親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

混浴溫泉魅力是「與年輕女生共浴」 日本旅館發文挨批

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

標準太高、寧缺勿濫？超難脫魯｢星座前五名｣曝光

2019-03-20 12:04聯合新聞網 安妞‧星座

圖片來源／Stocksnap
圖片來源／Stocksnap
分享
單身貴族在這個時代裡越來越多，許多人經歷了太多感情的傷痛就不會想要再繼續踏入愛情，覺得一個人的生活自由自在也沒有什麼不好，除非遇到非常適合的人不然不會輕易冒險的去談一場戀愛，也有些人很有自己的原則覺得寧缺勿濫交往就是要有結果，在感情當中完美主義導致自己一直找不到理想對象，搞得自己單身很久，今天大衛老師就用星座的角度來幫大家分析，到底哪幾個星座屬於最難脫魯，排行榜前五名到底有誰?

排行榜

第一名：摩羯座

摩羯座在感情上很有自己的主觀意識，天性保守的魔羯座對於愛情他們都會有自己的一套標準，他們很重視感覺，要有感覺才會考慮交往，如果沒有感覺，就算遇到很有誠意的追求者，他們也很難動心，摩羯座會想得很遠，他們不會衝動的愛上一個人，加上他們也是非常實際的，如果發現自己過生活也沒有什麼不好，他們最後也會選擇自己一個人過日子，努力的工作賺錢，當個單身貴族也很開心，所以摩羯座機率很高很難脫魯，因為他們很有可能連脫魯的慾望都沒有，超難脫魯指數90分。

第二名：水瓶座

水瓶座的人非常聰明而且反應非常快，他們對於任何事情都很有興趣而且多才多藝，但是就是因為太聰明了要跟上水瓶座的腳步真的很不容易，水瓶座不喜歡跟很笨的人交往，但是跟太聰明的人交往又怕自己被欺騙，所以水瓶座想要找到屬於自己的理想情人根本困難，通常搞到最後還是會選擇讓自己單身好好過生活，至少不用擔心自己會受傷又很自由，水瓶座在愛情中也是屬於很看感覺的人，如果有感覺他們可以超越道德去發展一段轟轟烈烈的愛情，但前提是要有感覺，水瓶座在戀情中沒有一定的標準，他們就是很跳躍的星座，也因為如此會讓人常搞不懂他們，追求者到最後也會慢慢放棄，脫魯的機率也跟著不高了，超難脫魯指數88分。

第三名：獅子座

獅子座有著王者的氣勢，他們在人際關係上都是最亮眼的那一位，團體中的他們存在感非常強，獅子座對於自己的形象都非常注重，他們也會渴望得到一段理想的愛情，但是獅子座的缺點就是有虛榮心，他們對於感情的價值觀除了心靈對於外在條件也是非常注重，所以想要當獅子座的情人真的會遇到重重考驗，也因為如此都會讓追求者退避不敢往前，獅子座會很明顯的表示自己是有價值的王，你要跟我交往你也是需要得到我的肯定的，加上獅子座也是有惰性的，如果遇到太多感情的折磨他們最後也會感到很累而想放棄感情選擇單身生活，所以許多獅子座的朋友只要情傷很嚴重他們都會單身一段時間，不會輕易走入戀情，當然也不會脫魯，超難脫魯指數85分。

第四名：巨蟹座

巨蟹座的人在感情上他們非常渴望能與另一半有好的結果，所以他們在挑選對象時都會想像對方會是可以跟他走向一輩子的人嗎？巨蟹座喜歡家的感覺，所以他們會一直在追尋可以跟他組成家庭的人，所以面對情人的標準就會變得很高，另外巨蟹座也是屬於慢熱性的人，他們在感情上日久生情，有時候一個戀愛的機會也會因為巨蟹座的慢步調而錯失良機，巨蟹座也不是一個愛冒險的人，對於風險他們非常害怕，也不想讓自己在愛情中受傷，所以導致寧可自己一個人也不敢到處亂嘗試，這樣的個性就會讓巨蟹座變成長久的單身人很難脫魯，所以還是建議巨蟹座的人在感情上不要想太多，如果有喜歡就試試看吧，不然你真的會單身很久，超難脫魯指數80分。

第五名：處女座

處女座的人屬於完美主義者，他們對於事情都是非常認真的，感情上也是如此，處女座在感情上他們都會衡量自己是否可以經營一段美好的愛情，如果無法他們就不會輕易嘗試，因為處女座就是一個很有責任感的人，他們覺得現在工作與事業很重要，或是進修自己是必須先完成的事情，他們在這個當下就不會考慮去談感情，這種情況也會讓處女座變成長期單身的狀態，另外處女座的人也很會規畫自己的人生，他們實際且理性，所以要變成處女座的情人也很不容易，因為處女座會想要做好每一件事情，對於感情他們也是標準很高，想要找到理想的對象真的有難度，除非有緣分不然只能繼續等待了維持單身了，超難脫魯指數75分。

