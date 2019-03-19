其實財帛宮並沒有你想像的那麼重要！影響一生財富的三個宮位

2019-03-19 09:35 聯合新聞網 普羅米修士



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「劃然長嘯，草木震動，山鳴谷應，風起水湧」 -蘇軾《後赤壁賦》

如果要形容從去年下半年開始，選舉議題以及南臺灣網紅市長所帶起來的「熱議」，《後赤壁賦》中的這十六個字應該是非常貼切及到位。

再者，如果將最後四個字改為「風生水起」，那就更符合其「經濟100分」、「全力拚經濟」的政治訴求。

另一個明顯的例子就是: 在命理的課堂上，只要談論的是與賺錢或財富有關的議題，整個教室的氣氛就活絡了起來；各種觀點與經驗之談此起彼落，有時甚至欲罷不能。

就連朋友之間的閒談也不乏類似的需求: 「別再講人生大道理了! 你可不可多說點跟賺錢、有錢相關的這種『接地氣』的主題? 」

看來，想要有錢應該才是當下的「全民共識」吧!

不過，紫微十二宮的每一個宮位都與"人生"的關係密不可分；「談錢 = 接地氣」的說法 (談其它的宮位或主題就是「打高空」?)，不正反映出「錢非萬能，但沒有錢卻萬萬不能」的心態嗎?

祿入三宮，財運亨通

被過分期待的財帛宮

以望文生義的角度來看紫微命盤，決定是否有錢、能不能擁有財富的「頭號戰將」，非財帛宮莫屬。(否則它為什麼要叫做財帛宮?)

這樣的說法只對了一半。(或是三分之一?)

財帛宮代表的是坐命者的理財觀念與能力以及求財、用錢的態度，也可以說是對於財務處理與運用的能力。理財觀念好與理財能力強，當然有著較高的機率會比較有錢。

但是，你一定聽過「巧婦難為無米之炊」吧?

財帛宮好的人就像是巧婦，必須要有食材的供給，巧婦才能做出像樣的好料理。無米可炊、無財可理，再怎麼有能力也只有望財(廚)興嘆的份。

隱身於叢山峻嶺的福德宮

而位在財帛宮對宮的福德宮，主要顯示坐命者的精神享受，以及主導思想、情緒，但是另一個重要的代表意義則是「來財之源」。

如果我們以華人社會最常引用的「水為財」譬喻來看待，財帛宮代表著對河流(水為財)的治理與管理的能力，福德宮則代表著河川的源頭(來財之源)。

河川的源頭水量豐沛，河川才比較不會乾涸。再配合良好的治水及管理能力，就可以期待有源源不絕的水可以使用。

如果河川的源頭水量並不豐沛，時有時無，甚或根本看不到水的蹤影，此時再怎麼好的治水與管理能力，也派不上用場。

不識廬山真面目的田宅宮

一般人對於田宅宮的認知是坐命者對於不動產的求取或運用態度，當然也代表著家中的運勢好壞。但是田宅宮更深一層的涵義，卻是藏財之所，也叫「庫位」，簡單地講就是人生的財庫。

既然叫做「庫」，自然帶有儲存與保護的意涵。銀行中有重重保護、戒備森嚴的金庫，而人生的財庫也存著坐命者辛苦打拼而取得的資產。人生財庫的旺弱，也會影響坐命者實質的生活與精神。

因此福德宮、財帛宮與田宅宮三者的關係，就好像一般人家中的自來水系統。福德宮代表的是水源(通常是河川上游的水庫)，經過了淨水場的過濾、消毒以及輸送系統(財帛宮的處理能力)，最後送到了用戶的水塔(田宅宮)作為用水的儲存。

家中的水塔有儲水時，才能在打開水龍頭時立刻有水可用。當水源的水不足時，流入家中水塔的水量就會受到限制；此時就要節約用水，否則就會面臨無水可用的窘境。

一般來說，化祿或是祿存進入了上述的三個宮位，對於坐命者財富的取得與累積都有一定程度的幫助。進入了福德宮，水源(水庫)的規模就會比較大；進入了財帛宮，輸送的過程中水的耗損就會比較少；進入了田宅宮，家中水塔的容量就會大一些。但是助益的大小，則要看化祿主星的性質以及與祿存搭配的主星而定。

人生有限公司的獲利能力

如果由「每一個人就是代表一家公司」(人生有限公司)的觀點來看待個人的財富，那麼公司的獲利多寡(Net Profit)也可以說明上述三個宮位彼此的關聯性。

福德宮所代表的是營收(Revenue)，因此理論上來說，營收愈高愈好，營收的來源愈多愈好。這也符合了先前福德宮所代表的「來財之源」的涵義。

財帛宮代表了成本(Cost)的管控能力、花錢的態度及錢財的運用能力；因此，成本(或是耗損)要愈少愈好。而錢財的運用能力強，則有機會增加更多的營收；錢財的運用能力弱，則有可能讓耗損增加。

而田宅宮的蓄積則代表獲利，也就是營收扣除了所有成本之後的結餘。

就像各行各業的公司一般，有些公司營收高但是獲利低，有些公司營收雖然不高但是獲利很高，當然也有營收及獲利都不高的公司。每一個公司的狀況不盡相同，也考驗著執行長(坐命者)的經營能力。

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從某種角度來看，田宅宮有點像是一個被動的結果。因為要讓獲利增加只有兩個選擇: 不是增加營收，就是降低成本(耗損)。

既然決定獲利的因素只有兩個: 那麼到底是福德宮好(營收)比較重要，還是財帛宮好(管控能力)比較重要?

