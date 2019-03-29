居家配色大學問！不只穩定心情還能開運

2019-03-29 11:26 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

在居家布置的時候，是否常常會為了配色而感到不知所措？想展現自己的品味，擔心不好搭配；想給生活多一點色彩與驚喜，又怕影響風水，到底該怎麼辦呢？科技紫微網想為各家居顏色正名，同時也給大家提供有效的家居顏色搭配。

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首先特別強調：家居風水中任何顏色都可以使用，願意用哪種都沒問題，只要遵循一個原則——不要大面積、過度的、整塊的使用就可以！接下來就說說各顏色用在哪些家居場所是最適宜與吉利的。

客廳：顏色要素雅

客廳無論在哪個方位，都最好選擇白色、咖啡色、棕色、原木色、灰色或土黃色等素雅的顏色，一是顯得高雅有檔次，二來也會讓居住者更為理性踏實，營造出一種安全感。

這個地方就真不太適合整個空間或整塊的選用鮮艷色彩了，即便要用鮮艷的顏色也只能是用於點綴、顏色的搭配。顏色用得太鮮艷，會容易讓人產生煩亂的情緒，影響家庭和睦。

臥室：可選擇自己喜歡的顏色

儘管一天待在臥室的時間不算太長，但臥室是最需要放鬆的空間，就要用喜歡的顏色來布置，能夠穩定心情，幫助入睡。

如果是相處多年、感情穩定、甚至生活略顯平淡的夫妻，在臥室裡可以適度使用紅色、橙色、橘色等強烈色系的擺設，重燃起對婚姻、對生活的激情。

粉色在單身女性的臥室中使用是比較適合的，有招桃花的功效。但忌用於夫妻情侶的臥室，以免有爛桃花入侵，或使得兩人有心猿意馬、同床異夢的傾向。可用藍色、綠色、黃色、紫色作為主色系，但顏色要以柔和為主，淡淡的、粉粉的，有深淺搭配，適時與白色搭配一下。

黑色、咖啡色、灰色、古銅色、深棕色、藍灰色、原木色等深沉、中性的色彩，則適合出現在獨居男性的臥室中，它們會給人沉穩、霸氣、高雅的氣質，對男性事業上的發展有輔助作用。

兒童房：以明亮活潑的顏色為主

兒童房無論用什麼顏色，都應給人「明亮、活潑」或「溫馨」的感覺，黃色、淺橘色、粉紅色、淡藍色、乳白色、象牙白等。忌諱用大紅大紫等太過鮮艷強烈的顏色，一是對孩子眼睛不好，容易造成視覺疲勞，二來在這種的環境中待久了也容易養成暴躁、不安分的性格。

廚房：淺色調才會讓空間有擴張感

除非是大別墅或是鄉村的房子，現代家庭的廚房佔地面積都不是很大，容易給人拘謹的感覺。所以可以選擇淺色調，在視覺上擴張空間感，不宜選擇太花俏鮮艷的顏色，以免產生視覺疲勞。若擔心怕地板不耐髒，也可運用棕色的瓷磚或地毯來鋪地。

廁所／浴室：白色、黑色與藍色是最佳選擇

一般屬金的白色系以及屬水的黑色、藍色系比較適合用在廁所與浴室，因為廁所五行屬水，用這兩種五行顏色有相生相合之效。試想，在家中沐浴洗去一天的疲勞，舒暢片刻還能感受風水吉運的洗禮，是不是很棒呢？

這樣，你知道家居傢俱的用色了吧，不會再迷茫糾結了吧。所以，放心大膽的使用你喜歡的顏色吧，只要按照文章的規則與使用場所進行搭配與運用就好！

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