文／大衛老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師）

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

離不開？容易陷入分分合合的3個星座配對

2019-03-20 08:00

每日星座運勢／水瓶萬事俱備待行動 樂觀面對工作

2019-03-20 00:00

遇上這5個星座 妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12

梧桐塔羅占卜：目前我有哪些缺點呢？

2019-03-19 10:55

其實財帛宮並沒有你想像的那麼重要！影響一生財富的三個宮位

2019-03-19 09:35

12星座必學！今年讓你越愛越甜的小秘訣

2019-03-19 08:48

【塔羅】最近想跳槽？抽牌測你會遇上哪些問題

2019-03-18 10:00

唐綺陽星座運勢週報：魔羯接收桃花訊號 射手蠟燭兩頭燒

2019-03-18 07:00

殺破狼周運勢／雙子重要貴人出現 天蠍財庫大量進帳

2019-03-17 00:00

雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦

2019-03-15 20:18

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

就是不想被束縛！最享受單身幸福TOP3 你上榜了嗎？

2019-03-06 11:46

拒絕長大的精靈 雙星組合 - 天同太陰

2019-03-05 11:07

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12
看更多

熱門文章

「觀影氛圍」超級好！台灣電影院這7點被大陸網友讚爆

2019-03-19 17:18

影／台灣發票能兌獎 日本節目來賓聽到獎金超驚訝

2019-03-19 21:17

商漁港開放釣魚？ 漁會：你釣娛樂，漁民要顧三餐

2019-03-20 00:10

加盟主視營業狀況提申請 全台已有400家小7夜間不營業

2019-03-19 14:52

離不開？容易陷入分分合合的3個星座配對

2019-03-20 08:00

開放海中「一字堤」垂釣 釣友怒：要我飛過去嗎

2019-03-20 00:54

窘！女大生三周沒排便 灌腸後的宿便又硬又臭

2019-03-19 16:02

失眠別數羊了！ 這個簡單動作讓你快速入眠

2019-03-20 02:29

芋泥爆浮誇！跟著Selina吃芋泥球、三家芋泥控IG熱推名店

2019-03-19 17:21

大花涼鞋穿起來超性感 「嫻妃」佘詩曼變好溫柔

2019-03-19 13:49

婚前未登記！新人辦完婚宴秒分手 他質疑：這是騙婚嗎？

2019-03-19 21:33

台鐵清明票1分鐘狂賣12萬張 網友：回南部掃墓好難

2019-03-20 09:06

今明兩天熱如夏天！ 吳德榮：周五起變天 北低溫13度

2019-03-20 07:17

單親媽收36萬聘金遭酸「賣女兒」 網力挺：她是對的！

2019-03-19 14:18

醫師問診時他心肌梗塞休克 幸運從死神手裡脫逃

2019-03-19 20:05

麥當勞新品「培根大麥克」明開賣 大份量 「無敵大麥克」同步回歸

2019-03-19 14:43

遇上這5個星座 妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12

307公車轉彎比「神秘手勢」網讚爆：以為到日本

2019-03-19 14:08

消費者控漢堡藏針刺舌衛生局稽查 麥當勞總公司致歉

2019-03-19 16:34

春遊補助縣市加碼 遊南投1人最多優惠2750元

2019-03-19 14:11

反省「壓力+錯誤飲食」害自己41歲腦中風...腦神經科醫師：中風之後，我不吃這3種食物

2019-03-20 09:51

全聯開賣高雄10大名物 韓國瑜：不光只有蔬果，岡山蜂蜜吐司也很厲害！

2019-03-19 12:53

妻高血脂拿夫降血脂藥來吃 結果全身痛2年治不好

2019-03-19 18:03

今明高溫上看30度 周五乍暖還寒降溫10度

2019-03-20 06:01

走在鋼索上的鳳梨…崩不崩盤吵翻天「鳳梨王子」參戰

2019-03-19 14:50

紫斑蝶北返 每分鐘逾百隻通過國道

2019-03-19 12:52

每日星座運勢／水瓶萬事俱備待行動 樂觀面對工作

2019-03-20 00:00

荔枝龍眼不開花蜜蜂採無蜜 果農蜂農無語問蒼天

2019-03-19 13:32

「卡娜赫拉」又來了！水果冰淇淋機、隨行杯果汁機小7限量預購

2019-03-19 18:39

月薪低於4萬雇主刊登職缺須揭露薪資 違者最高罰30萬

2019-03-19 16:30

醫界大反轉：不要天天吃阿斯匹靈 恐導致大出血

2019-03-19 16:50

明後天暖如夏 周五乍暖還寒降10度

2019-03-19 22:10

大杯手搖糖飲慢慢喝 高中男生牙縫全蛀光

2019-03-19 13:18

別再用蘆薈冰鎮燒燙傷口了 醫：反而影響傷口癒合

2019-03-19 15:53

「藥價絕不是砍到見骨」 健保署：不符標準即無保障

2019-03-19 15:12

吃阿斯匹靈恐出血？ 心臟科醫師這麼說

2019-03-19 17:52

薄透洋裝好性感 王心恬自曝喜歡素顏約會

2019-03-19 17:12

20歲台男壯遊歐洲鼠蹊部冒疹 竟是遭蟲咬出萊姆病

2019-03-19 15:12

【夫妻之間】桑桐／共體時艱

2019-03-20 06:00

星宇最快11至12月售票 2020年1月開航

2019-03-19 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top