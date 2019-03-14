春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

誰不想發財呢？不過也只能偶爾買張彩券試試手氣罷了，當真是人人有希望，個個沒把握。想要趁著春夏好風光的時候賺一波嗎？科技紫微網就在這裡透露，今年上半年有發財吉運的生肖有哪些！還會順便告訴你重要的發財時機喔，走過路過，可別錯過！

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第一名：生肖羊

吉運財神爺會在春分前後（陽曆2019/03/21前後）和小滿前後（陽曆2019/05/21前後）來到。此時出手成功率比其他時候至少高出三成，回報也將最大化。重點是抓住靈光一現的想法，今年是否能夠賺得盆滿缽滿說不定就靠它了！

第二名：生肖牛

吉運財神爺會在小滿前後（陽曆2019/05/21前後）來到。財源大開，運彩、威力彩、大樂透統統都可以買起來，股票、外匯等投資也是在該出手時就出手。如果操作累了想要放鬆一下，連玩個遊戲也有望刷出高級裝備，賣個好價錢呢！

第三名：生肖虎

吉運財神爺會在小滿前後（陽曆2019/05/21前後）和大暑前後（陽曆2019/07/23前後）來到。由於花銷減少，手頭明顯寬裕起來。工作表現出色，將獲得意外的獎金發放，而一直想買的東西也開始大力打折促銷，會撿到大便宜。

第四名：生肖龍

吉運財神爺會在驚蟄前後（陽曆2019/03/06前後）來到。財源滾滾，各種偏財、正財都來光顧，連天上掉下來的橫財也表現出可愛的一面。閒暇時若玩個遊戲，手氣也不賴喔！有望刷到不錯的寶物讓你開心一下。

第五名：生肖鼠

吉運財神爺會在清明前後（陽曆2019/04/05前後）來到。有意外錢財入帳，如親友的贈予、過去的債務還款等，可以買你心儀已久的東西。網路抽獎的命中率也提升了，若看到機會就不要放過，就算抽中你不喜歡的產品，也可能賣個不錯的價錢喔。

第六名：生肖雞

吉運財神爺會在芒種前後（陽曆2019/06/06前後）來到。此時你將智慧大開，財機湧現，能因為懂得分析研究和市場規律，而找到發財機會。股票、外匯等投資，看對時機就可以出手了。

不在榜上的生肖也別灰心喪氣喔，行運總會有高有低，上半年不行，下半年說不定你就有翻身好財運！

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