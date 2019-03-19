親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／金牛求婚成功機率高 工作效率頗高

2019-03-19 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-03-19

牡羊座

情緒不好也不要表露出來。

整體運：★★★★☆

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

愛情運：★★★☆☆

喜歡亂亂跑的一天，容易忽略對方的感受喔！

事業運：★★★★☆

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00古銅青

開運方位：正西方向

金牛座

收穫豐厚。

整體運：★★★★★

正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力！

事業運：★★★★★

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外，還有機會得到禮物或金錢援助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

雙子座

易有挫折感，工作中難求平衡。

整體運：★☆☆☆☆

財運較普通，必要時應積極爭取自己的勞動所得。工作不是那麼順利，因得失而苦惱，與你同病相憐的患難之交，成為今天收獲的意外財富。愛情運相對較好，內心鬱悶者不妨找另一半談談，讓內心的積雪徹底融化。

愛情運：★★☆☆☆

有異性主動靠近，但你顯得不太耐煩，小心因此而影響桃花運。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運有如烏雲罩頂，宜採取謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！

財運：★☆☆☆☆

沒有財運的一天，特別容易因為迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者工作時要更謹慎小心喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00古銅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

自信能增加個人魅力，促使愛情運提升。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

財運：★★★☆☆

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲K出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00葡萄紫

開運方位：東北方向

處女座

有時不妨讓自己的想法再單純點。

整體運：★★☆☆☆

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★★★☆☆

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

天秤座

爭取主動才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有此等好運。

愛情運：★★★★☆

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實。清閒反而會讓你無所適從。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

天蠍座

容易出錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

所有的事情認真查核後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合同，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識新的異性朋友，單身者有喜歡的對象，不妨深入交往，加深彼此的瞭解！

事業運：★★☆☆☆

看問題過於理想化，工作中隱藏的問題將逐漸浮出水面，特別是企劃案，疏漏較多，需耐心修正。

財運：★★☆☆☆

財運波動性頗強，愈是有錢的人財務波動性愈大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00香吉士黃

開運方位：正東方向

射手座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

事業運：★★☆☆☆

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

財運：★★☆☆☆

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00水晶紫

開運方位：正南方向

摩羯座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

財運：★★★★☆

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00玉髓紅

開運方位：東南方向

水瓶座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂充實的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持，人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00深茄紫

開運方位：正西方向

雙魚座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠

開運方位：正南方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

【塔羅】最近想跳槽？抽牌測你會遇上哪些問題

2019-03-18 10:00

唐綺陽星座運勢週報：魔羯接收桃花訊號 射手蠟燭兩頭燒

2019-03-18 07:00

殺破狼周運勢／雙子重要貴人出現 天蠍財庫大量進帳

2019-03-17 00:00

雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦

2019-03-15 20:18

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

就是不想被束縛！最享受單身幸福TOP3 你上榜了嗎？

2019-03-06 11:46

拒絕長大的精靈 雙星組合 - 天同太陰

2019-03-05 11:07

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44
看更多

熱門文章

影／神奇！8旬老婦後仰摔倒 駝背不藥而癒

2019-03-18 19:31

郭董高鐵上開心合照 卻可能「害正妹服務員受罰」

2019-03-18 10:27

健保砍藥價、廠商指不敷成本 「百憂解」將退出台灣

2019-03-18 12:35

長榮、立榮航空調整桃機截止報到時間 為起飛前一小時

2019-03-18 18:03

少吃為什麼還是「瘦不了」？營養師解密：因為沒減醣

2019-03-18 13:07

本周天氣變化劇烈 彭啟明：周四30度、周五溫度腰斬

2019-03-18 07:34

最狂小七聯名店3店齊開 瑪莎拉蒂超跑買不起也要喝杯咖啡朝聖打卡

2019-03-18 09:30

「百憂解」原廠藥陸續退出 藥師指原因有兩個

2019-03-18 17:15

開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元

2019-03-18 10:18

退休女護理師頭暈3年 原來是知覺性頭暈

2019-03-18 10:52

他分享「50年代」衛生紙 網友驚：擦了不會破皮？

2019-03-18 17:13

士林人的回憶 經營25年「學姊冰店」驚傳收攤

2019-03-17 17:10

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

2019-03-18 22:02

【塔羅】最近想跳槽？抽牌測你會遇上哪些問題

2019-03-18 10:00

陳吉仲：今天下午開始 鳳梨產地價格會上漲

2019-03-18 13:33

北捷百億運量倒數3千萬人次 北車超旺二度上榜

2019-03-18 21:02

柯文哲挺Uber 計程車聯盟怒：掩護小三嗆正宮

2019-03-18 16:57

唐綺陽星座運勢週報：魔羯接收桃花訊號 射手蠟燭兩頭燒

2019-03-18 07:00

百憂解退出台灣 醫師憂強迫症患者無藥可用

2019-03-18 14:09

中風治療三個多月 陳冲：我的命是撿來的 現在很感恩見到誰都開心

2019-03-18 15:48

吳德榮：周五、六乍暖還寒 有明顯降雨

2019-03-18 07:46

研究顯示：代謝症候群 竟與憂鬱症相關

2019-03-18 13:40

百憂解退出台灣市場 醫學會：抗憂鬱劑切勿說停就停

2019-03-18 17:45

影／別讓小痣出大事！這款機器人助你判斷有無癌化

2019-03-18 16:17

【父母心情】古家榕／古怪公主

2019-03-18 06:00

台鐵35年老車票大改版 橫式變直式

2019-03-18 13:26

【我見我思】五毛／幸福是別人手中的氣球

2019-03-18 06:00

女同事每月請生理假遭酸 他嗆：確定不是裝出來的？

2019-03-18 16:08

數位螢幕傷眼？ 醫師：藍光非主因

2019-03-18 19:40

百憂解退出台灣市場 身心科醫師：選擇多應不影響

2019-03-18 12:57

退休外科醫生尿滴滴落 就醫發現攝護腺癌

2019-03-18 10:25

全聯We Sweet抹茶季來了！15款甜點3月22日登場

2019-03-18 20:10

護腎八守則 讓您擁有健康腎臟

2019-03-18 13:44

四大理由來勸敗！入手OMEGA全新限量超霸計時碼表的必要性

2019-03-18 13:35

微弱鋒面通過 中部以北降雨機率增氣溫略回升

2019-03-18 05:50

【懷舊之情】邱傑／五西511

2019-03-18 06:00

高醫附醫抗肝癌 送篩檢進高屏偏鄉

2019-03-18 00:45

葉黃素集資專案惹議 「美的好朋友」致歉並退款

2019-03-18 21:20

台灣電子書市終萌芽 五大困境待突破

2019-03-18 13:45

如同慢性病 台灣94歲愛滋爺爺持續用藥降低病毒

2019-03-18 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top