4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖片來源／ Stocksnap 分享 facebook 引用九數的指引做為四月的開端：）

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比起不平靜的表面完好，

稍有破損卻安適自在的，誰說那會是一種殘缺？

有所選擇的不選擇，更難能可貴。

★生命靈數1

整體運勢：混亂失序的四月份，許多事件呈現多頭發展，且狀況未明，延續三月整體星象的變化，餘韻仍持續發酵在四月裡，對一號人來說，雖然尚能維持好心裡的穩定，但也比平常來得需要用力許多；

生活中某些僅維持表面的和平，將在這段時間再也無法照舊，讓你不得不面對事情無可避面的改變，所幸在一整波混亂之後，帶來的是好的局面，混亂只是為了去除那些不再合用的，若能將這個原則謹記在心，或許就能換來更多內在的安定，去面對這一整個月風向難先預測的波動。

工作／學習狀況：在專業上，有受到莫名質疑的機會存在，不過卻不是來自於更資深、比你更有經驗的人，而是與你專業領域無關的低級問題，雖然並不會在實際的工作面讓你扣分，卻會讓心情大受影響，甚至嚴重點，還會懷疑自己「到底是不是真的那麼差？那不然再多學....好了」

但如果跟這些雜音認真就輸了，如果你真的因此做了無謂的進修、收集資歷、證照的動作，在過程中除了煩躁，也讓你浪費時間，偏離原本正在努力的正確軌道；

在四月份，聽到的雜音，只是雜音，請不要花費無謂的時間去解決根本不存在的問題，工作的美好成果，在這段時間只會留給腦袋清醒、有自己想法且堅定的守成的人，不必要的意見只要略過，你就能把更多精力落實在原本該落實的地方，最終在月底紛擾都過的時候，便能得到與你努力相應的成果。

愛情：單身者有較平常更多被追求的機會，但別太開心，因為這段時間吸引到的對象，通常只是因為看到某個片面的你，在沒有想太多的狀態下，就貿然決定展開追求、親近你的行動，比起開心，我想多數的一號人對此會是感到困擾的，如果可以，還是及早開溜，不要有交集，一個人的生活會更愉快些，

對於那些平日生活圈較窄的朋友們，這段時間生活型態的封閉，反而是一種保護罩，遇到上述這種莫名對象的機會較少，只要能夠守好社群軟體，這個月便能像以往那樣安然度日，沒消息，在這個月就是最好的消息了。

有伴侶者要注意關係可能像春天的天氣一樣，瞬息萬變，這是一段需要好好專注在自己的態度、對方情緒曲線變化的時期，即便是雙方相處長久以來的默契，在這個雙方心情都變動很快的月份，也別輕忽了在當下說話、應對的態度，才不會動輒得咎，被遷怒得莫名奇妙；

在言語上容易與對方有爭執，若你可以是情緒穩定一點的那一方，那麼即便是對方有些小小的無理，若你希望保持和平，比起當下就堅持把理說清，選擇暫將對錯放一旁，等到對方情緒過去後再說明，會是這段時間讓雙方更和諧的相處之道。

訊息指引：29／Mistletoe

答案在寧靜的呼吸之間，當下讓你平靜的，帶你走往更好的明天。

★生命靈數2

整體運勢：與外界對話機會較以往少，對二號人來說，是平靜的月份，比起其他得正面迎戰世界混亂的位置，你身處的地方，算是安全自在且美好的，某種程度上，也符合你不愛加入無謂社交的本性；

四月份，生活中一切的紛擾皆呈退行狀態，若三月有難以應付的混亂局面、人際問題，即便在四月無法完全被根除，也會暫時休兵，比起控制局勢或事件發展，試圖說服與自己意見、想法不同的對方，更合適的做法是不要太過主動的再去挑起問題，以時間換取空間，靜待時間蘊釀，便能在原本膠著的狀態中，為眼前看似不能解決的一切，找到一條新路。

