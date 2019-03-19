每日星座運勢／金牛求婚成功機率高 工作效率頗高

2019-03-19 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-19

牡羊座

情緒不好也不要表露出來。

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

喜歡亂亂跑的一天，容易忽略對方的感受喔！

事業運：★★★★☆

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00古銅青

開運方位：正西方向

金牛座

收穫豐厚。

整體運：★★★★★

正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力！

事業運：★★★★★

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外，還有機會得到禮物或金錢援助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

雙子座

易有挫折感，工作中難求平衡。

整體運：★☆☆☆☆

財運較普通，必要時應積極爭取自己的勞動所得。工作不是那麼順利，因得失而苦惱，與你同病相憐的患難之交，成為今天收獲的意外財富。愛情運相對較好，內心鬱悶者不妨找另一半談談，讓內心的積雪徹底融化。

愛情運：★★☆☆☆

有異性主動靠近，但你顯得不太耐煩，小心因此而影響桃花運。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運有如烏雲罩頂，宜採取謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！

財運：★☆☆☆☆

沒有財運的一天，特別容易因為迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者工作時要更謹慎小心喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00古銅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

自信能增加個人魅力，促使愛情運提升。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

財運：★★★☆☆

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲K出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00葡萄紫

開運方位：東北方向

處女座

有時不妨讓自己的想法再單純點。

整體運：★★☆☆☆

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★★★☆☆

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

天秤座

爭取主動才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有此等好運。

愛情運：★★★★☆

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實。清閒反而會讓你無所適從。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

天蠍座

容易出錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

所有的事情認真查核後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合同，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識新的異性朋友，單身者有喜歡的對象，不妨深入交往，加深彼此的瞭解！

事業運：★★☆☆☆

看問題過於理想化，工作中隱藏的問題將逐漸浮出水面，特別是企劃案，疏漏較多，需耐心修正。

財運：★★☆☆☆

財運波動性頗強，愈是有錢的人財務波動性愈大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00香吉士黃

開運方位：正東方向

射手座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

事業運：★★☆☆☆

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

財運：★★☆☆☆

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00水晶紫

開運方位：正南方向

摩羯座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

財運：★★★★☆

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00玉髓紅

開運方位：東南方向

水瓶座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂充實的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持，人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00深茄紫

開運方位：正西方向

雙魚座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠

開運方位：正南方向





