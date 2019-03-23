每日星座運勢／天秤貴人運旺得協助 業務創好績效

2019-03-23 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-23

牡羊座

過開心的一天。

整體運：★★★☆☆

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

愛情運：★★★★☆

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

事業運：★★★☆☆

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

財運：★★★☆☆

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00墨玉綠

開運方位：正東方向

金牛座

與人交往能夠和睦相處。

整體運：★★★★☆

你將會表現得感情豐富，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀上三五個好友開一個家庭聚會，能夠緩解不少精神壓力。

愛情運：★★★★☆

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

事業運：★★★☆☆

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00碧空藍

開運方位：西北方向

雙子座

外出機會多，感受豐富多采的生活。

整體運：★★★☆☆

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的談資。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

事業運：★★☆☆☆

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

財運：★★★☆☆

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00芥末黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★☆

單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人能感受到激情與歡樂，浪漫、甜蜜的滋味讓你激動不已，想結婚的念頭強烈。

事業運：★★★★☆

運勢佳，無憂無慮，做起事來也感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。

財運：★★★☆☆

莫讓貪念作祟而去貪污或逃漏稅，否則恐因財而引來官司是非。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00白鋼銀

開運方位：東南方向

獅子座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

事業運：★★★☆☆

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

財運：★★★☆☆

投資上避免盲目主義傾向。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00琉璃銀

開運方位：正南方向

處女座

有機會一展才華，進財機率高。

整體運：★★★★☆

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

愛情運：★★★★☆

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

事業運：★★★☆☆

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

財運：★★★★☆

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00祖母綠

開運方位：正南方向

天秤座

神清氣爽的日子。

整體運：★★★★★

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢。戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★★☆

做事情很有方向感，一旦明確了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

天蠍座

相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收獲。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的信息。

愛情運：★★★★☆

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★★

名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

財運：★★★★★

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。特別是有小小的賭運，但宜見好就收！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

射手座

開心、團圓的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

愛情運：★★★★☆

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

事業運：★★★☆☆

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

財運：★★★☆☆

錢財會在你不經意時流失。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

摩羯座

別太拘泥於自己的異想空間。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

事業運：★★☆☆☆

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00石榴紅

開運方位：正西方向

水瓶座

相信自己的判斷。

整體運：★★★☆☆

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

事業運：★★★☆☆

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

財運：★★★☆☆

財運不強，少有大財入帳，但也餓不死。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00羽絨白

開運方位：正西方向

雙魚座

要做一個嚴格守時的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性交往時，多微笑能給你帶來好運；已婚者在工作上容易得到另一半的幫助。

事業運：★★★☆☆

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

財運：★★☆☆☆

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：東北方向