工作／學習狀況：在專業上，若你的工作需要團隊合作，那麼就會有較多難以跟團隊成員取得共識、對話的狀況發生，比起協調，這個月需要的是二號人兼用細心及果斷的特質，才能讓工作順利運轉，

無論是個人工作者，一對一跟客戶窗口的溝通，或是團隊式的會議討論，你可能都會為了要先校準雙方步調、或找出共有的語言花掉不少時間，但比起這些你覺得在工作中，讓雙方感到很平等的協調，更快的、對方更需要的方式，可能是你直接下達指令、做出決策，他們就能夠更順勢的進行，所以如果你仍糾結於這些「禮貌」，那麼這個月將會花不少時間在無謂的等待中，最終，你還是得做出決策，當那麼下結論的人。

若你期待討論是有效率、有共識的，比起等來等去，請拿回你更多的行動力跟決斷的能力，放手去做，才會帶來預期中的成果。

愛情：單身者有許多新的社交機會，也會認識新的朋友，只能稱得上是社交運不錯，至於擺脫單身，如果你感到無望，那麼多是出於你先把自己設限在一定的範圍，或是先為故事所有可能的發展，想好情節了，於是不符想像的，便被你先行排除在外，在想像到的可能性又不夠多的狀況之下，只好再度錯過這一局。

其實跟工作一樣，在你先幫對方跟自己想好一堆可能的情節時，時間已經過去，卻沒有具體行動，是讓你錯失良機的最大問題，不預設立場的自然相處，才可能讓社交運有機會晉級為桃花，不會總是只在你家門外經過而已。

有伴侶者跟伴侶的相處愉快，也有許多能夠一同出席的場合，只不過二號人在這段時間對社交的興趣，較平日更低，所以對於另一半的邀約會感到有些無奈，甚至是表現出敷衍、興趣缺缺的模樣，當你有這些情緒時，建議還是多收點起來，多帶著笑臉吧！

因為這個月的眾多社交，似乎是另一半喜歡的、你無可避免的，如果那麼明顯的不耐，那麼你的另一半也會對你不太耐煩，如果真的意願不高，可以選擇減少出席次數，不必每次都配合，但配合的時候，就好人做到底吧！

當然若另一半也是二號人，這類需要外出社交的困擾會少上許多，但對另一半可能對你提出的要求，也得好好回應，才不會增加無謂爭吵的機會。

訊息指引：42／Sage

永遠只朝向最好的，而非次要的，站在高處往前翻飛，而非拖著沉重待在天。

★生命靈數3

整體運勢：四月份有大量金錢支出的機會，或許不是特別大的數字，但對你而言，已經到了會造成心理負擔的程度了，在內在壓力升高的此時，對於家人、親近的伴侶朋友，耐性會比平日來得更低，一不小心就會說出太傷人的話，讓家庭關係變得有些緊繃，

但事實上他們卻可能是唯一能夠把你拖出這種情緒低潮或焦慮的關鍵人物，所以比起急躁、煩悶，如果可以，多提醒自己把「表達完整」放在更前面一點的排序，直接的說明你需要幫忙的地方或盲點，便能讓內在減壓，進而讓整個月的心情，能有長一些的時間維持在平穩的狀態中。

工作／學習狀況：在專業上，會出現一些意見紛歧的問題，一度可能讓進度延遲，但也是因為經過這樣的小波折，最終才能讓團隊（或你跟你的合作對象、窗口、同學）取得更多對對方的理解，讓後續的合作品質提升；

比起完成的進度，更多收獲會出現在人和的部份，但也因為這樣的工作品質提升，並不是直接可得的，在中間需要經過一番轉折，

當然也得提醒三號人在過程中，盡可能的要耐住性子，上述整體運勢所提到「表達完整」的必要性，在工作的面向也會需要用到不少，把話說好，才能夠讓中間這些波折的成本不白費，有效的化爭執逆境為團結成功。

