殺破狼周運勢／水瓶小人遠離 雙魚桃花盛開

2019-03-24 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年3月25日~3月31日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

學業運佳，在遠行宮位的木星脫離不良相位的影響，論文或報告會獲得較高的評價，學業表現受人矚目，有些白羊座會參加重要的競賽，可獲得好成績，成為風雲人物。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與金星有良好連結，會有一筆副業收益進帳，雖然為數不多，但足以過幾天好日子。有些白羊座突然發現某件很久沒穿的舊外套裡有一筆遺忘已久的私房錢，可讓你順利渡過月底的拮据。

本週須注意的部分：

感情運方面，在秘密宮位退行的水星結束退行，並與海王星合相，突然發現暗戀的人有不可告人的秘密，心情會十分複雜，對於對方的喜愛，會在此時破滅。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，目前的工作領域面臨瓶頸，會在人力銀行尋求新的可能性，卻發現許多職務的待遇不是太理想，對於未來感到悲觀。

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障率高，當心行車糾紛，同時容易被開罰單，需特別注意交通安全。搭乘大眾運輸工具的白羊座，常會在車上遇到不太愉快的事件，或是在通勤時遇到無妄之災，造成嚴重的遲到。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，有投資習慣的金牛座，短線會有不錯的獲利，請把握良機。沒有投資習慣的金牛座，本週偏財運佳，不妨勤勞一些，對對發票，有機會中獎。

工作運方面，火星在週末離開命宮，工作進入收尾階段，本週會把重要的任務都完成，週末之後將會感覺十分清爽，終於可以輕鬆一陣子了。

感情運方面，在慾望宮位的木星脫離不良相位的影響，對於喜歡的人大方表示你的需求，對方才會知道你要的是什麼。過度彆扭，反而會讓對方誤以為你討厭他。

本週須注意的部分：

人際關係方面，進入人際關係宮位的金星受到進入金錢宮位的火星影響，會有許多交際應酬的邀約，在打點人際關係方面會花很多錢。此時會收到好朋友的紅色炸彈，荷包要失血了。

健康運方面，本週末前，火星尚停留在命宮，本週依然要注意血光之災，當心意外傷害，這段時間，火氣較大，容易便秘、嘴破、器官發炎，燥熱食物盡量少攝取。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的木星脫離不良相位的影響，與喜歡的人終於有一段可以好好相處的時間，雙方對於進入穩定的關係會有一定的共識，可在此時計畫兩人的終身大事。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，多跟正面思考的朋友好好聊聊，會發現新的觀點，某些事可望重新開啟新的局面。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在志業宮位結束退行，與海王星呈現合相，此時必須要出面收拾殘局，一些事務必須重新整頓，此時職場一片混亂，你也不知該從何開始著手好。

金錢運方面，在財務宮位的土星與冥王星呈現合相，某些債務不能再繼續擺爛了，需要做一些理財規劃，才不致於讓經濟狀況持續惡化下去。某些雙子座正陷入財務上的糾紛，可能必須尋求法律途徑解決。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的木星脫離不良相位的影響，會暫時遠離職場上的是非，不需要再受人牽制或監視，工作起來十分清爽。本週會有效率地把許多事務都完成。

遠行運方面，水星在遠行宮位結束退行，與海王星合相，金星本週進入遠行宮位，會決定在某個區域多停留一段時間，雖然這會影響你原本計畫的行程，但你會因此看到更美好的風景。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星，受到進入遠行宮位的金星影響，與某個很好的朋友一起出遊，會因為雙方喜愛的旅遊方式不同，在外地不歡而散，有些行程會自己一個人完成。

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星呈現合相，明知放手會讓彼此幸福，卻還是覺得不甘心，也許相愛的人不一定適合在一起，然而不與他在一起卻始終覺得人生缺了一塊。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，在戀愛宮位的木星脫離不良相位的影響，即便沒有談戀愛，生活也感覺比過去愉快，同時會有好幾個曖昧對象讓你慢慢觀察。某些獅子座則可能會收養到懷孕的寵物，家裡一下會多了很多可愛的毛小孩。這些毛孩甚至會為你帶來桃花。

