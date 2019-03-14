親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

誰不想發財呢？不過也只能偶爾買張彩券試試手氣罷了，當真是人人有希望，個個沒把握。想要趁著春夏好風光的時候賺一波嗎？科技紫微網就在這裡透露，今年上半年有發財吉運的生肖有哪些！還會順便告訴你重要的發財時機喔，走過路過，可別錯過！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

第一名：生肖羊

吉運財神爺會在春分前後（陽曆2019/03/21前後）和小滿前後（陽曆2019/05/21前後）來到。此時出手成功率比其他時候至少高出三成，回報也將最大化。重點是抓住靈光一現的想法，今年是否能夠賺得盆滿缽滿說不定就靠它了！

　

第二名：生肖牛

吉運財神爺會在小滿前後（陽曆2019/05/21前後）來到。財源大開，運彩、威力彩、大樂透統統都可以買起來，股票、外匯等投資也是在該出手時就出手。如果操作累了想要放鬆一下，連玩個遊戲也有望刷出高級裝備，賣個好價錢呢！

　

第三名：生肖虎

吉運財神爺會在小滿前後（陽曆2019/05/21前後）和大暑前後（陽曆2019/07/23前後）來到。由於花銷減少，手頭明顯寬裕起來。工作表現出色，將獲得意外的獎金發放，而一直想買的東西也開始大力打折促銷，會撿到大便宜。

　

第四名：生肖龍

吉運財神爺會在驚蟄前後（陽曆2019/03/06前後）來到。財源滾滾，各種偏財、正財都來光顧，連天上掉下來的橫財也表現出可愛的一面。閒暇時若玩個遊戲，手氣也不賴喔！有望刷到不錯的寶物讓你開心一下。

　

第五名：生肖鼠

吉運財神爺會在清明前後（陽曆2019/04/05前後）來到。有意外錢財入帳，如親友的贈予、過去的債務還款等，可以買你心儀已久的東西。網路抽獎的命中率也提升了，若看到機會就不要放過，就算抽中你不喜歡的產品，也可能賣個不錯的價錢喔。

　

第六名：生肖雞

吉運財神爺會在芒種前後（陽曆2019/06/06前後）來到。此時你將智慧大開，財機湧現，能因為懂得分析研究和市場規律，而找到發財機會。股票、外匯等投資，看對時機就可以出手了。

　

不在榜上的生肖也別灰心喪氣喔，行運總會有高有低，上半年不行，下半年說不定你就有翻身好財運！

　

【延伸閱讀】

財星高照？姓名看你的正偏財運

靈視50歲的你，財運越來越旺？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

偏財運科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

每日星座運勢／巨蟹好運連連受歡迎 事業遇貴人多

2019-03-14 00:00

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

唐綺陽星座運勢週報：天蠍賺多花多 雙子人氣夯

2019-03-11 07:33

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

就是不想被束縛！最享受單身幸福TOP3 你上榜了嗎？

2019-03-06 11:46

拒絕長大的精靈 雙星組合 - 天同太陰

2019-03-05 11:07

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58
看更多

熱門文章

麥當勞「2019全新甜心卡」開賣! 一整年特選黑咖啡、薯條買1送1

2019-03-13 18:17

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

全球城市生活品質排名 台北第84、維也納10連霸

2019-03-13 18:47

美的好朋友賣葉黃素被罵翻 醫師告訴你該怎麼吃

2019-03-13 20:57

鋒面通過 今下雨變涼、日夜溫差大

2019-03-14 05:10

說變就變 天氣即時預報粉專：中午前北晴南雨

2019-03-14 07:53

理科太太影片觸法？ 北衛生局：下午請經紀人說明

2019-03-14 13:24

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34

注意！這4款湯含鹽量最高 喝2碗就超標

2019-03-14 12:05

心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23

05：07台東近海規模4.6地震 最大震度5級

2019-03-14 05:27

洗臉是要洗掉什麼？來聽皮膚科醫師解答

2019-03-13 18:20

深情又霸氣！媽說不要交窮男友 她喊「我請他當員工」

2019-03-14 13:39

科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類

2019-03-13 21:57

每日星座運勢／巨蟹好運連連受歡迎 事業遇貴人多

2019-03-14 00:00

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

這些癌症篩檢不用錢還有官方認證 請別放棄權利

2019-03-13 20:28

1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06

大年初二心肌梗塞 老阿嬤鬼門關走一回喜迎96歲生日

2019-03-13 20:46

機場停機坪不足 專家：比起補助春遊政府有兩件更重要事

2019-03-13 16:50

吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31

淡北道路得再「重考」 四月底前補件

2019-03-14 00:32

兒虐頻傳孩童教室裝監視器？ 幼教團體：國際大笑話

2019-03-13 17:23

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／五月天太老了？

2019-03-14 06:00

速玲媽咪穿短裙秀逆天長腿　瘦3公斤為自己暖壽

2019-03-14 00:30

美國麥當勞推迷你甜「油條」搭配早餐咖啡

2019-03-13 18:08

增加誘因 勞部擬放寬雇用65歲以上可簽定期契約

2019-03-13 18:28

合歡山下雪了 今晚到明早交通管制

2019-03-13 19:20

理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44

巡山員今年起最多加薪7000元 約有900人受惠

2019-03-13 17:23

溫室小番茄十年來行情減半 農糧署停止設施補助

2019-03-13 20:12

【親子互動】蔡宛芳／溜滑梯和跳跳床

2019-03-14 06:00

東京櫻花3月21日開！大阪24日接力 日本櫻花最新動態

2019-03-13 18:17

國際油價大漲免驚！這個原因讓下周國內汽油僅小漲

2019-03-14 12:23

只有零下4.2度！玉山今晨下雪

2019-03-14 08:29

準備開搶衛生紙 全聯83項紙品15日起買一送一

2019-03-14 10:55

麻疹疫苗 38至48歲不全面補打

2019-03-14 00:16

不用再到日本買！TaylorMade在台開賣高爾夫球裝

2019-03-13 19:04

圖多／木村光希Kōki微服出巡寶格麗專賣店 親民作風揮手、微笑點頭通通有

2019-03-14 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top