愛情：單身者對自己的信心較弱，在四月份容易苦於「到底該跨出去？或是不要？」的兩難當中，浪費了時間，或當下的機會，建議你如果真的期待新的機會，或發展的可能性，那麼比起考慮太多未知的可能，不如勇敢一點，當那個把自己坦露多一點的人，對你覺得有興趣的人、或是你覺得有發展可能的人，都不要害羞，多說一點關於自己的事，便能打破某個你覺得幾乎找不到破口的僵局，讓關係多點進展。

即便沒有特定對象，你依然可以抱持著「先多讓大家認識你」的心情去做這件事，多談談自己，話題丟出之後，就有創造更多機會的可能性。

有伴侶者請特別注意情緒的控管，在這段時間容易加倍噴發情緒垃圾的你，另一半可能早在之前就默默忍受你很久，這個月爆發、被對方反撲、拒絕的可能性是很高的，所以表達當然要表達，但得注意別讓自己任性過頭了，才不會讓對方「決定再也不要忍受你」跟你攤牌算總帳。

在你需要被同理的時候，請同時注意對方也跟你同樣需要被體諒、多被關懷，如果你能先做到這點，那麼就能免去很多不必要的時間、情緒上的浪費，讓雙方更專注在感情帶來的正面效益上，而非總在收拾地雷跟想辦把避開對方的地雷中度過。

訊息指引：47／Rosemary

維持靈活，比起僵硬的應對，常態的恆變，才是你該緊握著的不變。

★生命靈數4

整體運勢：多數事件都在混亂的本週期中，外界的資訊紛雜，戰火雖然不在表面，但也因為這樣悶燒、不夠檯面化的特質，所以容易讓這股低氣壓瀰漫整個月，帶來心情的低潮。

簡言之，你會看到四號人們的生活，好像還是挺順風順水，一切運轉如昔，但旁人不會明白，四號人們得花比平常更加倍的力氣去維持，才有你眼中的表面和平，這些都是內心的壓力跟波瀾，外界較明顯能見的部份，大概就是流言蜚語滿天飛，所有跟四號人有關的的一切，都容易被放大檢視，就算是小事，也會被拿來大作文章，而四號人雖然看似能處理這樣的場面，但能處理並不表示不會有內傷，這是個很需要為情緒找到出口的月份，尤其是若你堅持要用舊的處理方式，越不直接、對外越覺得無傷的，就越容易讓內在的創傷加倍，建議四號人在行動時還是多思考，換個做法不守舊，就能少捅自己很多刀。

工作／學習狀況：專業上，表面是順利的，如果只看成果，或許不會察覺到有太大的問題，因為成果依然不錯、有賺、沒有賠，但只有你自己知道「明明就不只是這樣」的扼腕，會讓四號人的心情很悶。

私下的暗潮洶湧，在獲利、權力分配上都有狀況，同業或團隊成員互相批評、扯後腿，都是這段時間會面臨到的問題，在金錢部份更得小心看清楚，極有機會被佔便宜，雖說真要有狀況，白紙黑字也幫不上太大的忙，但至少該設的防線得更仔細的檢查，雖不到虧損的程度，但是少得的部份、以及中間被消磨掉的信任感，是更巨大的隱形成本。

對於在求學階段的四號人來說，重點多數不在實質金錢的損失，而是創意、想法被剽竊，讓你對於人性的信任，也會大大重傷。

請將工作只當工作，不要有超額私人情感上的期待，會讓這個月的你，身心都健康一點。

愛情：單身者，若已經有單戀的對象，恐怕只能維持在原狀了，多方流言、對你的風評皆不佳的這段時間，在關係上很難有更大的進展，只求不退步，就是一種進步，除非四號人突然因為這些負面消息，轉換全然不同的態度，變得明確而主動，不然單戀就此夭折的機率也挺高的。

