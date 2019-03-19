梧桐塔羅占卜：目前我有哪些缺點呢？

2019-03-19 10:55 聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供



提到缺點彷彿每個人的黑暗面

在梧桐心中缺點很主觀

因人而異，沒有標準答案

快來看一下你有什麼缺點吧！

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

首先讓自己心靈平靜下來，從四張牌中挑選一張，以直覺第一有感覺的牌為主。

NO.1

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選中這張牌的朋友，檢視一下自己近期是不是有定性不足、虛榮的心態！此牌亦有「選擇」的意思，可這種選擇是不安於現況的選擇，達到目標或是擁有了某個事物之後馬上觀望其他事物的狀態，容易讓人覺得你定性不足，一直變動動感覺，甚至有種學人精的感覺，別人做什麼你也跟著做什麼，完全不思考這件事情是不是自己想要的，單純的跟風而已，好好思考一下別讓缺點被放大了！

NO.2

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近期的你怎麼了？怎麼變得如此悲觀，梧桐相信原本的你是很樂觀開朗的人，只是被現實搞得烏煙瘴氣，把你的樂觀遮蔽住了，因此你近期的缺點就是過份悲觀了！你把所有的事情都朝壞的方向想，理所當然許多事情都被影響了，有聽過吸引力法則嗎？當你充斥著悲觀的想法，吸引到的自然都是糟糕的事情，惡性循環，對自己毫無幫助啊！反之，樂觀一點，好運自然被自己招回來囉！加油！提醒自己別被情緒勒索了。

NO.3

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梧桐提醒你最近要多嘗試以不同的角度思考事情，梧桐之所以這麼提醒你是此牌有執著之意，換而言之就是固執的意思，甚至你的固執有些過頭了，太死板、不懂變通，你會發現許多事情，其他人不在找你討論，你變成最後才知道結果的人，變成被告知的那一方，只因為他人覺得你固執不好溝通，所幸就跳過你了，如果不想以上的事情發生，務必多站在對方的角度思考，讓自己的想法活化一些喔！

NO.4

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說真的目前對你而言沒有什麼太大的缺點啊！硬要挑問題點就是安於現狀吧！覺得過得安穩就挺幸福的，無可挑剔，如果你的內心是匹野馬，這樣的安逸可是無法令你滿意啊！梧桐建議你就當作近期稍作休息，休息是為了走更長遠的路，不必無時無刻逼得自己懸樑刺股，機器都需要休息了何況是人呢？休息完提起幹勁沖一波，再造人生巔峰！