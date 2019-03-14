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順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

事業走入低谷，能否還有轉機？資歷已屆退休，還能創造事業第二春嗎？在趨勢瞬息萬變的現在，人人都考慮轉職，又擔心賭注太大。哪些人在四十歲後較有機會創造事業第二春呢？不妨跟著科技紫微網一起來看一看，四十歲後有機會創造事業第二春的前五名生肖。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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TOP1：生肖狗

穩紮穩打，大器晚成。

生肖屬狗的人年輕時事業頗為平順，沒有太大的起伏波動。看似事業難有提升之望，但是憑著長期的積累，他們卻有機會在經驗、人脈存摺都達到一個水平後，開始使事業往上攀升。且越年長，事業的契機越多，往往有機會因此創造事業第二春。所以別著急，堅持和積累是關鍵。

　

TOP2：生肖牛

勤勤懇懇，不驕不躁。

生肖屬牛者總是任勞任怨、兢兢業業。如此勤於事業，收穫多半頗豐，就算遇到低谷也能隱忍、堅持，你的一股子牛脾氣會驅使你不斷邁步向前。隨著歲月的歷練，中年以後你的事業方向將更為明確，先前的挫折不順都將化為動力，很有機會迎來事業的另一個春天。

　

TOP3：生肖虎

大起大落，後勁十足。

生肖屬虎的人事業心強、動力十足，常常在很年輕時就能創造出欣欣向榮的事業景象。然而崛起太早太快，也易急速敗落，如此起起落落，挫折不少。其實這是成長發展過程中必經之遭遇，是很好的歷練。隨著年齡增長，經驗也足了，更加懂得穩紮穩打，事業便可更上層樓。

　

TOP4：生肖猴

歷經磨練，迎來春天。

生肖屬猴者聰慧機靈，又頗有事業野心，求好心切，總不滿足於現狀。年輕時也因此常常跳來跳去，事業難以穩定。往往要經歷重大的變故或挫折，事業陷入低潮，才會讓你幡然醒悟，定下心來好好思考前程。有了這些磨練後，多能使你迎來事業的第二個春天。

　

TOP5：生肖羊

貴人加持，越變越好。

生肖屬羊的人，內歛、安靜，害怕變動，只願守著一份工作，安安穩穩度日。若非事業低潮，原地發展無望，你是很難有另外開拓彊土的鬥志的。其實，面對事業變動時可多些自信，因為你的事業貴人運旺盛，當事業好機會來敲門時可別錯過。你有機會創造事業第二春，且會越變越好。

　

遭遇事業低潮嗎？年輕時事業平平、前途無望嗎？別著急，也別害怕。「梅花香自苦寒來」，要沉得住氣，耐心累積和沉澱，經過千錘百鍊後，就有機會迎來事業發展的第二春。

　

【延伸閱讀】

紫微解讀，第二人生如何轉運？

占星鑒定，你未來的事業成就？

　



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