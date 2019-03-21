每日星座運勢／處女靈感不斷的一天 適合開發財源

2019-03-21 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-03-21

牡羊座

無奈與追求共存，思想在鬥爭。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得影響你的事業，反倒是不注意休息卻會使你失去健康。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

事業運：★★★☆☆

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

財運：★★★★☆

運勢頗佳，所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00竹葉青

開運方位：西北方向

金牛座

普普通通的一天，趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，查找出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情上可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

事業運：★★★☆☆

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

財運：★★★☆☆

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00檸檬綠

開運方位：正西方向

雙子座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。

事業運：★★★☆☆

任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心也會重一點，所以不要輕易嘗試高風險的金錢遊戲。破財時看開一點。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00鈦晶金

開運方位：正北方向

巨蟹座

整體運勢欠佳。

整體運：★☆☆☆☆

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

愛情運：★★☆☆☆

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，會有小狀況發生，必須用冷靜的頭腦來應對，對於突發狀況不要不耐煩喔！

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，別碰觸金錢遊戲，免得搞得不得安寧，也不宜購物，因為容易買到令人生氣的瑕疵品。破財時得看開一點唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

獅子座

情緒起伏大，內心煩亂。

整體運：★★☆☆☆

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

愛情運：★★☆☆☆

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

事業運：★★☆☆☆

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

財運：★★★☆☆

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00橄欖綠

開運方位：正東方向

處女座

靈感不斷的一天，值得期待更優異的表現。

整體運：★★★★★

感情豐富，易有突發奇想。已婚者會得到另一半的支持與肯定，不妨多製造浪漫情境，共享從未有過的體驗。工作得心應手，容易因提出具建設性的構想而獲得重用。手氣佳，經過投注站時，不妨買一、兩注樂透，中獎機率高。

愛情運：★★★★☆

感情生活很豐富呢，很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★★

今日事業上有坐享其成、事半功倍的機會，可以稱得上是一帆風順的一天唷！

財運：★★★★☆

適合開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00香吉士黃

開運方位：正東方向

天秤座

平靜的一天，知足則易感到愜意。

整體運：★★★★☆

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少，不過可別玩過頭哦！

愛情運：★★★★☆

適合戀愛的日子。只要三言兩語就能激起兩人愛的火花；此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢走俏，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好！

事業運：★★★★☆

有強烈的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00艷棗紅

開運方位：東北方向

射手座

愛情度過冰凍期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始解凍，已冷的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走走吧，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，因而影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子。還等什麼？要等他主動，花兒都謝了。加油！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，可依舊是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，容易有意外收穫哦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00翡翠綠

開運方位：西北方向

摩羯座

運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。

整體運：★★☆☆☆

感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為考察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★★☆☆☆

很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，求財不易。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00竹葉青

開運方位：正東方向

水瓶座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友們請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，會有小狀況發生，必須用冷靜的頭腦來應對，對於突發狀況不要不耐煩喔！

財運：★★★☆☆

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00碧空藍

開運方位：西北方向

雙魚座

遇到問題越早解決越好。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

事業運：★★☆☆☆

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

財運：★★★☆☆

花錢如流水，但很開心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00夕陽橙

開運方位：西南方向