完全無對象者反而是輕鬆的，只不過是發展機會受限，僅是等待低潮過去，無太多狀況需要臨機應變，也是一種幸運。

有伴侶者也得面對，如同上述有單戀對象的同樣困境，一樣是很多關於你的「聽說」，會被你的另一半聽見，不同的是，他們可能聽得更仔細，細節更多，你就有更多的事需要澄清、面對、修正做法、若嚴重時，可能也無法再維持某些你刻意營造的形象，若是你在意這段關係的話，在四月份就得對對方有更深的承諾，或用行動給予更多安全感，關係才不會因外力而受損，或嚴重時，面臨需要結束的危機。

訊息指引：45／Ginger

是時候，釋放不再適用於現況的應對，

若它們仍堅韌的不肯消退，都只來自你的允許與幻覺，

從不是真實存在的，也並非難以跨越。

★生命靈數5

整體運勢：四月份可以看見外在的紛擾漸漸消退，至少三月的煩惱，不會留到這個月還在，但請五號人問問自己，三月你煩的，煩過了，那麼留下些什麼呢？

是：「總算過去，請不要再來一次了」還是「總算過去，我學會下次不要....」呢？若是前者的答案，那麼代表的是你可能還沒有學會，三月的卡關其實不是偶發的狀況，是因為你一連串錯誤的慣性選擇造成的結果，因為沒學會，所以就得準備一下，三月你所經歷的負面，很可能放大，然後再來一次。反之，若你已經學會了一些技能，得到一些心得想法，那麼這個月便可以應付得好一些，甚至偶爾會有點「過關的快感」，如果你尚未進入四月，那麼檢視「眼前現況」顯然是眼前最重要的事，快為下個月的二次考試準備吧！

工作／學習狀況：在專業上，溝通不良的問題讓進度大延遲，多數原因雖來自於外界，譬如說上司、業主本身的意向就很不明確，溝通的時間經常是很短促的、易受到打斷的，所以除了交付你工作或進度的人，本身不知道自己要什麼之外，也可能是雙方交談的時間太片段，導致雙方認知落差的問題；既有這樣的狀況，五號人自己也得負一些責任，因為你可能犯的錯誤，就是覺得自己「都懂了」或「大概知道對方的意思」，雙方都不求仔細的狀況下，就很容易讓進度大大的不如預期。

比起求快，在這段時間，在仔細確認細節的部份，得用更多心力，預防的方式，不外乎同步錄音、筆記、並且跟對方在當下就多問兩句，都是預防這段時間工作進度受擾的好方法。

雖說最終，不致於帶來實質的金錢損失，但中間磨掉的耐心跟力氣，能少還是再少一點會更好。

愛情：單身者，有機會發現，喜歡你的人可能近在眼前，只是他很低調、不夠起眼，積極也比別人差一點，但總算是個機會，越是相處日常、你覺得沒什麼，卻很自然的對象，請多看他們一眼，雖然他們不夠積極，卻能像空氣般存在或關照你，並與樂於當你的聽眾。

如果你覺得這樣的對象實在太模糊或隱形，那麼可以先從身邊常往來的朋友開始，把對話加深，找出那個你從沒想過，但其實挺了解你的人。

有伴侶者，在承諾上可不能馬虎，這段時間將要面對的是另一半的不安全感，或許你正在想，又不是所有五號人都交往一樣的對象，怎麼可能都讓另一半感到不安全？

嘿～當然是因為你就是那個肇事者呀！因為你常常把話說得高深，說得（自己覺得）有趣，但另一半翻譯的能力，卻不如你自以為的那樣優秀，在長久的相處之下，很難不累積一些挫折跟不安，所以五號人這段時間，如果發現另一半總是有話說不出口，心事重重，大概就是你需要把話說得簡明一點的時候了，越直接、明快、越讓你覺得「講這樣而已多無聊的」就說吧！直白的話語是目前關係中最需要的強心劑。

