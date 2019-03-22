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小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50聯合新聞網 文／小孟

圖／ingimage
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「挖角」和拉攏與勸誘二詞意思相近，指將同業的核心人物，倒戈到自己的一方。對一個企業來說，優秀員工的離開，會是很大的損失。因此公司會用一些方式留人，像是調整薪資、福利，答應你提出的條件等等。不過該留還是該走，可會讓你傷透腦筋。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2019被挖角指數？

請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：Robin Wood(Robin Wood Tarot)




A：被挖角指數60%。(錢幣二正位)

A：被挖角指數60%。
A：被挖角指數60%。
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牌面上有一位女子，手上拿著二枚錢幣，小心奕奕的走高空繩索。

這張牌表示你會覺得，自己像一隻孤獨的狼。凡事只能依靠自己，盡力的把事情做好。主管與同事對你來說，除了無法幫上忙外，更有可能製造許多問題。因此你也只能在心中盼望，合適的工作能快點出現。小孟老師提醒你，要相信你內心的光明，能夠支持你度過，深具挑戰性的過程。

B：被挖角指數20% 。(寶劍六正位)

B：被挖角指數20%。
B：被挖角指數20%。
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牌面上有一位透明船夫，一名男子坐在天鵝船上，船上插著六把寶劍。

這張牌表示你在職場上懂得屈服。當你面對強勢的主管時，你會順著對方的毛摸，面對喜歡聽好話的主管，你便會投其所好等等。你聰明機靈的應對，是職場上無堅不摧的利器。小孟老師提醒你，與同儕的互動相處上，若能夠表現出可靠的一面，更能獲得他們的認同。

C：被挖角指數99%。(權杖騎士正位)

C：被挖角指數99%。
C：被挖角指數99%。
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牌面上有一位穿盔甲的戰士，手上拿著發光權杖，馬的鬃毛及尾巴像火般燃燒。

這張牌表示你要站起來，用力張開你的翅膀，往可以讓你閃耀的地方前進。你在職場的優異表現，極容易被身旁的人看見，他們也會主動向你推薦，更適合你發展的舞臺。小孟老師提醒你，你頭腦裡的許多想法，請在面試中表現出來，這會讓對方更加確定，你就是他們在找尋的人。

D：被挖角指數80%。(戰車牌正位)

D：被挖角指數80%。
D：被挖角指數80%。
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牌面上有一位王子，手上拿著小豎琴，坐在一黑一白獨角獸的馬車上。

這張牌表示你需要讓自己成為積極向上的人，並在一個感到安全的環境中。因此請你檢視自己的現況，倘若你卡在於停滯不前的狀態，或處於動盪不安的環境中，便是提醒你該做改變的時候了。小孟老師提醒你，當你主動向身旁的人，釋出想轉換工作的想法，機會便會向你招手囉！

E：被挖角指數40%。(命運之輪正位)

E：被挖角指數40%。
E：被挖角指數40%。
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牌面上有一個輪子形狀的窗戶，窗戶裡的人都有不同的表情，象徵人世間的喜怒哀樂。

這張牌表示你要讓別人聽到你的意見，不要讓自己退而求其次。因此，當你受到不舒服的對待時，你便要讓對方知道你的感受，才不會讓問題持續發生。當別人詢問你的看法時，請大方表達你的理念，這樣才能真正幫助對方。小孟老師提醒你，當你受到他人的信任，做事情便能事半功倍。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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