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遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

什麼是最好的自己？是實現財務自由，擁有社會地位的自己？還是堅持原則，在競爭中不卑不亢的自己？有些人並不是不爭，而是為了心中的夢想，不斷前行，直到找到自身的定位為止。為了做最好的自己，下面這些生肖會特別努力堅持。是哪些生肖呢？由科技紫微網帶你一起盤點吧！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖牛：堅持風格

生肖牛的特色就是有點固執，總是堅持自己心中的美好的善良。他們不會輕易妥協，無論經受怎樣的境遇，仍然會堅持做自己，不會因順應趨勢而輕易改變原則。從外人看起來這是執拗、或是不認同主流。然而看似不爭不搶的牛牛，內心裡卻是為了成為最好的自己而默默努力著。

　

生肖龍：坦坦蕩蕩

看似魯莽，實則沉穩的生肖龍，很懂得凡事要以大局為重。他們行事坦蕩穩重，不會為了眼前的短期利益，放棄自己的原則去與人爭搶，而是看清楚自己的目標，一步步紮實前行。因為只有達成最好的自己之後，才會有向外炫耀的資本，這也是一種大智若愚吧。

　

生肖鼠：心思縝密

看似沒什麼才能、表現也平平凡凡的生肖鼠，其實他們的智慧是隱藏起來的。他們不爭不搶，不急不躁，為了成為更好的自己，即使成功也不會到處炫耀，就算失敗也不會向外博取同情。心思縝密，做人低調，這種做人做事的風格方式總是讓人喜歡的。

　

生肖蛇：睿智靈活

不輕易嶄露鋒芒的生肖蛇，性格也頗有蛇的性情特徵。他們不喜張揚，永遠會事先設定好心目中的目標，並隨時保持蓄勢待發，只待時機成熟便出手攻下城池。那些無謂的高調爭搶對他們來說毫無意義，唯有雷霆出擊、成功奪標，才是實力。

　

生肖豬：虛懷若谷

生肖豬的智慧並不像一般人那樣光芒顯眼。他們看似傻傻呆呆，其實心裡有一面鏡子，能照出妖魔鬼怪，也能照出自己的夢想。平常生肖豬只是有點喜歡刷刷存在感，希望用自己小小的成績引起別人的關注。內心裡，他們十分豁達，不想與人爭搶，只想成為最好的自己。

　

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