訊息指引：37／Bistort

故事從未終結，沒有句點，總是轉了又轉，回到任何你想開始的那一天，

故事從未終結，你永遠能改寫，寫出你最想要的情節。

★生命靈數6

整體運勢：在四月份，下判斷得更小心一點，雖然能判定是非的依據不少，不過誤傳的資訊、被你誤解的空間也不小，所以在資料、資訊的收集、過濾上，得比平日更加嚴謹，才不會為此付出金錢或情緒上的代價，如果太難當機立斷，那麼或許懸著、 暫不給答案，也會是一個可行且安全的方式。

整體來說，生活的滿意度、金錢的收益都不錯的四月份，雖然一切看好，但好中總有種不太真實的感覺，這部份可能會讓六號人一時就隔著霧裡看花，把事情想得太好跟太差，偏離現實的軌道太遠，是這個月份最大的風險，因此也得避免用現況的判斷，去為將來預先下決定，將一切的付出收獲，盡可能在同一個月份就完成，不預支後續月份的額度，無論是時間、金錢、或其他承諾，會是更踏實的方式。

工作／學習狀況：在專業上會有許多新的邀約、多種不同於過往的可能性找上你，這部份考驗著六號人們的靈活性，在長短期皆有的邀請中，若你明白第一段的原則，就會知道，選擇短期會比長期來得保險許多，只需注意合約、能夠白紙黑字的，這類有保障的嚐試，都會為你帶來工作或學習上的高度成就感，並且間接為你原本的領域加分；

當中也有一些得承擔管理責任，或為成敗（幾乎）是負全責的，就不那麼適合這段時間的你，若被指定，也得盡可能的多想辦法不要全拿，因為關乎太多管理權責的工作或專業項目，遠景太過美好的機會，在它們背後可能有許多潛藏的危機，若能緩一緩，多收集一點資料，你或許就會做出完全不同於當下的決定。

為了避免專業上有太多不可預期的風險，不高也不低的選擇，對這段時間的你來說，就是最好的選擇。

愛情：單身者社交運勢旺盛，會遇到許多有自信、主動的對象，至少表面是如此，但在選擇上，還是多想想，再考慮是否行動會更好，四月的你，需要的是更多、更多的觀察機會，以及更多的考慮時間，在有選擇卻不一定是好選擇的前提下，多找人商量，多讓親近的家人朋友知道你正在嚐試往來的對象，對六號人都是一道安全鎖，如果能有，還是帶上，才能免除後續可能產生的糾結關係。

有伴侶者，或許在這段時間對伴侶也會有點小抱怨，因為可能在三月底，你就已經嗅到這樣的氣味，就是另一半若有似無、卻不間斷的「測試你對於這段感情的誠意」，比起被動的被測試、索求、配合，六號人可以做的只有戳破對方正在做的事，才能停止這樣的循環，雖然需要付出一點成本、會帶來一些小小的失和、爭吵，不過也能趁此把話說開，停止應付與測試的劇碼，對後續感情仍會帶來比維持原狀更好一些的發展。

訊息指引：23／Peace

翻開那些掩住真實光芒的假面，它們從不該總被披戴在你故事中的任何章節，生命正等待你換個方式應對，萬事早已為你俱備。

★生命靈數7

整體運勢：為選擇感到困難時，得更勇於丟掉那些次要的選項，永遠只選你最想要的那一個。

在這段時間，將面臨許多雷同的選擇題，第一優先與次要的選項，都是極小的差距，對尚未調整至最佳心態的七號人來說，可能就得陷入兩難的考慮，若能考慮都還算好，怕的是，你很可能因為「兩個都差不多」所以就下意識、習慣的選了「比較保守（通常也就不是最好的選項）」那一個，若你無法提醒自己，這樣的習慣是需要被改變的，那麼在四月份就將比平常更容易落入不斷懊悔的循環中；

這裡指的選擇，通常出現在薪資報酬、有明確的價值高低需對價交換的事件中，如果想要荷包充沛，金錢無虞，在這個月是絕對可以辦到的，只要你不要對自己說謊，別責怪自己貪心，也別自我設限，那麼這段時間能夠取得的金錢資源，將會讓七號人們感到既滿意、又安心。

