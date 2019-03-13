親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

黃光芹夫被嗆妻比周玉蔻老 怒攻韓粉：團體命運由卑劣人決定

台鐵驗票閘門故障 大批上班族塞爆月台！台鐵：已修復

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42聯合新聞網 安妞‧星座

圖片來源／Stocksnap
圖片來源／Stocksnap
分享
經歷過去的辛勞是否讓你非常氣餒，運氣時好時壞，走到好的運氣可以讓你鴻圖大展，走到衰運就會讓你陰溝裡翻船，到了2019年到底哪幾個星座可以從谷底來個大翻身，事業成就走向光明呢?今天大衛老師就來幫各位預測看看，2019年鹹魚大翻身星座前五名！

排行榜：

第一名：牡羊座

牡羊座的朋友在2019年會有貴人照耀，做任何事情都能一帆風順，只要用心的建立自己的目標勇往直前，相信在2019可以鹹魚大翻身，工作上可以創造很大的成就，但做人還是要圓滑不可以太過衝動，三思而後行的態度還是要繼續保持，這樣在2019年就能保持良好的戰力，也能做出亮眼的成績，貴人給你的幫助十分給力，可以讓你在工作上事半功倍，你也能感覺到自己的心裡有一股很強的爆發力'翻身指數90分。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的朋友，在2019年會有非常好的運氣，對於做事情可以突破萬難，加上平常做人圓滑，人緣極好，大家都會想要幫助巨蟹座，所以巨蟹座在2019年可以得到眾多貴人的幫助，遇到困難都可以逢凶化吉，鹹魚大翻身機率很高，巨蟹座的朋友們可以好好把握這今年的好時機，好好衝刺自己的事業，如果不知道自己想要的方向，建議可以多多嘗試，藉由體驗的過程中找到人生志向，目標確定好就持續投入，一定可以讓自己邁入更大的成功，翻身指數83分。

第三名：天秤座

天秤座的朋友，2019年會有不錯的好運氣，你們的能力與人緣都會有很大的進步，困難的事情不要害怕，你們可以慢慢克服困難走向勝利，只要堅持自己的理想不要輕易放棄自己的目標，你將可以看到你努力付出的成果，鹹魚大翻身的機會很大，如果有想要突破自己，可以認真經營自己，上課與進修會是你不錯的選擇，這些計畫都可以讓你有很大的成長，結果一定會有不同的感受，翻身指數80分。

第四名：雙子座

雙子座的朋友在2019年，你將會有更多的新點子和創新力，在工作上的表現會有許多突破性的發展，你的做事效率提高，更可以得到老闆的肯定，在新的一年可以讓自己鹹魚大翻身，過去的努力都會是非常值得的，不要害怕自己的付出沒有回報，認真努力的勇敢面對挑戰就對了，堅持自己的理想，你會發現你的收穫會越來越多，你也會越來越有信心，翻身指數75分。

第五名：射手座

射手座的朋友，在2019年財運亨通，你的可以得到財神的眷顧，投資理財可以得到亮眼的成績，過去套牢的物件今年可以得到很大的解套，如果是做又業績相關工作的朋友，今年也可以遇到很好的客戶，客戶會幫你介紹客人案子給你，讓你在職場上可以收穫滿滿，可以說是財源滾滾來，想要提升自己經濟的好機會，可要好好抓住了，鹹魚翻身的機會很大，只要認真投入，今年會是進步最多的一年，翻身指數70分。

文／清水孟國際塔羅連鎖占卜師（大衛老師）

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

星座經濟財運職場

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／天秤笑容拉近了距離 學習事半功倍

2019-03-13 00:00

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

唐綺陽星座運勢週報：天蠍賺多花多 雙子人氣夯

2019-03-11 07:33

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

就是不想被束縛！最享受單身幸福TOP3 你上榜了嗎？

2019-03-06 11:46

拒絕長大的精靈 雙星組合 - 天同太陰

2019-03-05 11:07

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00
看更多

熱門文章

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

診所網徵「高薪」護士 她一看傻眼：不如去搖飲料！

2019-03-12 15:58

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

凌晨4:19新北貢寮規模5.1地震 最大震度2級

2019-03-13 04:32

桃機停機坪爆滿 飛台包機喊卡

2019-03-13 00:48

迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-12 11:29

前輩經驗談！到大陸賺人民幣前 不能不認識的風險

2019-03-12 19:59

防塞！林口交流道 5月起動線調整

2019-03-12 14:13

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

赴日必喝「紅茶花傳皇家奶茶」超商也買得到！網讚：終於等到你

2019-03-12 13:07

東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 10:30

勞動部宣布：2022年起 值夜班要算工時給加班費

2019-03-12 16:43

好天氣剩半天！入夜後濕涼 低溫下探13度

2019-03-13 06:00

保險套加嬰兒油 婦產科醫師：只會出人命

2019-03-12 13:38

桃機停機坪不足惡化 2外籍廉航取消包機

2019-03-12 18:51

好市多芋頭酥內餡驚見塑膠片 網友：太離譜

2019-03-12 16:45

桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成

2019-03-12 11:18

正視氣候變遷 北捷3D冰層彩繪車廂響應愛地球

2019-03-12 14:41

北車驗票閘門失靈 通勤族一度塞爆！ 台鐵局：已修復

2019-03-13 08:55

無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案

2019-03-12 11:44

台中第二條捷運！中捷藍線綜合規劃近日決標

2019-03-12 14:02

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

每日星座運勢／天秤笑容拉近了距離 學習事半功倍

2019-03-13 00:00

這間超商獨賣日版「紅茶花傳皇家奶茶」 只到3月13日

2019-03-12 16:10

星巴克21周年快樂！這幾天狂送「好友分享券」

2019-03-12 16:48

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:37

性愛啪啪「啪」 小弟弟承受的痛只有男性自己知道

2019-03-12 21:01

跟著Ella、Hebe吃早餐！ IG超紅蛋餅、烤吐司、紅茶牛奶

2019-03-12 13:41

桃機停機坪深夜爆滿 長榮：飛機多到快吊起來

2019-03-12 19:18

成大資工APCS組門檻 補教業者：畢業生都難達到

2019-03-12 22:20

影／喝咖啡賞鐵道！新豐車站星巴克成打卡新熱點

2019-03-12 11:38

石虎公園沒石虎？卓蘭大安溪畔拍到了

2019-03-13 00:00

流感再奪7命 34歲慢性病男沒打疫苗也中標死亡

2019-03-12 15:44

林依晨談老公狂放閃撒糖 「選對人，每天都是情人節」

2019-03-12 22:12

人真的進來了！最大噸數「世界夢號」 首航高雄

2019-03-12 18:03

2019台日一大話題！誠品東京日本橋店秋季見客

2019-03-12 17:01

長榮航空歐洲新航點 2020首季飛米蘭

2019-03-12 17:28

好天氣持續兩天 周四、周五鋒面接近

2019-03-12 15:49

哈根達斯攜手小b推出情人節限量雪糕 3/13開賣

2019-03-12 19:51

校內信指新加坡鞭刑「特有」 台大道歉：同仁無心之過

2019-03-12 22:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top