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雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦

2019-03-15 20:18聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

每個人都有自己的專屬天賦，這就像是上天特別安裝在每個人身上的某種能力。這種能力能夠讓人立足於一方，而在大家各自發揮不同天賦之下，便呈現出了我們這個花花大千世界。你知道自己有什麼天賦嗎？它能為你帶來什麼收穫？天賦儘管潛力無窮，卻要用對地方才發揮得出來。科技紫微網現在就為你盤點你的內建驚人天賦！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

天賦：敢衝敢做的冒險家

勇氣與活力滿檔，是老天給予牡羊的天賦。為了達成夢想，牡羊永遠燃燒著熱情，是敢衝敢做的冒險家。不管前方有多少險阻，羊兒都能越挫越勇，因此相當適合開疆闢土、在新領域成為先驅、或擔任第一線工作，像是：銷售人員、保險業務、市場開發、業務拓展、軍警人員等。

　

金牛座

天賦：金錢與美感的探測器

個性溫和、遇事沉著、對於金錢與美好的事物高度敏感，是金牛與生俱來的天賦。因此，理財方面的工作，或是與美感、美食相關的工作，都能讓金牛大展身手。適合工作：廚師、美食評論家、服裝設計師、理財專家、保險從業人員。

　

雙子座

天賦：收集與傳遞訊息高手

上天給予雙子座非常優渥的天賦。他們不但創意十足、幽默風趣，凡事抱持好奇心，更有絕佳的表演天分，因此社交魅力十足，是交際場上的風雲人物。又在收集與傳遞訊息方面相當有一手，很適合從事與新聞傳播、講師、演說家、行銷相關方面的工作。

　

巨蟹座

天賦：善於洞察人心的感知者

擁有細膩情感、喜歡帶給他人溫暖的巨蟹座，善感與貼近人心就是他們的天賦。由於特別容易感受他人情緒，他們對生活周遭人事物總是洞察細微，因此十分適合從事與人相關的工作，例如：人資、行政事務、心理諮商師、教師、個人工作室等。

　

獅子座

天賦：引領群眾的天生領袖

獅子擁有領導風範、群眾魅力，只要站在自己的舞台上，便能夠一呼百諾。上天給了他們驚人的天賦，讓他們得以靠著旺盛的企圖心，不斷朝目標前進，又能以熱情與雄心壯志掌控全局。適合的工作：老闆、政治家、主持人、公司高層、導演。

　

處女座

天賦：與生俱來的非凡智慧

要求細節、追求完美，又有與生俱來的學習力與聰明頭腦，這便是處女的天賦。他們善於分析與歸納，在處理過程中有自己的一套邏輯，因此，與研究或分析有關的工作，處女座是不二人選。適合的工作包括：分析師、研究員、藥師、品管師等。

　

天秤座

天賦：協調與美感的奉行者

天秤最驚人的天賦是絕佳的協調與溝通能力。他們能在與人交往中吸取對方經驗，內化並衍生出自己的觀點，因此總是顯得博學多聞，且強烈發散出個人魅力，這特質能吸引各種不同領域的好友。適合的工作：服務業、公關、行銷、藝術工作者、美容美髮業、服裝設計師、攝影師等。

　

天蠍座

天賦：天生內建感應器

絕頂聰明的天蠍，天生就內建第六感與直覺。他們對於人性觀察入微，可說是人性探測器；又對人生異常豁達，因此遇事格外沉著冷靜。這便是上天給予蠍子的特別天賦。適合的工作：醫師、護理人員、醫療儀器操作員、偵探、法官、藥劑師等。

　

射手座

天賦：自由奔放的分享家

自由奔放的射手，最大天賦就是那海闊天空的胸襟。朝九晚五的工作無法滿足射手那豪放不羈的心；不愛受束縛的他們，一心想要感受美好世界、以及與人結交的歡樂氣氛。適合的工作：機師、飛行員、國際貿易、導遊、作家、自由業、代購。

　

摩羯座

天賦：認真嚴謹的實踐家

認真、嚴謹、實事求是，把吃苦當作吃補，就是摩羯的驚人天賦！所謂「吃得苦中苦，方為人上人」，這句話用在摩羯是再適合也不過了。天生的毅力與決心，使他們為了達到心目中的夢想，就算遇到挫折也能咬牙撐過去，永遠認真往前走。適合的工作：法官、公務人員、高階主管、房地產人員。

　

水瓶座

天賦：創新以及源源不絕的點子

水瓶座是特立獨行的思考家，他們的腦袋光一個念頭就可以好幾千轉，每分每秒都在為自己的想像世界重組、毀棄、翻新。他們擁有取之不竭用之不盡的靈感，又能堅持保有自己的風格。適合的工作：廣告設計、創新研發、編劇、企劃。

　

雙魚座

天賦：鼓舞人心

特別愛幻想的魚兒，有顆柔軟善感的心。他們擅長敘述一些貼近人心的道理，語辭溫和卻有力，足以撼動人心，他們又擁有豐富的想像力，在現實中很容易找到特殊靈感。非常適合當藝術家、演員、詩人、畫家、美術設計等。

　

【延伸閱讀】

九星命卦，論斷你的天命與才能

你的天職是什麼？魔女透視解答

　



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