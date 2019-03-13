去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42 聯合新聞網 安妞‧星座



圖片來源／ Stocksnap 分享 facebook 經歷過去的辛勞是否讓你非常氣餒，運氣時好時壞，走到好的運氣可以讓你鴻圖大展，走到衰運就會讓你陰溝裡翻船，到了2019年到底哪幾個星座可以從谷底來個大翻身，事業成就走向光明呢?今天大衛老師就來幫各位預測看看，2019年鹹魚大翻身星座前五名！

排行榜：

第一名：牡羊座

牡羊座的朋友在2019年會有貴人照耀，做任何事情都能一帆風順，只要用心的建立自己的目標勇往直前，相信在2019可以鹹魚大翻身，工作上可以創造很大的成就，但做人還是要圓滑不可以太過衝動，三思而後行的態度還是要繼續保持，這樣在2019年就能保持良好的戰力，也能做出亮眼的成績，貴人給你的幫助十分給力，可以讓你在工作上事半功倍，你也能感覺到自己的心裡有一股很強的爆發力'翻身指數90分。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的朋友，在2019年會有非常好的運氣，對於做事情可以突破萬難，加上平常做人圓滑，人緣極好，大家都會想要幫助巨蟹座，所以巨蟹座在2019年可以得到眾多貴人的幫助，遇到困難都可以逢凶化吉，鹹魚大翻身機率很高，巨蟹座的朋友們可以好好把握這今年的好時機，好好衝刺自己的事業，如果不知道自己想要的方向，建議可以多多嘗試，藉由體驗的過程中找到人生志向，目標確定好就持續投入，一定可以讓自己邁入更大的成功，翻身指數83分。

第三名：天秤座

天秤座的朋友，2019年會有不錯的好運氣，你們的能力與人緣都會有很大的進步，困難的事情不要害怕，你們可以慢慢克服困難走向勝利，只要堅持自己的理想不要輕易放棄自己的目標，你將可以看到你努力付出的成果，鹹魚大翻身的機會很大，如果有想要突破自己，可以認真經營自己，上課與進修會是你不錯的選擇，這些計畫都可以讓你有很大的成長，結果一定會有不同的感受，翻身指數80分。

第四名：雙子座

雙子座的朋友在2019年，你將會有更多的新點子和創新力，在工作上的表現會有許多突破性的發展，你的做事效率提高，更可以得到老闆的肯定，在新的一年可以讓自己鹹魚大翻身，過去的努力都會是非常值得的，不要害怕自己的付出沒有回報，認真努力的勇敢面對挑戰就對了，堅持自己的理想，你會發現你的收穫會越來越多，你也會越來越有信心，翻身指數75分。

第五名：射手座

射手座的朋友，在2019年財運亨通，你的可以得到財神的眷顧，投資理財可以得到亮眼的成績，過去套牢的物件今年可以得到很大的解套，如果是做又業績相關工作的朋友，今年也可以遇到很好的客戶，客戶會幫你介紹客人案子給你，讓你在職場上可以收穫滿滿，可以說是財源滾滾來，想要提升自己經濟的好機會，可要好好抓住了，鹹魚翻身的機會很大，只要認真投入，今年會是進步最多的一年，翻身指數70分。

文／清水孟國際塔羅連鎖占卜師（大衛老師）