遠行運佳，太陽進入遠行宮位，會有一個遠行的邀約，讓你很心動，此時可能會積極安排休假，計劃這趟旅程。某些獅子座則會在此時突然因為工作的需要到外地出差，或是需要與海外人士做一些交流。

學業運方面，太陽進入學業宮位，在學校或是專業領域上會有許多表現的機會，報告或是論文的評價受到肯定，考試成績優良，成為同學們矚目的焦點。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星在財務宮位結束退行，與海王星呈現合相，先前不斷地刷卡消費，有些東西似乎購買得太過衝動，經過思考過後，會在此時考慮退貨。

工作運方面，在志業宮位的火星本週持續受到金星影響，為了實踐某個構想，投資了非常多的金錢與心血，此時會覺得有些精疲力竭，對於一些計畫的可行性轉趨於保守。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，水星在感情宮位結束退行，同時本週金星進入感情宮位，原本有些緊繃的關係，經過溝通後，終於能解開心結，不過金星受到火星在遠行宮位的影響，雖然很想早點見到對方，雙方可能要到週末之後才能見面。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，會在此時開始實踐一項理財計劃，可能要買保險、投資基金或股票，或是零存整付地把收入定存在某個戶頭，對於金錢會較為慎重看待了。

家宅運方面，木星脫離不良相位的影響，有搬家需求的處女座，本週會尋求到非常好的物件，可望遷徙到環境較好的地方居住，沒有搬家需求的處女座，家中會有喜事發生，或是會與家人一起出遊、吃好料聚餐，家族關係變得密切。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到金星影響，在異地的處女座，容易因為情感上的懸念，有些魂不守舍，無法好好遊覽，甚至因此提早結束行程。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等問題要特別留意。此時身體上大大小小的毛病容易在此時浮現，需要開始控制飲食，注意作息，戒除一些壞習慣了。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，太陽進入感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，對於未來的生活會有共識。某些天秤座會突然被意想不到的人告白，由於不那麼討厭對方，會想試著與對方交往看看。

面試運、考試運方面，在面試、考試宮位的木星脫離不良相位的影響，面試十分順利，很快就能接獲錄取通知，考試成績也可以通過門檻，可望進入理想的單位。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在工作宮位結束退行，與海王星合相，有許多麻煩的問題，必須在此時收拾殘局，進入工作宮位的金星受到財務宮位的影響，管理財務的天秤座，本週要當心金錢短少或是算錯金額，甚至要拿自己的薪資賠償。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到金星影響，會有一筆預期外的支出，使你荷包大失血，或是因為健康的因素，必須請領理賠或是保險給付，有些財務方面的問題，處理起來十分麻煩。

健康運方面，進入健康宮位的金星受到疾厄宮位的火星影響，容易不斷重覆感染感冒，此時要特別當心喉嚨發炎、失聲，或是口腔炎等問題，吃東西容易燙到嘴巴或是咬到舌頭，同時注意血光之災，留心意外傷害。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，短期之內沒有必要的花費會減少，戶頭的進帳增加。此時可以好好思考如何理財，把辛苦賺的錢存下來。

工作運方面，太陽進入工作宮位，有些事情適時地表達，你會發現自己在職場上有一定的影響力。工作表現受到重視，能力會受到眾人肯定。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在戀愛宮位結束退行，與海王星合相，進入戀愛宮位的金星受到火星影響，既然已經有交往對象，就應該好好正視這段關係，不要再流連於過去的情感，這可能會讓你兩頭都落空。

健康運方面，太陽進入健康宮位，注意心血管方面的疾病。火星週末會進入疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，此時感染急性疾病的機率較高，嚴重的話甚至要動手術治療。

