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【塔羅】最近想跳槽？抽牌測你會遇上哪些問題

2019-03-18 10:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

過完年後，你是否也已經加入了開春跳槽大軍之列，正打算謀求一個更有發展前景的工作？當然，跳槽都是有風險的，沒有人有把握百分百的成功。假如你正處在這樣的關口，想提前了解自己跳槽時可能面對的問題，那麼就讓科技紫微網為你用塔羅牌來預測一下吧！

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我跳槽時將經歷什麼問題？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選擇牌1：星星

抽到這張牌，說明你此次跳槽時很可能就找到了對眼的理想工作。在這過程中，身邊可能會出現他人的不同聲音，他們會給你一些工作方面的建議，但你要選擇相信自己。只要傾聽自己的內心，就能夠達成目標，獲得光明的未來。

　

選擇牌2：愚人

愚人這張牌表示的是，你的跳槽決定有些衝動。對於以後的事業發展方向，你並沒有做好充足的規劃。你對待工作必須更理性一些，人云亦云、憑感覺行事都是不可取的。靜下心來好好思考，找到自身的潛能，才能做出正確的決定。

　

選擇牌3：戰車

你在此次跳槽時將面臨前所未有的競爭與挑戰，但這並不就代表跳槽一定是壞的。拿出決心，勇敢面對挑戰，你將會在競爭中取得最後勝利，奪下一個好職位。記住，要盡全力一搏，切不可散漫行事。

　

選擇牌4：正義

當正義之牌出現時，便代表你在此次跳槽時將會面臨選擇，而選擇的過程並不容易；你心中的天平會搖擺不定。值得慶幸的是，在正義之牌的指引下，你會經歷內心爭鬥與仔細考量，最後做出最好的決定。雖然這過程不太輕鬆，但結果卻會讓你對未來充滿信心。

　

選擇牌5：倒吊者

這張牌預示著你在跳槽時將遇到瓶頸。先前你比較看好的公司，本以為十拿九穩，結果並沒有等來可喜的消息。求職過程完全不如預期那般順利，連新工作的上班日也出現拖延的現象。此時千萬不要急躁，學會以退為進，方能贏得更多。

　

選擇牌6：節制逆位

抽到節制逆位這張牌，說明你對自我的要求開始降低，對自己的信心和定好的短程目標也開始動搖。你一心只想著可以借助外力取得成功。然而目標不明確只會讓你感覺越來越迷惘。不要對自我產生懷疑，你需要的是不斷修正自己的腳步，不顧一切的往前衝。

　

【延伸閱讀】

換工作或創業好嗎？速批跳槽運

靈魂透視，你會陷入工作陷阱？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網塔羅牌求職

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