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小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44聯合新聞網 文／小孟

圖片來源／Stocksnap
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「春耕、夏耘、秋收、冬藏」是四季的自然法則。中國以農立國，自古以來就非常重視春耕。農民趁著春天雨水充沛時，耕土、翻田、播種、插秧。一年之計在於春，唯有做好充份準備，才能迎來豐收的一年。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，選一張牌，測2019年我的人生方向？

請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：lamblamb(Delos Tarot)




A：學習正向說話。(聖杯三正位)
A：學習正向說話。(聖杯三正位)
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A：學習正向說話。(聖杯三正位)

牌面上有三個少女，她們穿著美麗的禮服，拿著香檳酒杯齊聚一堂。

這張牌表示2019的你，要往高情商且會說話的方向邁進。當你處於無法說積極的話語時，這時不表達意見會比較好。例如：你的朋友徵詢你的意見，你便能給予正向樂觀的想法，倘若你頭腦空白、一時語塞，你可先詢問朋友的想法，然後再依樣畫葫蘆即可。小孟老師在此提醒你，正面積極的話語，較能給予支持的力量。





B：不要鑽牛角尖。(錢幣五正位)
B：不要鑽牛角尖。(錢幣五正位)
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B：不要鑽牛角尖。(錢幣五正位)

牌面上有二個乞丐，拄著拐杖步履蹣跚的，到教堂度過寒冷的下雪天。

這張牌表示2019的你，不要因為你不喜歡的東西，而責備自己或他人。例如：你剛進入新的職場，卻沒有人好好帶領你，而讓你懷疑自己是否適合這份工作，亦或內心開始產生對同事或主管的埋怨。小孟老師在此提醒你，人生不如意十之八九，有時候不順心或阻礙，其實是成長的過程，不可或缺的磨練。





C：放下負面能量。(教宗牌正位)
C：放下負面能量。(教宗牌正位)
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C：放下負面能量。(教宗牌正位)

牌面上有一個教宗，左手拿著雙十字權杖，底下有兩位求知的教徒。

這張牌表示2019的你，不要抓住挫折和憤怒不放，要學習釋放這些能量。過往受到的情傷，是否至今仍無法忘懷，甚至還在等待對方回心轉意呢？職場上的小人讓你苦不堪言，然而你是否在等待機會報仇雪恨呢？小孟老師在此提醒你，請你試著想一下，當你手上拿著滾燙的水杯時，是否會還會緊抓不放呢？





D：做改變的時候。(聖杯二正位)
D：做改變的時候。(聖杯二正位)
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D：做改變的時候。(聖杯二正位)

牌面上有一男一女，手裡拿著酒杯向對方敬酒，上方有一位小天使。

這張牌表示2019的你時，要在自我、家庭和環境上做一些改變。你需要花一些時間，重新審視一下你的生活，當你覺察到不適的狀態，表示那個區塊必須做出改變了。例如：整理居家空間、調整與父母親的相處、想改掉自身的壞習慣等等。小孟老師在此提醒你，人生沒有太多時間可以浪費。





E：從經驗中學習。(正義牌正位)
E：從經驗中學習。(正義牌正位)
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E：從經驗中學習。(正義牌正位)

牌中有一個法官，他的左手拿著一個秤子，右手拿著一把寶劍。

這張牌表示2019的你時，要學習用你的經歷克服恐懼。對於尚未找到未來方向的人，可以參考曾做過的工作，或就讀的科系協助判斷。至於不知怎麼做好目前的人，從失敗中吸取經驗教訓，再一步一步走向成功。小孟老師在此提醒你，我們所做的每一個決定，將為成為照亮未來道路的光。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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