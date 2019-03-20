每日星座運勢／水瓶萬事俱備待行動 樂觀面對工作

2019-03-20 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-20

牡羊座

風平浪靜的一天。

整體運：★★☆☆☆

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

在與異性接觸時，別忘了把你的熱情傳播出去，讓對方感受到你的真心，就不難邂逅愛情！

事業運：★★☆☆☆

容易被許多瑣事糾纏著，別給自己太大的壓力，多向同事、上司求助。

財運：★★★☆☆

財運不穩定期，收入不如預期的好。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠

開運方位：東南方向

金牛座

今天是儲備能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適宜交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

愛情運：★★★☆☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★☆

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★★★☆

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：西北方向

雙子座

有志者事竟成。

整體運：★★★☆☆

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

財運：★★★☆☆

看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

心情開朗，看什麼都覺得順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

今日你輕而易舉就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外與驚喜。如果能夠欲擒故縱，成功的速度會更快。

事業運：★★★★☆

顯得比較成熟穩重，工作上的事情都能辦得穩當完善。

財運：★★★★☆

今天你在賭場上敢於下大注，在氣勢上輕易就贏過賭友。如果能夠記得見好就收這個原則，可以保住勝利的果實。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00檸檬綠

開運方位：西南方向

獅子座

行動力不足的一天，適合腦力勞動。

整體運：★★☆☆☆

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

事業運：★★☆☆☆

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

財運：★★★☆☆

想省錢呢，就要少吃喝玩樂。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

處女座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

心情不好時，千萬別把壞脾氣發洩在情人身上，小心對方受不了你而躲著你唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，問題特別多，是個壓力重重的一天，尤其是對上司溝通時要謹言慎行，不要一意孤行，聽話點問題就少一點。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，破財倒楣事情多多，金錢上保守為宜，破財時宜想想破財消災，不要太在意。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00葡萄紫

開運方位：正北方向

天秤座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

適合約會。朋友，別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

事業運：★★★★☆

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠

開運方位：正東方向

天蠍座

要做一個嚴格守時的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，積極性逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00祖母綠

開運方位：東南方向

射手座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！

事業運：★★☆☆☆

處事態度及應變能力十分重要，有機會與自己事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。

財運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

摩羯座

今天要有花些小錢的準備。

整體運：★★☆☆☆

換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★★★☆☆

你在沉思的時候最有魅力，也吸引了不少異性，但冷冷的態度卻讓異性不敢進一步靠近。

事業運：★★☆☆☆

心境不太平穩，很容易從負面的角度思考問題，建議你對於捕風捉影的事別太在意才好。

財運：★★☆☆☆

出手大方，小心因幫助朋友而損失錢財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00芥末黃

開運方位：正北方向

水瓶座

萬事俱備，只待行動。

整體運：★★★★★

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶間有更多的話題可談；收集好的項目資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

愛情運：★★★★☆

異性緣很棒喔，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助！

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天會是美好的一天喔！

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋囉！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00大理石灰

開運方位：東南方向

雙魚座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

經常與另一半單獨約會讓你感覺有點悶，安排Party可激起你的熱情，夫妻感情升溫！

事業運：★★★★☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，讓你體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00羽絨白

開運方位：正南方向