溝通運方面，在溝通宮位的土星與冥王星呈現合相，此時特別容易招惹口舌是非，在各種領域請謹言慎行，即便是在網路上或是社群軟體上的發言都要謹慎，有些酸民特別愛找你麻煩。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，火星週末離開工作宮位，木星在本週也脫離不良相位的影響，即將會脫離暴風圈，遠離是非，雖然目前還在收拾殘局的階段，但會開始覺得許多事雲淡風輕，感覺十分清爽。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與曖昧的對象關係明朗化，雙方有機會進入正式交往的階段，某些射手座會被意想不到的對象告白，此時會試著與對方發展看看。

本週須注意的部分：

家宅運方面，水星在家宅宮位結束退行，與海王星合相，有許多家電或是管線正在修繕狀態，居住環境一團混亂，需要花很多力氣清理家宅囤積的廢棄物。會是十分勞累的時期。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，收入目前呈現較不穩定的狀態，對於金錢的流失感到焦慮。某些射手座過去日子過得太揮霍，使得有急用時無法有足夠的存款應急。

健康運方面，本週火星尚停留在健康宮位，許多射手座有過勞的傾向，體力流失很快，感覺很勞累，這段時間依然要注意血光之災，容易發生意外傷害，並要當心感染急性疾病。

摩羯座：

整體運勢：

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，有搬家需求的摩羯座，會在此時尋求到理想的物件，找到落腳的地方。沒有搬家需求的摩羯座，家庭的紛爭終於告一段落，有些事情水落石出，還你一個公道。

旅遊運方面，水星在旅遊宮位結束逆行，並與海王星合相，延宕已久的旅行計劃終於可以成行，本週金星會進入旅遊宮位，會有較多預算訂較好的住宿，同時會招到合得來的旅伴一起去出去玩。

本週須注意的部分：

溝通運方面，水星在溝通宮位結束逆行，並與海王星合相，有些誤會雖然已經解開，還你一個清白，卻還是會有人對你產生了成見，有理說不清。與許多人溝通不良，很多事會覺得懶得再解釋了。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與進入溝通宮位的金星相位不良，與喜歡的人發生了一些誤會吵架，卻拉不下臉好好道歉，想用一些別的方式彌補，會被對方感覺你很沒誠意，道歉並不可恥，可恥的是不肯面對自己的問題。

工作運方面，火星週末進入工作宮位，休假時期會有緊急事件必須回辦公室處理，同時會有重要的案件開始動工，即將進入忙碌的階段。

水瓶座：

整體運勢：

面試運、考試運佳，太陽進入面試、考試宮位，在所有的競爭者中鶴立雞群，表現突出，很快會接獲錄取通知。任何考試都能猜題準確，成績合格機率高。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，討厭的小人會暫時遠離你的生活圈，使你覺得本週的生活十分清爽。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星在金錢宮位結束退行，並與海王星呈現合相，會開始有資金入帳，先前沒繳的帳單都能付清，但由於有些人欠你的錢一直遲遲不還，需要用較為積極的手段催討，才能把錢要回來。

感情運方面，火星週末會進入戀愛宮位，受到進入溝通宮位的金星影響，週末與喜歡的人相處時，容易不小心踩到對方的地雷，不知對方為何生氣，此時會覺得與對方溝通不良。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，水星在命宮結束退行，與海王星呈現合相，有些事情急著處理也沒用，事緩則圓，不如放慢腳步，稍作休息，等待一切水到渠成，會有好轉的跡象。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，會有重要的收益來源開始進帳，收入會在此時增加。某些雙魚座會被老闆加薪，雖然幅度不算高，但也不無小補。

感情運方面，金星進入命宮，桃花在此時盛開，週遭會有許多人對你表示好感，甚至會被告白。但由於金星受到火星的影響，此時也要特別當心被爛桃花纏上。

本週須注意的部分：

交通運方面，本週火星持續停留在交通宮位，依然要特別注意交通安全，駕駛車輛要當心行車糾紛，同時容易被開罰單，交通工具常常故障拋錨，需要維修，搭乘大眾運輸工具容易坐錯車、坐過站。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，有些事件的發生，正教育著你怎麼去選擇朋友，或是教育著你怎麼正視自己的缺點，讓週遭的人信任著你。

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