工作／學習狀況：在專業上，得適度的去當那個煞風景的人，身旁的伙伴、業主、上司等，可能會對你提出一堆一聽就知道很荒唐的要求，若你答應了第一次，或是起了個頭，那麼後面就是無止盡的麻煩，接二連三的出現，所以一開始就把持好，甚至必要時，得說出（七號人自己認知中的）苛薄言語，才能順利阻止。

這對喜歡以和為貴七號人們來說，可不是件容易的事，不過你得想想後續會產生的麻煩，在當下得更即時的做出決斷才好，這些你不習慣的說話方式，事實上並不如想像中的無法被人接受，當你能好好的、堅定的表達立場、提出有用的建言時，除了免去上述那種被無限上綱的問題外，也能讓他人對你的印象有耳目一新的感覺，這段時間的事件若處理得當，在形象、被信賴感上，都能因此加上不少分數。

愛情：單身者在四月份，最適合的是累積自己的自信，當你在做真心喜愛的事情時，是最有魅力的，比起刻意的參與聚會、相親，放鬆的去從事你自己喜歡的休閒活動，更能吸引他人對你的注意，所以若想創造機會，就往「不在家裡也能做」的休閒開始吧！

即便你的興趣就是追劇跟看書這類的靜態活動，也能找個好的咖啡店、圖書館來做，創造一些「被看見」的機會，七號人就會發現，只要改變一點點，機會其實不如想像中的貧乏。

有伴侶者，在這段時間將有機會更看見、更明白另一半的需求，或許是你早就看見，但從未想過（或還在考慮）是否要配合對方的，也或許是你從未發現過，但這段時間終於發現的，無論如何，把你心中猜想的，試著對對方做做看吧！

你將從這樣的嘗試中，發現對方正期待著你這麼做，因為做了不同的貼心舉動，雙方的感情則能因此而更加穩固，原本就能給予伴侶許多同理跟照顧的七號人們，除了能得到對方正面的回應之外，對於自己的心情、滿足感，也能夠因為這些不同於以往的小小付出，而大大加分。

訊息指引：13／Lily

終結，從不是真的句點，只為轉向新的起點，全新的章節，你是否看見？

★生命靈數8

整體運勢：比起獨來獨往、獨斷獨行，更需要藉重他人之力，才能讓事情順利運轉的四月，八號人們得放下自己許多的自視甚高，或是你會稱之為「比起他人，我只能相信自己」的想法，才能讓原本受到跼限的財務運勢，有轉寰、上升的空間。

本月出現在眼前的事件，通常都有巨大、難以被以個人處理、需要團隊協調才能進行（或拿到手）的特質，所以人際關係的和諧，在此刻更顯得重要，而八號人們在這段時間，卻對這件事，在心態上有些調節不良，若無法在這部份調整好，堅持依循舊的做法，凡事都只想親力親為的話，將錯過許多不錯的機會，除了金錢，可能也錯失了能獲得優秀配合伙伴的良機，反之，若能順利放下個人主義，對現有格局來說，則能搭上翻轉、往上晉級的列車。

工作／學習狀況：在專業上，也有獲取資訊、進而能夠當下就用上的好運氣，不過這也不是憑空就能得到的，在得到新的資訊前，必然有一段小小的卡關、工作或目前研讀的目標，遇到瓶頸，但這樣的瓶頸，最主要的用意，並非是希望你因此停在原地，或中止手邊正在做的事，而是提醒你「該轉個小彎，一切還能更好」，所以請不要羞於跟他人求救，或是討論你的困難，得經過一番這樣的「卡住、求教」的過程，才能得到上述的「有效資訊」進而「在這個當下立刻用在解決問題」上。

當你選擇了這些不習慣的做法，對你的視野、人際關係的拓展、專業知識、整合能力的進展上，當整個四月過去，你會發現在過程中，你對原本領域的理解與應用能力，又更上一層樓。