假設A公司的營收是300萬(福德宮的能力)，但是管控能力很強，成本(耗損)只有100萬(財帛宮的能力)，最後獲利則是200萬。

另一個B公司的營收是1000萬(福德宮的能力)，遠高於A公司；但是管控能力較差，成本(耗損)有500萬(財帛宮的能力)，最後獲利則是500萬。

雖然B公司的管控能力較差(也就是財帛宮較弱)，但是最後獲利的規模還是優於管控能力較佳(也就是財帛宮較強)的A公司。

其實，這也類似在評量一家公司的獲利能力較佳，還是管控能力較佳? 如果無法開源，就只好努力節流。

假設資源有限，只能讓一個宮位的能力較強的情況下，福德宮強會比財帛宮強要來得有用。因此，也有了「外行看財帛，內行看福德」的說法。畢竟，財帛宮好並不是獲得財富的保證。

非關棒球: 兩好一壞、一好兩壞的因應策略

既然一生財富的運勢與福德、財帛、田宅三個宮位有關，在資源(也就是吉星或是較好的組合)有限的情況下，這三個宮位也就有好(強)與不好(弱、不理想)的各種組合。

比較極端的組合，當然是三個宮位都很強。先不論發生機率的高低，資源過度集中在財富的取得與自身享受有關的宮位，煞星或是不好的組合必然有較高的機率落在與"人"有關的宮位， 難保不會發生「窮得只剩下錢」的情況。

另一個極端的組合，就是三個宮位都很弱。從另一個角度來看: 或許財富的追求並不是坐命者人生的目標或是強項，但也就可以毫無懸念，努力追求人生的其他目標。

兩好一壞

* 福德宮強、財帛宮強、田宅宮弱

雖然看起來財富的運勢相當不錯，求財的能力也很強，但是「水塔」結構不夠穩固，而影響了蓄水能力。也極有可能在「水塔」中有裂縫，而不斷地消耗儲水，因此風險控管就相對地重要了。

* 福德宮強、財帛宮弱、田宅宮強

或許這是另一種令人欽羨的組合: 不用精打細算、量入為出，開源重於節流。

* 福德宮弱、財帛宮強、田宅宮強

意味著坐命者必須省吃節用，以極佳的理財能力來面對財源不豐，但終將能勤儉致富。

一好兩壞

* 福德宮強、財帛宮弱、田宅宮弱

面對這種情況，只有一句話: 「賺錢的速度，永遠比不上花錢的速度!」或是「花的總比賺得多!」。或許坐命者應該將「未雨綢繆」奉為座右銘吧!

* 福德宮弱、財帛宮弱、田宅宮強

也是辛苦一族，完全是靠一點一滴地慢慢累積，逐步築基而終有財富。

* 福德宮弱、財帛宮強、田宅宮弱

比較像是「點鈔機」- 經過手中的錢雖多，但是留下來的並不多(因為錢都是別人的!)。坐命者或許應該檢討一下，自己對於錢財的運用及掌握是否有盲點? 或是賺小錢、花大錢?

是財庫還是財箍?

本命盤中各宮的旺與弱，代表的是坐命者一生的概況。某個宮位好，並不意味著坐命當事者在出生時就立即擁有該宮的好處與榮景；而是在行運過程的適當時機，方能打下良好的基礎。

而某個宮位不佳，並不意味著該宮此生就永無翻身之日；還是有機會在行運的過程中，把握運勢與時機扭轉頹勢。只是仍要提醒自己注意某些追求財富上的盲點:

福德宮弱戒在貪多，財帛宮弱戒在投機，田宅宮弱要注意風險。

另一方面，許多命理的論述，其實反映出華人社會固有的價值觀。而「田宅宮代表人生的庫位(財庫)」以及「有土斯有財」堪稱這種價值觀的代表。而這種價值觀也深深地影響了華人的人生目標、人生價值和取捨。

命盤中財豐庫足，固然值得高興；但是人生的資產，並不是只有財富。每一種人生資產的獲得都有它的成本與意義。或許我們該思考的是: 多樣而豐富的人生資產(工作、親密關係、人際關係、嗜好與興趣等等)，是否會讓我們的人生更有意義，活得更快樂?

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