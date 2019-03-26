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每日星座運勢／巨蟹今日表現受賞識 投資見好就收

2019-03-26 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-03-26

牡羊座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。

事業運：★★★☆☆

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00寶石藍

開運方位：正東方向

金牛座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能有礙你的投資，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。

財運：★★★★☆

直覺靈敏，想到就行動，易有財運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00寶石藍

開運方位：東南方向

雙子座

貴人相助，事業可望有新的發展。

整體運：★★★☆☆

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

工作上中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

巨蟹座

飲水不忘掘井人。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執，也能快速復合。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成是忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什事都難不倒你！

財運：★★★★☆

財運還不錯，對於投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

獅子座

不要期望太高。

整體運：★★★☆☆

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

事業運：★★★★☆

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！

財運：★★★★☆

有不錯的賺錢機會，注意把握。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00琉璃銀

開運方位：東南方向

處女座

容易吃醋的一天。

整體運：★★★☆☆

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

愛情運：★★☆☆☆

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。

事業運：★★★☆☆

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

財運：★★★☆☆

制訂理財目標，把錢花到實處。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00珠貝白

開運方位：正南方向

天秤座

不可妄加猜測別人的行為。

整體運：★★☆☆☆

在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，雖然有心動的感覺，但戀情進展不易；已婚者容易感受到另一半的強勢。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可，可是你依然必須秉持吃苦耐勞的精神來打理一切！

財運：★★★☆☆

花錢相當隨性，多用在享受、玩樂、旅遊上。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00芥末黃

開運方位：正東方向

天蠍座

維護好現有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪積蓄了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

愛情運：★★★☆☆

運勢平平，花點精神在自己身上，不要去挑剔對方。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00深茄紫

開運方位：正東方向

射手座

對錢財較敏感，有機會獲利。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的信息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★★★★☆

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失大多來自於自己的漫不經心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

摩羯座

行動力較弱，比較懶散。

整體運：★☆☆☆☆

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運進入陰雨綿綿的狀態，特別容易哭泣的一天。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要檢查一番。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳的一天，不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品，投資上則有投資錯誤的傾向，對於保守者影響較小。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

水瓶座

好運蘊藏在細節之中。

整體運：★★☆☆☆

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

愛情運：★★★☆☆

已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。

事業運：★★☆☆☆

工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！

財運：★★★☆☆

財來財去的運勢，有賺有出。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00桐花白

開運方位：正北方向

雙魚座

內心充實，心情也就愉快。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作中與同事配合相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運方面表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會跟自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。

事業運：★★★★☆

團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作成果的優劣，保持好心情，帶給同事歡樂，這樣你們就能擁有１＋１＞２的工作效率。

財運：★★★☆☆

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上，例如：買點生活用品啦，出門旅遊啦，送朋友小禮物等等！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00乳酪白

開運方位：正北方向



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