標準太高、寧缺勿濫？超難脫魯｢星座前五名｣曝光

2019-03-20 12:04 聯合新聞網 安妞‧星座



圖片來源／ Stocksnap 分享 facebook 單身貴族在這個時代裡越來越多，許多人經歷了太多感情的傷痛就不會想要再繼續踏入愛情，覺得一個人的生活自由自在也沒有什麼不好，除非遇到非常適合的人不然不會輕易冒險的去談一場戀愛，也有些人很有自己的原則覺得寧缺勿濫交往就是要有結果，在感情當中完美主義導致自己一直找不到理想對象，搞得自己單身很久，今天大衛老師就用星座的角度來幫大家分析，到底哪幾個星座屬於最難脫魯，排行榜前五名到底有誰?

排行榜

第一名：摩羯座

摩羯座在感情上很有自己的主觀意識，天性保守的魔羯座對於愛情他們都會有自己的一套標準，他們很重視感覺，要有感覺才會考慮交往，如果沒有感覺，就算遇到很有誠意的追求者，他們也很難動心，摩羯座會想得很遠，他們不會衝動的愛上一個人，加上他們也是非常實際的，如果發現自己過生活也沒有什麼不好，他們最後也會選擇自己一個人過日子，努力的工作賺錢，當個單身貴族也很開心，所以摩羯座機率很高很難脫魯，因為他們很有可能連脫魯的慾望都沒有，超難脫魯指數90分。

第二名：水瓶座

水瓶座的人非常聰明而且反應非常快，他們對於任何事情都很有興趣而且多才多藝，但是就是因為太聰明了要跟上水瓶座的腳步真的很不容易，水瓶座不喜歡跟很笨的人交往，但是跟太聰明的人交往又怕自己被欺騙，所以水瓶座想要找到屬於自己的理想情人根本困難，通常搞到最後還是會選擇讓自己單身好好過生活，至少不用擔心自己會受傷又很自由，水瓶座在愛情中也是屬於很看感覺的人，如果有感覺他們可以超越道德去發展一段轟轟烈烈的愛情，但前提是要有感覺，水瓶座在戀情中沒有一定的標準，他們就是很跳躍的星座，也因為如此會讓人常搞不懂他們，追求者到最後也會慢慢放棄，脫魯的機率也跟著不高了，超難脫魯指數88分。

第三名：獅子座

獅子座有著王者的氣勢，他們在人際關係上都是最亮眼的那一位，團體中的他們存在感非常強，獅子座對於自己的形象都非常注重，他們也會渴望得到一段理想的愛情，但是獅子座的缺點就是有虛榮心，他們對於感情的價值觀除了心靈對於外在條件也是非常注重，所以想要當獅子座的情人真的會遇到重重考驗，也因為如此都會讓追求者退避不敢往前，獅子座會很明顯的表示自己是有價值的王，你要跟我交往你也是需要得到我的肯定的，加上獅子座也是有惰性的，如果遇到太多感情的折磨他們最後也會感到很累而想放棄感情選擇單身生活，所以許多獅子座的朋友只要情傷很嚴重他們都會單身一段時間，不會輕易走入戀情，當然也不會脫魯，超難脫魯指數85分。

第四名：巨蟹座

巨蟹座的人在感情上他們非常渴望能與另一半有好的結果，所以他們在挑選對象時都會想像對方會是可以跟他走向一輩子的人嗎？巨蟹座喜歡家的感覺，所以他們會一直在追尋可以跟他組成家庭的人，所以面對情人的標準就會變得很高，另外巨蟹座也是屬於慢熱性的人，他們在感情上日久生情，有時候一個戀愛的機會也會因為巨蟹座的慢步調而錯失良機，巨蟹座也不是一個愛冒險的人，對於風險他們非常害怕，也不想讓自己在愛情中受傷，所以導致寧可自己一個人也不敢到處亂嘗試，這樣的個性就會讓巨蟹座變成長久的單身人很難脫魯，所以還是建議巨蟹座的人在感情上不要想太多，如果有喜歡就試試看吧，不然你真的會單身很久，超難脫魯指數80分。

第五名：處女座

處女座的人屬於完美主義者，他們對於事情都是非常認真的，感情上也是如此，處女座在感情上他們都會衡量自己是否可以經營一段美好的愛情，如果無法他們就不會輕易嘗試，因為處女座就是一個很有責任感的人，他們覺得現在工作與事業很重要，或是進修自己是必須先完成的事情，他們在這個當下就不會考慮去談感情，這種情況也會讓處女座變成長期單身的狀態，另外處女座的人也很會規畫自己的人生，他們實際且理性，所以要變成處女座的情人也很不容易，因為處女座會想要做好每一件事情，對於感情他們也是標準很高，想要找到理想的對象真的有難度，除非有緣分不然只能繼續等待了維持單身了，超難脫魯指數75分。

文／大衛老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師）