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每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-03-22

牡羊座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。

財運：★★★☆☆

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：西南方向

金牛座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

事業運：★★★☆☆

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內，否則會搞得一身烏煙瘴氣。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00芒果黃

開運方位：正西方向

雙子座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★★★★☆

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

財運：★★★☆☆

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00水鑽藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

愛要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作中礙於情面而不能把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

愛情運：★★★★☆

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他同事！

財運：★★★☆☆

出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00深茄紫

開運方位：正南方向

獅子座

如何處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同而難以進行。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

愛情運：★★★☆☆

多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息最好經過求證再吸收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00石榴紅

開運方位：西南方向

處女座

出門會有不順。

整體運：★★★☆☆

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

愛情運：★★★☆☆

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

事業運：★★★★☆

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到上司賞識的機率大增。

財運：★★☆☆☆

容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00艷棗紅

開運方位：正西方向

天秤座

今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

整體運：★★☆☆☆

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

財運：★★☆☆☆

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00芒果黃

開運方位：東北方向

天蠍座

即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報導反而有收獲；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假比較好。

愛情運：★★☆☆☆

看上對方了嗎？今天還不是告白的時機，多觀察一段日子，確認自己的心態後再作決定吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤，所以不宜在今日做出重大的決策！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心，稍有不慎後續麻煩會跟著來！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00遠洋藍

開運方位：西北方向

射手座

注意調節精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！

事業運：★★☆☆☆

待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

摩羯座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生易對知識衍生出的問題感到困擾，可獲得解答後理解力加深。戀愛中的人渴望獲得戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子。有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★★☆

面對機會和挑戰時，別猶豫不決喔，你的對手可等著乘虛而入呢！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆地犒賞自己，享受一番！財富的獲得需要費點腦力與心力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：東北方向

水瓶座

今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子。有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★★☆

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00芥末黃

開運方位：西南方向

雙魚座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮的感覺立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊的大多數人更快完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

財運：★★★☆☆

財運普通，進財的機會不多。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00辣椒紅

開運方位：正南方向



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