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每日星座運勢／牡羊好心情有好運氣 發現賺錢機會

2019-03-25 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-03-25

牡羊座

有好心情，就有好運氣。

整體運：★★★★★

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

愛情運：★★★★★

今日異性緣超旺咧！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

財運：★★★★☆

鈔票收入口袋的時刻，有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙

開運方位：東北方向

金牛座

得失心很重。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開來告訴對方你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；注意多活動肩關節，以免肩和脖子發生酸痛。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不適合在今日做出任何重大的決策，尤其是偏向金錢方面的決定。

財運：★★☆☆☆

不要走進賭場，因為你的心思太多，情緒太雜。當然，如果你捨得花費金錢來發洩一頓，那就另當別論囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00辣椒紅

開運方位：西南方向

雙子座

多注意工作細節。

整體運：★★☆☆☆

戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；進財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

愛情運：★★☆☆☆

愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。

事業運：★★★☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能把握機會。

財運：★★☆☆☆

貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00湖水綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。

整體運：★★★★☆

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享受一頓晚餐吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹面對自己的任務，適合默默地耕耘。

財運：★★★★☆

有付出就有收穫，有進財機運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00冷泉藍

開運方位：正南方向

獅子座

學會改變。

整體運：★★☆☆☆

有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。

事業運：★★☆☆☆

顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。

財運：★★☆☆☆

易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00橄欖綠

開運方位：東北方向

處女座

今天的情緒不太好。

整體運：★★★☆☆

工作上的事情猶如一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

愛情運：★★★★☆

異性緣很不錯，但桃花太多也讓你有些不知所措。學會拒絕，別太被動。

事業運：★★☆☆☆

工作計劃有被拖延的傾向，小心不能及時完成任務而被上司責備唷！

財運：★★★☆☆

從事大筆投資時，可要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00朝霞紅

開運方位：東南方向

天秤座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛，可討戀人歡心。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼大變化，步調略為緩慢，適合從事動腦又不費力的工作。

財運：★★★☆☆

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00翡翠綠

開運方位：正西方向

天蠍座

愛心改變運勢。

整體運：★★★☆☆

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

事業運：★★★★☆

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

財運：★★☆☆☆

用錢上忌諱的就是主觀成見。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00夕陽橙

開運方位：東北方向

射手座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★☆☆☆☆

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒布滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

財運：★★★★☆

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

摩羯座

有化敵為友的能力。

整體運：★★★★☆

今天你特別能站在他人的立場上想問題，以往與朋友、家人間的誤會也都可以在今天化解。工作上對上司、同事的批評、挑剔也多能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失而後悔不已。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者在購物、逛街時與有緣人相遇的機率高。

事業運：★★★★☆

很有衝勁，先把重要的事情處理完，再找一些挑戰性強的工作來做，會很有成就感！

財運：★★★☆☆

投資運普通，大筆投資別冒險，多瞭解市場訊息。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00玉米黃

開運方位：西南方向

水瓶座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法愈來愈濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

財運：★★★☆☆

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，小心過不久就會為錢苦惱哦！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00香檳金

開運方位：正東方向

雙魚座

今天的精神狀態不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

事業運：★★★★☆

工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00夕陽橙

開運方位：西南方向



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