愛情：單身者在這個月的桃花，並不出現在與你平行，條件地位相當的對象上，這段時間吸引來的對象，較多是需要你的指點、意見跟援助的，所以在日常的環境中，對方可能是新進員工、下屬、學弟妹等等，地位或經驗略低於你的對象，雖然這樣的「低」，可能只是局部，而非全面，不過就得看八號人是否願意給點機會了，若你期待生活有點新的火花，那麼就試著多對他人伸出援手，會是不錯的切入點。

有伴侶者在關係中則傾向於被照顧的那方，在這段時間可以感受到伴侶的對你的溫暖關懷、溫柔對待，但你可能同時也發現，有些地方怎麼顯得有點拙劣、技巧不佳（我想八號人就是會這樣形容的XD）

比起在心裡扣對方分數，我想你更可以直接點跟對方說明「如何會更好」，當然不是上對下的那種，請注意口氣，以鼓勵的方式取代糾正，話要好好說，就能創造雙贏的局面。

譬如說：「你就不能....嗎？」就可以換成「這樣很好，但如果你再這樣，就會更好哦！」以鼓勵的方式引導對方一同前進，能對關係產生正面的效應。

訊息指引：3／Henbane

答案不遠，總在你視線可及的前面，只是從不習慣看見，看不見的，並非真的不在眼前。

★生命靈數9

整體運勢：若你覺得三月狀況很惡劣（動盪不安），那麼四月已經到惡劣（動蕩）的盡頭了。

四月將發生的許多結束，在三月就能看見跡象，所以在幾乎是可預期的狀況之下，有一種終於不再拖、得到答案跟解脫的感覺，對於總是神經繃緊緊的九號人來說，反而是一種放鬆，心情也會比尚未揭曉答案的時候，來得平靜、無波瀾。

雖然某些重大事件，或拖延已久的事件在收尾中，比起三月的紛雜混亂，生活空檔較多，所幸在物質面也還算舒適，可以好好度個假，休息喘口氣，把焦點放在休養生息上，就能安然度過這個運勢較平板、無趣的月份。

工作／學習狀況：在專業上，能夠穩穩的做好原本份內該做的事，沒有太多的改變空間，就是日常的排程，日常的節奏，若工作內有些太消耗你能量或力氣的案子，即將結束，請準備好收尾，並且迎接新進度的來臨即可。

新進度、新的發展，將在20號左右，才會陸續出現，這對九號人來說，將是一年之中難得的休息時間，請把焦點放在好好喘口氣，而非焦慮上。

愛情：單身者的運勢持平，仍舊無新的機會，也不建議有特別積極的行動，把焦點放在內在的平穩上，會是比找新對象更好的選項。若執意要開展戀情，通常也有困難，或是快速就會結束了，所以如果你不喜歡這樣無謂的消磨，那麼處於現況，或許就是最好的狀況。

有伴侶者，將經歷一段關係的低潮，即便是感情穩定者，都得有這段時間聚少離多、關係較冷淡的心理準備，

若關係原本就不佳者，則可能在你「都想好了」之後，就做出決定，如果這不是你的賭氣，那麼就照著自己的舒適做決定，無論如何都會比勉強自己來得好。

整體來說，四月份都會經歷關係看起來近似結束的低潮期，但是否在死裡復生？或是直接開一局新的故事？那就得看九號人自己如何評估這段感情了，因為這段時間的沉澱，是來自於你內心長久已來的累積，與外界跟伴侶這個當下給你干擾，沒有太直接的關係，所以也別先把自己設想在「被迫結束」這樣的悲慘設定中，比起「被結束」，「終於做出一些關鍵決定」這樣的形容，會更符合九號人們的心境。

訊息指引：34／Myrtle

比起不平靜的表面完好，稍有破損卻安適自在的，誰說那會是一種殘缺？有所選擇的不選擇，更難能可貴。

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