桔綠

開運方位：正北方向

處女座

愛拼才會贏。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能轉虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護。向對方傾訴吧，會得到安慰喔！

事業運：★★★☆☆

感覺勞累，對工作有厭倦感，別帶著情緒工作，覺得累就到戶外走走，重新找回精力。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳的一天，不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品，投資上則有投資錯誤的傾向，對於保守者影響較小。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00冷泉藍

開運方位：正南方向

天秤座

今天你情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔膜，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都是些必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事鬧矛盾，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

事業運：★★★☆☆

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而被迫延遲。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，所以不適合盤算計畫私下額外賺錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00淺海藍

開運方位：東南方向

天蠍座

風平浪靜的一天。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★★☆

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00碧空藍

開運方位：正南方向

射手座

貴在堅持。

整體運：★★★★☆

單身者在追求對象時不因一時的挫折而氣餒，你的真情實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默做事而又不刻意表現的行為，可獲得上級的認可，讓你更加堅定有自信，付出與收穫終會成正比。

愛情運：★★★☆☆

戀愛幻想日，獨處時去享受做白日夢的滋味吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，換上浪漫的氣息，再保持心情的愉悅，工作上就更能運作自如。

財運：★★★★☆

對金錢極為敏銳，有利投資。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00水晶紫

開運方位：正北方向

摩羯座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。小有偏財運，有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★☆☆

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫，看到自己的進步你也會很有成就感喔！

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯食的現象，但也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00玉髓紅

開運方位：西南方向

水瓶座

自信是你的籌碼。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動將可得到無形的關心與柔情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

雙魚座

太過固執讓同事不滿。

整體運：★☆☆☆☆

情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合此日的你。

愛情運：★★☆☆☆

很心疼另一半，很多事情都攬到自己身上，雖然能取悅對方，卻委屈了自己！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不順，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！否則做錯決定，日後就很麻煩囉！

財運：★☆☆☆☆

財氣一團混亂，對於保守者殺傷力較小，貪心者會產生大筆的損失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00石榴紅

開運方位：西北方向



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